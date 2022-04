Tässä ovat maailman upeimmat rautatieasemat, jotka jokaisen kannattaa kokea – trooppinen paratiisi, jättimäinen rumpu ja Harry Potterin satumaa

Rautatieasemat ovat kaupunkien käyntikortteja, mutta mikä niistä on kaunein? Valitse suosikkisi.

Kanazawan rautatieasema on upea yhdistelmä perinteistä ja modernia.

Hetki lyö Japanissa

Rumpujen pärinää, kiitos! Niin upealta näyttää Kanazawan rautatieaseman sisäänkäynti. Japanin länsirannikolla sijaitsevan kaupungin massiivinen asemaportti on nähtävyys ja jopa kaupungin symboli. Portin pylväät ovat lainanneet muotonsa japanilaiselta rummulta tsuzumilta, jonka puinen vartalo muistuttaa tiimalasia. Siksi sisäänkäynnin kutsumanimi on Tsuzumi-portti.

Japanilaisarkkitehti Ryuz Shiraen suunnittelema itäinen sisäänkäynti portteineen ja katettuine aukioineen valmistui aseman laajennuksen myötä vuonna 2005. Mahtipontisessa puuportissa yhdistyy perinteinen ja moderni tyyli.

Maailman pysäkki

Portugalin pääkaupungissa, Gare do Orienten rautatieasemalla on kirjaimellisesti maailmanluokan meininkiä. Asema rakennettiin vuoden 1998 Lissabonin maailmannäyttelyä varten. Espanjalaisarkkitehti Santiago Calatravan suunnittelemalla asemalla on edelleen vilkas liikenne.

Maailmannäyttely näkyy yhä aseman läheisyydessä, koko Parque das Nacoesin kaupunginosassa. Aseman yhteydessä on kauppakeskus ja alueelta löytyy konserttipaviljonkeja sekä trendikkäitä ravintoloita. Asema sijaitsee meren rannalla, joten lähellä voi kurkistaa vedenpinnan alle Lissabonin meriakvaariossa tai ihmetellä aaltoja korkealta köysiradalta.

Madridin tropiikki

Jos pidät trooppisista kasveista ja romantiikasta, Atochan vanha asemarakennus Madridissa on sinun makuusi. Se poistettiin käytöstä 30 vuotta sitten, ja uusi asema rakennettiin sen taakse.

Vanhaa asemaa ei kuitenkaan hylätty, vaan sitä pitävät vireänä kaupat, kahvilat, yökerho ja valtava puutarha palmuineen ja lohikäärmepuineen.

Aseman ulkopuolella sijaitsee juuri täällä vuonna 2004 tapahtuneen terrori-iskun muistomerkki, 11 metriä korkea sylinteri. Sen luota kannattaa jatkaa läheiseen niin sanottuun taiteen kultaiseen kolmioon ja valita kohteeksi yksi maailman supermuseoista: Prado, Reina Sofía tai Thyssen-Bornemisza.

Rotterdamin etusormi

Missäpäin on keskusta, miettii matkailija Rotterdamin keskusrautatieasemalla. Riittää, kun nostaa katseen talon katolle. Katon pyöristetty kulma viittoo oikeaan suuntaan kuin sormi.

Rakennus on vuodelta 2004. Entisestä asemasta säästettiin 1950-luvun tyylikäs kello ja kauniit valokirjaimet, joihin upotettiin uudet led-valot.

Joka neljäs rotterdamilainen pyöräilee joka päivä, joten parkkipaikat 5200 pyörälle piilotettiin aseman alle. Polkupyöriä on tarjolla myös vuokralle heti aseman edessä.

Centraal Stationin läpäisee arkisin yli sadantuhannen matkustajan virta. Määrän arvellaan kolminkertaistuvan lähivuosina.

Potterin Lontoo

Tämän taianomaisempi ei rautatieasema voi olla. Lontoon King's Cross on paikka, josta Harry Potter ystävineen lähtee joka vuosi kohti velhokoulua.

Vaikka laituria 9 3/4 ei tässä jästimaailmassa ole olemassa, asemasta on tehty vetonaula. King's Crossilla jonottaa joka päivä kirjettä vaille jääneitä wannabe-velhoja, jotka haluavat ikuistaa itsensä puoliksi tiiliseinään kadonneiden laukkukärryjen kanssa. Jos haluat itsestäsi mahdollisimman vauhdikkaan kuvan, paikalla on apukäsiä, jotka pitävät kiinni raitahuivistasi. Sen jälkeen voi pyörähtää viereisessä fanikaupassa.

Kovimmat fanit ottavat junan Warner Brosin studiolle, jossa voi istahtaa "oikeaan" Tylypahkan junaan. Voin suositella.

Belgian olkihattu

Vohveli tuoksuu, niin kuin Belgiassa kaikkialla, mutta Liègen rautatieasemalla mielitekoa on vaikea vastustaa. Rakennusta haluaa katsella rauhassa pureskellen kuumaa, rapean mehevää herkkua. Jättimäisen ilmavan lierin alle, rappusten varjoisalle puolelle on hyvä istahtaa ennen kuin kävelee puoli kilometriä Rue Paradis -katua Maasjoen rantaan.

Liège-Guilleminsin asemarakennus on vasta 13-vuotias. Sen suunnitteli espanjalainen Santiago Calatrava, 70, jonka töitä ovat myös Malmön kuuluisa Turning Torso -pilvenpiirtäjä, Rio de Janeiron tulevaisuusmuseo Museu do Amanha ja moni muu ällistyttävä rakennus.

Juttu on julkaistu Matka-lehdessä.