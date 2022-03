Muistatko vielä Suomen kansallismaisemat? Uutuuskirja kertoo 6 suosikkia, jotka kaikkien kannattaa nähdä

Joukossa on myös nähtävyys Tapiolasta, jonka kauneus jakaa mielipiteitä.

Uutuuskirja esittelee kansallismaisemat, joihin kannattaa tutustua. Joukossa on muun muassa Tapiola, Imatrankoski ja Aavasaksa.

Kolin jylhät maisemat ja pauhaava Imatrankoski.

Kansallismaisemiemme komeimmat kohteet ovat monelle tuttuja, jos ei paikan päältä, niin ainakin kuvista.

Kaiken kaikkiaan kansallismaisemia on Suomessa 27. Joukkoon mahtuu myös kaupunkikohteita, joita ei ensiajatuksella kuvittelisi kansallisromanttisiksi symboleiksi.

Tällainen on esimerkiksi Espoon kaupungin puutarhakaupunginosa Tapiola, jonka matkailuhelmet esittelimme taannoin.

Kansallismaisemamme valitsi ympäristöministeriö vuonna 1994, mutta niiden juuret johtavat paljon pidemmälle, 1800-luvun loppuun. Tuolloin Suomessa elettiin kansallisromantiikan aikakautta. Luonnon rooli ihanteissamme oli jo silloin tärkeä.

Kansallismaisemiimme kannattaakin tutustua erityisesti, jos on luontoa arvostava matkailija.

Jos valinnanvaikeus iskee, voi aloittaa muiden suosituksista. Matkailutoimittajat Antti Helin ja Ville Palonen kokosivat tärpit uutuuskirjaansa Kerran elämässä Suomi – 321 kohdetta kotimaassa.

Ainakin nämä kuusi kansallismaisemaa kannattaa kokea kerran elämässään:

1. Koli

Suomen kuuluisin maisema on nimeltään Ukko-Koli, ja se sijaitsee Joensuusta pohjoiseen olevan Kolin huipulla. Kyseessä on Suomen korkein huippu.

Ylhäältä kallioilta aukeaa näkymä, joka on tuttu myös Eero Järnefeltin Syysmaisema Pielisjärveltä -maalauksesta vuodelta 1895. Näkymä on sekoitus ikiaikaista mahtipontisuutta ja pienten yksityiskohtien lumoa, Helin ja Palonen kuvailevat.

2. Imatrankoski

Imatrankoski on yksi Suomen mahtavimmista luonnonihmeistä: upeimmillaan näky on, kun Vuoksi päästetään kesäiltoina ja juhlapäivinä virtaamaan vapaana. Tiedot koskinäytöksistä löytyvät Imatrankosken verkkosivuilta.

Ajoita matkasi ajankohtaan, jolloin näet Imatrankoskella koskinäytöksen.

3. Aavasaksa

Suomen kansallismaisema ja Unescon maailmanperintökohde. Aavasaksa on 242 metriä korkea vaara Ylitornion kunnassa Tornionjoen varrella. Kyseessä on myös Suomen eteläisimpiä paikka, jossa näkyy keskiyön aurinko. Aurinko loimottaa siis kokonaan horisontin yllä läpi yön.

Aavasaksa on 242 metriä korkea vaara Ylitornion kunnassa Tornionjoen varrella.

4. Pallastunturit

Rakastatko patikointia?

Lähde vaellukselle Taivaskeron kierrokselle, joka johdattaa kulkijan Pallastunturien korkeimmalle huipulle. Ylhäällä sijaitsee kivikassan päällä muistolaatta, jonka mukaan paikalla sytytettiin olympiatuli vuonna 1952.

5. Tammerkoski

Tammerkoski ja sen ympärille levittäytyvät Tammerkosken tehtaat ovat matkailutoimittaja Antti Helinin ja Ville Palosen suosikkeja.

Vanhat, punatiiliset tehtaat ovat hyvä aikamatka menneeseen, sillä ne kertovat sekä Tampereen että Suomen teollistumisen historiasta. Finlaysonin tehdasalue toimii nykyään kulttuuritehtaana. Alueella voi poiketa vaikkapa elokuviin tai suureen panimoravintolaan.

6. Tapiola

Kallioiden, metsien ja meren ääressä sijaitseva Tapiola on nähtävyys, jossa riittää nähtävää sekä luontomatkailijoille että kulttuurin ystäville.

Uutuuskirja suosittelee erityisesti tasokasta, modernin ja nykytaiteen museota Emmaa, jonka näyttelyt ovat ”järjestäen erinomaisia”.

Samalla matkalla kannattaa poiketa Tapiolan keskustaan, joka rakennettiin 1950–1960-luvuilla. Utopistista kaupunkikokeilua käytiin ihailemassa Japanista saakka.

Tapiola kirkko on Aarno Ruusuvuoren suunnittelema.

Kaupunginosassa on myös kohde, jonka estetiikka jakaa mielipiteitä. Aarno Ruusuvuoren suunnittelema Tapiolan kirkko on äänestetty Helsingin Sanomien lukijaäänestyksessä Suomen toiseksi rumimmaksi kirkoksi. Monen mielestä kyseessä on kuitenkin arkkitehtuurin mestariteos.