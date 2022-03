Matkatoimittaja esittelee Italian trendialue Oltrarnon – täynnä putiikkeja, taidegallerioita ja artesaanien työtiloja

Neljä vinkkiä Oltrarnon kujille:

1. Rento Caffè degli Artigiani (Via dello Sprone 16) on alueen sympaattisimpia pikkukahviloita. Täältä saa kotitekoisia leipomuksia, lounasannoksia ja välipalaa. Illalla poiketaan aperitiiville. Toisinaan on elävää musiikkia.

2. Firenzessä riittää pieniä tunnelmallisia viinibaareja. Vanhaan viinikellariin tehty Il Santino (Via Santo Spirito 60) on yksi niistä. Asiakkaita on tavallisesti enemmän kuin tilaa, mutta aina voi astua ulos jalkakäytävälle lasinsa kanssa. Sen kaveriksi saa pientä suolapalaa.

3. Suositussa Gustapizzassa (Via Maggio 46) ei hienostella. Pizzat tarjotaan pahvilautasilta ja ne saa syödä sormin.

4. Rennon rustiikissa Osteria Santo Spirito -ravintolassa tarjotaan toscanalaista ruokaa, kuten firenzeläistä T-luupihviä, bistecca alla fiorentinaa. Gratinoidut gnocchit ovat herkullisia. Lämpimällä säällä voi istua ulkopöydissä Oltrarnon suosituimmalla aukiolla.