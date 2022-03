Lähtisitkö leppoisaan Nizzaan vai särmikkääseen Marseilleen? Matkatoimittaja listasi kohteiden plussat

Eteläranskalaista elämänmenoa ja välimerellistä tunnelmaa, aurinkoa ja merta – niistä voi nauttia sekä Nizzassa että Marseillessa. Molemmat ovat mainioita matkakohteita, mutta kumpi on kiinnostavampi?

Marseillen ja Nizzan väliin jää kartalla vain kaksisataa kilometriä. Kumpainenkin sijaitsee hienolla paikalla Etelä-Ranskassa Välimeren rannalla. On rentoa tunnelmaa, lempeän aurinkoinen ilmasto ja meri, joka on isossa roolissa. Kaupungeissa onkin paljon yhteneväisyyksiä, mutta rutkasti myös eroja.

Palmubulevardi vai historiallinen satama

Molempien kaupunkien sydän sykkii merelle. Nizzaa on mahdoton kuvitella ilman Promenade des Anglais -rantabulevardia, joka myötäilee kaupunkia reunustavaa merenlahtea seitsemän kilometrin matkalla. Palmujen, luksushotellien, baarien ja ravintoloiden reunustama avara väylä sopii sekä urheiluun että verkkaiseen näyttäytymiskävelyyn.

Marseillen tunnelmallinen Vanha satama on suosittu kohtauspaikka aurinkoisine terassiravintoloineen ja baareineen. Takana kukkulalla kohoaa Notre Dame de la Garden kirkko, kaupungin symboli.

Marseillen julkisena olohuoneena on historiaa huokuva, tunnelmallinen Vanha satama. Pittoreski, suojaisa satamalahti on suosittu treffipaikka rantakatuineen, terassiravintoloineen ja baareineen. Keskellä levittyy purjeveneiden mastomeri, joka natisee ja narahtelee hiljalleen Välimeren liikkeiden tahtiin.

Karismaattisuus vai nautinnollisuus?

Ranskan vanhin kaupunki Marseille on ennen muuta satamakaupunki, jonka monikulttuurisuus juontaa kaukaa historiasta. Sen aistii välittömästi ja joka paikassa: siirtolaisia on tullut etenkin Pohjois-Afrikasta ja muista Välimeren maista sekä Aasiasta. Katukuva on niin kirjava, ettei kukaan erotu joukosta.

Asukasluvultaan selvästi pienempi Nizza on paikka, josta eurooppalainen rantalomailu sai alkunsa 1800-luvulla. Kaksikosta Nizza yllyttää rentoon nautiskeluun ja lomailuun Marseillea enemmän. Siellä on myös paljon enemmän turisteja kuin arkisemmassa Marseillessa.

Leppoisa Nizza houkuttelee istahtamaan viinilasilliselle katselemaan ihmisiä, karismaattinen ja moni-ilmeinen Marseille kuljeskelemaan ja kiertelemään.

Aurinkotuolit vai rantakalliot

Nizzan uimarannat levittyvät aitiopaikalla rantabulevardin vierellä. Ne ovat pikkukiveä ja meri välkehtii turkoosina. Ranta on jaettu sekä maksuttomiin julkisiin että maksullisiin yksityisiin alueisiin, joissa vuokrataan aurinkotuoleja ja varjoja.

Nizzan uimarannat ovat pikkukiveä ja meri välkehtii turkoosina.

Marseillessakin voi viettää rantapäivää, mutta puitteet ovat vaatimattomammat. Lähinnä keskustaa on pikkuruinen Plage des Catalans -hiekkaranta ja avaralle Prado-pikkukivirannalle pääsee bussilla. Merestä ja auringosta nautitaan myös kallioilla ja rantakivillä rantojen ulkopuolella.

Roso vai suloisuus

Molempien kaupunkien kiehtovimmat kujat löytyvät vanhoista kortteleista. Marseillessa ne kiipeävät kukkuloilla Vanhan sataman kupeessa mäkineen ja portaineen. Linnakukkulan juurella levittyvä Nizzan vanhakaupunki on helppokulkuisempi.

Kumpaakin aluetta koristavat eri väriset talot, ruukkukukat ja ajan patina. On kivoja puoteja ja putiikkeja sekä kahviloita ja ravintoloita, joskin Nizzassa niitä on enemmän.

Marseillen kujilta löytyy näyttäviä graffiteja ja muuta katutaidetta. Jos nauttii rosoisuudesta, boheemista ilmeestä ja tavallisen elämän tunnusta, Marseille vetoaa. Nizza on suloisempi.

Kummassakin parasta ajanvietettä on näennäisen päämäärätön vaeltelu, mutta virallista nähtävääkin on. Nizzan komistuksia ovat barokkityylinen katedraali ja museoksi muutettu koristeellinen kaupunkipalatsi Palais Lascaris. Marseillessa kannattaa katsastaa näyttelytilana ja kulttuurikeskuksena toimiva vanha köyhäintalo La Vielle Charité, joka on arkkitehtuurisesti komea kokonaisuus.

Kukkien vai meren tuoksua

Nizzan ytimessä houkuttelee aamupäivisin värikäs ja ihanalta tuoksuva Cours Saleya -tori kukka-, hedelmä ja vihanneskojuineen. Torilta voi ostaa myös paikkakunnan erikoisuutta soccaa, kikhernejauhoista tehtyä suolapalaa.

Marseillen Vanhassa satamassa on aamuisin sympaattinen kalatori.

Marseillessa ihmiset kerääntyvät aamuisin Vanhan sataman pohjukkaan, kalatorille, odottamaan mereltä palaavia kalastajia. Ravintoloitsijat saavat täältä aineksensa paikkakunnan bravuuriin, bouillabaisse-kalakeittoon.

Kuvauksellisuus vai sympaattisuus

Nizzan linnakukkulalta avautuu kuvauksellinen panoraama vanhankaupungin kattojen yli, satamaan ja kauas merelle. Ylhäällä levittyvä viheralue on hyvä piknikpaikka, mutta vanhasta linnoituksesta on säilynyt vain muurinpätkiä.

Myös Marseillen korkeimmalta paikalta on hieno näköala kaupunkiin ja Välimerelle, mutta päähuomion vie kuitenkin mäellä kohoava kirkko, Notre Dame de la Garde, kaupungin symboli. Sitä koristavat mosaiikit sekä pyhiinvaeltajien tuomat sympaattiset merelliset esineet, kehystetyt laivataulut ja katosta riippuvat veneiden ja laivojen pienoismallit.

