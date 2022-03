Lentoemäntä listaa 5 asiaa, mitä toivoisi jokaisen matkustajan ymmärtävän – ja mikä suomalaisten tapa saa hätkähtämään

Miten saat lentomatkastasi kaiken irti? Lentoemäntä paljastaa vinkit, joiden avulla lento sujuu mukavasti.

Maailma alkaa pikkuhiljaa avautua, ja vuosia kytenyt matkakuume hipoo jo taivaita. Muistatko vielä, millainen paikka lentokone onkaan?

Matka sujuu mukavasti, kun koneessa on hyvä tunnelma ja matkajännitys saa perhoset lentelemään iloisesti vatsassa. Lentoemäntänä työskentelevä toimittaja Mirka Moilanen kertoo, mitä matkustajien on hyvä tietää ja miten lentomatkasta kehkeytyy sulava – ja ennen kaikkea turvallinen – kaikille koneessa oleville.

1. Matkustamohenkilökunta on koneessa turvallisuuden vuoksi

”Tarjoilu on matkustajille kaikkein näkyvin osa työtämme. Kenties siksi joskus kuulee sanottavan, että lentoemännän työ on tarjoilijan hommaa yläilmoissa. Tarjoilu on toki oleellinen osa työtämme lentokoneessa, mutta se ei suinkaan ole ratkaisevin työtehtävämme.

Lennot tärkeimmät vaiheet ovat lentoonlähtö ja laskeutuminen. Silloin töitä paiskitaan paitsi ohjaamossa myös matkustamossa. Matkustajien turvallisuudesta huolehtiminen ja matkustamon huolellinen valmistelu sekä nousua että laskua varten ovatkin turvallisuuden kannalta oleellisimpia tehtäviämme.

Joku vitsikäs onkin joskus sanonut, että tarjoilu on järjestetty, jotta matkustamomiehistölle ei tulisi lennon aikana liian tylsää.”

2. Matkatavarat kannattaa sijoitella tehokkaasti

”On ihana nähdä, kuinka lentokoneet alkavat pikkuhiljaa täyttyä matkustajista. Täpötäydet koneet tarkoittavat kuitenkin usein myös suuria matkatavaramääriä.

Yhä useampi valitsee nykyään matkustaa kevyesti ilman ruumaan meneviä matkatavaroita. Ja sehän on hienoa: jokainen kevennetty matkatavarakilo säästää polttoainetta ja ympäristöä. Matkatavaroiden sijoittaminen matkustamoon saattaa kuitenkin silloin tällöin aiheuttaa lentoemännille harmaita hiuksia.

Matkatavaroita asettelussa kannattaa olla mahdollisimman tehokas ja täyttää matkatavarahyllyt loogisesti: esimerkiksi takin tai läppärilaukun voi näppärästi sujauttaa matkalaukun päälle eikä sen viereen. Takin voi myös laittaa roikkumaan kätevään takkikoukkuun, joka useimmiten löytyy edessä olevan istuimen selkänojasta.

Ja lisää tilaa matkatavaroille löytyy edessä olevan penkin alta. Laukut ja reput löytävät hyvin paikkansa sieltä – varsinkin, jos tarvitset niiden sisältöä lennon aikana.

Vinkki: Pienet lapset eivät yleensä vaadi kovinkaan paljoa jalkatilaa, ja perheen matkalaukut voi asetella lasten paikalle, edessä olevan istuimen alle.”

3. Säännöt eivät ole hatusta vedettyjä

”Kun matkustajat ja matkatavarat ovat päässeet omille paikoilleen, on aika valmistella matkustamo lentoonlähtöä varten. Pyydämme matkustajia muun muassa nostamaan istuimen selkänojan, avaamaan ikkunasuojuksen ja kiinnittämään turvavyön.

” Emme keksi sääntöjä omasta päästämme.

Joskus matkustamomiehistön antamat ohjeet saattavat herättää kummastusta. Emme kuitenkaan keksi sääntöjä omasta päästämme. Kaikki ohjeet annetaan syystä, ja jokaisen ohjeen taustalla on turvallisuus.

Jos olet joskus istunut exit-rivillä varauloskäynnin kohdalla, olet saattanut ihmetellä, miksi pienen pieni käsilaukkukin täytyy sijoittaa ylös hattuhyllylle tai miksi kengät täytyy pitää jalassa. Syy on hyvin yksinkertainen: exit-rivillä istujan on haluttava ja kyettävä avustamaan matkustamomiehistöä mahdollisessa evakuointilanteessa. Jotta evakuointi sujuisi mahdollisimman tehokkaasti, ei paikalla voi lojua yhtään ylimääräisiä tavaroita.”

4. Matkaa helpottavia kikkoja

”Kun ilmaan on päästy turvallisesti, on tarjoilun aika.

Tiedämme, että hitaasti käytävällä matelevat tarjoilukärryt saattavat tuskastuttaa ja matkustajasta voi tuntua, että oma penkkirivi on aina se viimeinen.

Matkustamomiehistö yrittää kuitenkin parhaansa mukaan palvella jokaista matkustajaa. Matkustajat voivat omalta osaltaan vaikuttaa tarjoilun sujuvuuteen ottamalla lompakon valmiiksi esiin ja miettimällä etukäteen, mitä haluaisi tilata. Lentoemäntä ilahtuu, jos ilmoitat tilauksesi selkeästi ja ytimekkäästi.

Ateriat ja välipalat on myös mahdollista tilata lennolle etukäteen. Tämä saattaa helpottaa eteenkin lasten kanssa matkustavia.”

5. Pidä sukat puhtaina

”Lennon aikana moni matkustaja haluaa riisua kengät jalastaan – niinhän meillä suomalaisilla on tapana tehdä kotonakin.

Tiesitkö muuten, että lentoemännilläkin on tapana vaihtaa mukavammat kengät jalkaan lennon ajaksi?

” Saatamme hätkähtää, kun näemme matkustajan talsivan käytävällä – saati sitten menevän vessaan – sukkasiltaan.

Saatamme kuitenkin hätkähtää, kun näemme matkustajan talsivan käytävällä – saati sitten menevän vessaan – sukkasiltaan.

Vaikka lentokoneita siivotaan ahkerasti ennen jokaista lentoa, on ilman kenkiä tepasteleminen varma keino saada sukkansa likaisiksi. Koneessa kävellään yleensä kengät jalassa, eikä vessan lattia ainakaan ole se koneen puhtain paikka.

Vinkki: Nappaa hotellista kertakäyttöiset tossut mukaan lennolle. Näin voit keventää varustusta riisumalla kengät, mutta pitää silti sukat puhtaina.”