Risteilimme uutuuslaiva Viking Gloryllä – tältä siellä näyttää

Näköala saunan lauteilta häikäisee. Saaristomeri on lähes tyyni, ja kevätaurinko sulattaa lumen ja jään luotojen kallioilta.

Viking Linen uuden lippulaivan, Itämeren kuningattareksi kutsuttu Glory on lähtenyt neitsytristeilylle Turusta Maarianhaminan kautta Tukholmaan.

Laiva sai kasteensa Turun satamassa.

– Varasimme matkan heti, kun liput tulivat myyntiin, kertoo Laasosen pariskunta Vaasasta. Kun heidän 11-vuotias tyttärensä lähtee löylyistä porealtaaseen, puhe kääntyy välittömästi Ukrainan sotaan.

– Se varjostaa ajatuksia, mutta arvostan presidentti Sauli Niinistön kannanottoja. Naamiot on laskettu, vain sodan kylmät kasvot ovat edessämme, isä-Laasonen sanoo.

Viking Gloryn neitsytmatka osui hetkeen, jota kukaan ei lopulta osannut aavistaa. Hetkeä varjosti sota Euroopassa, ja Suomen turvallisuuspoliittisen tilanteen nopea muutos.

Laiva valmistui Kiinassa, Xiamenin telakalla, koska Turun telakka oli täystyöllistetty. Suomalainen laiva silti on, se on rakennettu yhteistyössä suomalaisten ja pohjoismaisten korkean teknologian yritysten kuten Wärtsilän, Koneen ja ABB:n kanssa.

Panoraamaikkunoista riittää valoa laivan sisätiloihin.

Tutut houkutukset löytyvät tax free -myymälästä.

Kylpyläosaston porealtaasta voi ihailla Saaristomeren maisemia.

Tavallisen saunan lisäksi kylpylässä on höyrysauna ja nopeaan vilvoitteluun lumihuone.

Sisustuksen pehmeät värit ovat muun muassa kultaa ja vihreää.

Laivan valmistumista hidasti pandemia, kun osa työväestä sairastui koronaan, mutta Glory saatiin lopulta onnellisesti Kiinasta Suomeen. Kapteeni Ulf Lindroos kertoi pari viikkoa ennen neitsytristeilyä, miten haastava matka oli.

– Jännittävin oli Suezin kanavan läpiajo. Intian valtameri oli onneksi rauhallinen, emmekä kohdanneet ryösteleviä merirosvoaluksia.

Laivan kyljet olivat Intian valtamerellä suojattu metalliverkoilla mahdollisten hyökkäysten varalta, eikä miehistö saanut liikkua ulkokansilla.

Neitsytristeilyllä oli mukana laivan kolmas kapteeni Pamela Mäkelä, joka on aiemmin kipparoinut Amorellalla ja Gracella. Taivassalosta kotoisin oleva Mäkelä on merenkulkijasukua jo monennessa polvessa

– Teen myös förstiä eli toimin yliperämiehenä. Vastaan siis laivan sisäisestä toiminnasta ja operatiivisesta johtamisesta.

Kapteeni Pamela Mäkelä.

Pamela Mäkelä vertaili Gracea Gloryyn ja kertoi, että Gracessa on potkuri ja peräsin, ja peräsintä liikutetaan potkurivirran mukaan.

– Glorylla on puolestaan potkuri, joka pyörii itsestään 360 astetta. Nyt on ilo oppia uuden laivan liikkeet, kunhan vain opimme sen tavoille.

Ilo sillä on myös matkustaa. Glorylla on isot, katosta lähes lattian tasolle ulottuvat panoraamaikkunat, ja valoa tulvii joka suunnasta. Taiteilija Stefan Lindforsin metalliset taideteokset kruunaavat sisustuksen.

Taiteilija Stefan Lindfors tarinoi vuolaasti töistään. Tämän nimi on Under ytan.

Kobba on bistrotyylinen ravintola. Ravintolapäällikkö Inga Aaltonen ei ole turhaan ylpeä henkilökuntansa osaamisesta.

Kristina Falkenstedt ja Heikki Hyttinen iloitsivat merenkulun tärkeästä hetkestä, kun Glory lähti neitsytristeilylle.

Siuntiosta kotoisin oleva pariskunta Kristiina Falkenstedt ja Heikki Hyttinen ihastelivat laivan hillittyjä sisustusvärejä ja materiaaleja.

– On hienoa olla mukana tällä ensimmäisellä Gloryn matkalla. Ja väljäähän täällä on. Olimme viimeksi risteilymatkalla marraskuussa, ja tuntui suorastaan kolkolta, kun väkeä oli niin vähän, Heikki Hyttinen sanoi.

Neitsytmatkalle ei myyty matkoja kuin 1 200, vaikka laiva vetää matkustajia yli 2 800. Kaikkia laivan toimintoja ja muun muassa ravintoloiden logistiikkaa pitää testata aluksi vähäisemmällä matkustajamäärällä.

Gloryllä on 922 matkustajahyttiä ja 202 matkustajahyttiä. Matkustajahyttejä on moneen makuun, ja upeimmissa sviiteissä on jopa porealtaat.

Premium-hytti on kompakti valinta, vaikka Naantalista kotoisin oleva Aino Tunturi valitti, että hytin oviaukko on liian ahdas. Tosin se on tismalleen samankokoinen kuin Gracen vastaavat hyttien ovet.

– Meillä on mukana lastenvaunut tämän kolmen kuukauden ikäisen Aliisan takia, emmekä meinanneet saada vaunuja mitenkään päin sisälle hyttiin.

Aliisa-vauva ja äitinsä Aino Tunturi ruokailupuuhissa, muu perhe lepäili hytissä.

Premiumhytit sijaitsevat 7. ja 8. kannella.

Suuntavaistotonkin osaa suunnistaa laivan hyttikäytävillä, sillä matoissa on säännöllisin välimatkoin laivan kuva. Kun sen keula osoittaa eteenpäin, tietää, että siellähän se keula todellisuudessakin on.

Huomionarvoinen innovaatio hyttien ovinumeroissa on se, että numeron alla on numero myös pistekirjoituksella.

Gloryn ravintoloiden nimissä on muistettu historiaa. Kobba on saanut nimensä vanhasta luotsiasemasta, joka ohitetaan matkalla, Mimmi’s-bistro puolestaan maailman meriä kulkeneelta reissunaiselta Wilhelmiina ”Mimmi” Widblomilta, joka kiersi Kap Hornin 1900-luvun alkupuolella peräti kahdeksan kertaa.

Tori, Torget on avara kohtaamispaikka, ja sen kahteen kerrokseen ulottuva lednäyttö on esiintymislavan näyttävä tausta.

Varpunen oli pirtua trokaavien nimitys viinakanisterille. Nyt varpunen on Algot´s-salakapakan tunnus.

Kieltolaki astui voimaan Suomessa 103 vuotta sitten, mutta nyt Glorylla nautitaan drinkeistä Algot’s-nimisessä salakapakassa. Nimi viittaa laulaja Dannyn isoisään, kuuluisaan salakuljettaja, viinatrokari Algot Niskaan.

– Tuhat numeroitua taskumattia eli varpusta kuten niitä aikoinaan kutsuttiin, on täällä myynnissä. Minä olen saanut numero kolmentoista. Se oli aikoinaan pelinumeroni koripallossa, kertoi ravintolapäällikkö Inga Aaltonen.

Kahdennentoista kerroksen huipulla sijaitsevaa Fyrenia eli majakkaa voi vuokrata juhlatilaisuuksiin tai pienimuotoisiin kokouksiin. Ledkatto tilan yllä vaihtelee väriä sinitaivaasta revontuliin tai tähtitaivaaseen.

Vuokrattavasta Fyren-kabinetista on näköala yli meren.

Maaliskuisen illansuun kääntyessä kohti yötä lähestytään Tukholman saaristoa. Kohotamme maljan onnistuneelle neitsytristeilylle ja kaikkien yhteinen toive on, että Itämeri säilyisi yhä rauhan merenä.

Viking Line on mukana ukrainalaisten pakolaisten auttamisessa.

– Tuemme mahdollisuuksien mukaan Ukrainan avustusmatkoja ja käsittelemme ne tapauskohtaisesti. Matka edellyttää henkilöllisyyden ja kansalaisuuden vahvistamisen lähtösatamassa, kertoo Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund.

Gloryllä Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyi neitsytmatkalla siten, että laivan Tax Freestä oli poistettu ennen matkan alkua kaikki venäläiset alkoholijuomat.

Tax Freestä poistettiin ennen risteilyn alkua venäläiset juomat.