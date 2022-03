”Tänne kannattaisi matkustaa edes kerran elämässään” – tarvittiin vain yksi reissu ja matkatoimittaja sai tärkeän opin

Voi olla arvaamattoman antoisaa ja avartavaa matkustaa kohteeseen, jolle tekee ensin mieli sanoa jyrkkä ei.

KUN aiemmin kuulin sanan Intia, näin mielessäni saasteenharmaat miljoonakaupungit ja loputtomat ihmismassat. Mutta nykyään, muutaman vuoden takaisen Intian-matkani jälkeen, sama sana saa aikaan mielikuvien ryöpsähdyksen väreineen, tuoksuineen ja makuineen.

Näen mielessäni Rajasthanin osavaltion mahtavat linnoitukset ja palatsit sekä ennen kaikkea Jaisalmerin lumoavan keskiaikaisen linnoituskaupungin, josta en ollut ennen matkaa kuullutkaan. Hiekkakivestä tehty kaupunki nousee karulta aavikkotasangolta muureineen ja torneineen kuin suunnaton hiekkalinna, tai kangastus muinaisilta ajoilta. Sen autottomien mukulakivikujien sokkeloissa tuoksui suitsukkeena käytetty santelipuu.

Muistan myös leiriyön autiomaassa tähtitaivaan alla, täydellisessä hiljaisuudessa ja tyhjyydessä, ja sen miten hyvältä höyryävän kuuma intialainen maustetee, masala chai, aamulla maistui.

Mausteiden ryydittämä tee tuoksuu ja maistuu Intiassa kaikkialla.

KAIKILLA meillä lienee maita ja muita kohteita, joihin ei erityisemmin kiinnosta matkustaa. Itselläni Intia kuului tähän joukkoon vielä ennen matkaa. Samaisella ”ei kiinnosta” -listallani tai vielä jyrkemmällä ”ei missään tapauksessa” -listallani on ollut, ja on edelleen, moni muukin maa.

Osassa näistä maista on tullut kaikesta huolimatta jo käytyä, toisissa ei vielä. Useimpia niitä on ainakin alun perin yhdistänyt sama asia: tiedän niistä kovin vähän ja se vähä minkä tiedän, on voittopuolisesti negatiivissävyistä, hatarien ja yksipuolisten mielikuvien ja ennakkoluulojen sävyttämää.

Tarvittiin vain yksi matka ja sain nostettua koko valtavan Intian omalle maailmankartalleni. Sille kartalle, jossa yksikään maa ei tunnu enää yhdentekevältä, epäkiinnostavalta tai epämääräisen pelottavalta eikä varsinkaan harmaalta tai mustavalkoiselta.

OLEN huomannut, että mistä tahansa paikasta tulee paljon merkityksellisempi ja moniulotteisempi, kun siihen liittyy edes pienen pieni omakohtainen kokemus, kuten matka.

Jos matkustaisin vain niihin kohteisiin, jotka herättävät välittömästi ihania ajatuksia, olisin tuskin päätynyt puoleenkaan niistä paikoista, joissa olen käynyt. Maailmankarttani olisi todella paljon pienempi ja suppeampi.

Voi olla, että Kanariakin olisi jäänyt väliin – koska mielessäni silläkin oli ennen tietty, ei niin houkutteleva maine – ja sen mukana esimerkiksi komea La Palman saari rauhallisine laavahiekkarantoineen ja vehreine vuorineen.

Marokon Marrakechin maaginen tunnelma vei mukanaan. Afrikka kiehtoo ja arveluttaa.

OMALLA maailmankartallani on edelleen ammottavia aukkoja, muun muassa lähes koko Afrikan peittävä utuinen alue. Suurinta osaa sen valtioista en osaa sijoittaa edes kartalle, saati että tietäisin niistä jotakin. Koulun maantiedontunnilla maanosa kuitattiin ajansäästösyistä yhden kaksoistunnin aikana ja sen jälkeen sen olemassaolon sai unohtaa. Siitä se lähti.

Olen ollut Marokossa ja Mauritiuksella, mutta tuntuu, että kumpikaan ei ollut ”oikeaa” Afrikkaa, joskaan en ole varma, mitä se oikea Afrikka tarkalleen on. Siitä antaa vihiä vain hämyinen käsitys, joka on syntynyt lähinnä median välittämistä uutismurusista, kuulopuheista sekä hatarista oletuksista ja ennakkoluuloista, joihin yleisesti ottaen ei ole kovinkaan paljon luottamista.

Afrikka symboloi minulle tuntematonta, ja tuntematon pelottaa.

Juuri siksi minun kannattaisi sinne ehdottomasti matkustaa.

Sillä sen olen oppinut Intiasta ja monista muistakin aiemmista ”ei sinne”-listojeni kohteista, että ensireaktiota ja -tuntemuksia ei tässä asiassa parane kuunnella. Ne on pikemminkin hyvä kääntää päälaelleen, kehotuksiksi.

On hienoa palata reissusta kotiin, kun voi todeta olleensa taas kerran niin väärässä.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter.