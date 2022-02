5 matkavinkkiä Leville, joista mikään ei ole hiihto tai laskettelu – yksi tarjoaa mojovat naurut

E-fatbikella pyöräily nostaa hien pintaan, ja liukulumikenkien kokeilu tunturissa on nauruhermoja kutkuttava kokemus.

Moni matkustaa Leville ensisijaisesti hiihtämään tai laskettelemaan, mutta kaikkia jatkuva hiihtohisseissä odottelu ei houkuta.

Onneksi alueella riittää paljon muitakin aktiviteetteja.

Testasimme Levin monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja poimimme mukaan lajeja, joita kuka tahansa voi kokeilla.

1. Kokeile e-fatbikea Levin kierroksella

Maastopyöräily on itsessään varsinainen elämys, mutta entistä hauskempaa siitä tulee sähköavusteisella fatbikella. Levin talvipyöräilyreitti nousee ylös tunturiin, joten lisävirralle on tarvetta.

Levin talvipyöräilyreitiltä löytyy poljettavaa tasamaalla sekä ylä- ja alamäissä.

Lastenmaan läheisyydestä lähtevä reitti on noin 16 kilometrin mittainen ja se sisältää tasaista maastoa, huimia nousuja ja leppoisampia laskuja. Matkan kulkua voi seurata sähköisestä reittipalvelusta, joka kertoo muun muassa sen, mihin aikaan polku on kunnostettu edellisen kerran.

Reittiä kuvaillaan lähteistä riippuen joko keskihaastavaksi tai haastavaksi. Vaikeusaste riippuu lumen määrästä.

Tällä kertaa lunta on paljon, joten ylämäet tuottavat hankaluuksia, eikä hankeen muksahtelulta voi välttyä. Haastavin osuus sijoittuu reitin keskivaiheille. Utsuvaaraan nousu nostaa hien pintaan.

Ponnistelun päätteeksi pysähdymme hengähtämään hiihtorekvisiitan avulla sisustetussa Rinneravintola Sivakassa. Paikka on tuttu laskettelijoille, sillä se sijaitsee Etelärinteillä South-tuolihissin vierellä.

Loppumatkasta kannattaa pysähtyä Korkeaniemen näköalalaavulle. Jos repussa on makkarat mukana, sitä parempi.

Loppureitti tasamaalla on mukavan leppoisa. Koukkaus Korkeaniemen näköalalaavulle kannattaa. Pysähdyspaikalta on näkymät Levitunturille ja Immeljärvelle. Pastellinsävyinen auringonlasku muistuttaa, miksi Lappiin kannattaa matkustaa.

Hinta: E-fatbiken vuokraus 74 euroa per päivä.

2. Joogaa leppoisaan tyyliin

Levin päiväaktiviteetit ovat usein sen verran vauhdikkaita, että iltaa tekee mieli viettää leppoisammissa merkeissä.

Yksi vaihtoehto on lempeä yin-jooga, jota tarjoaa KuruYoga Wellness Clubin tiloissa. Palauttava harjoitus rauhoittaa kehoa ja mieltä.

Levin keskustassa sijaitsevassa kuntokeskuksessa on monenlaisia ryhmäliikuntatunteja. Kehonhuoltotunneista voi valita vaikkapa virtaavan flow-joogaharjoituksen tai kaikille sopivan pilateksen.

Hinta: Joogatunti 12 euroa.

3. Vietä ilta lumikylässä

Toinen vaihtoehto illanvietolle on Lainion lumkylä 40 minuutin päässä Levin keskustasta. Lapland Hotels SnowVillage koostuu lumihotelleista ja jäänhohtoisesta viihdetarjonnasta ravintoloineen, elokuvateattereineen ja veistoksineen.

Lumikylään voi tutustua pääsymaksua vastaan. Sisäänkäynti on vaikuttava.

Hotellihuoneissa on mahdollisuus yöpyä.

Rohkeimmat majoittuvat jäisiin hotellihuoneisiin, mutta pääsymaksua vastaan lumikylässä voi myös piipahtaa. Tunnelma on futuristinen. Lapset nauttivat eniten jääliukumäestä, aikuiset puolestaan ihailevat taitavasti tehtyjen hotellihuoneiden vaihtuvia veistoksia.

Jäähotellihuoneissa on vaikuttavia veistoksia.

Ihailemme videolta, minkälaisella ammattitaidolla jäänveistäjät ovat kokonaisuuden rakentaneet. Esimerkit ovat viime vuodelta, jolloin lumikylän teemana oli maailmanlaajuista huomiota saavuttanut Game of Thrones.

Lapland Hotels SnowVillagessa on kaksi ravintolaa, joista toinen on jääravintola. Jos toppavaatteissa istuskelu ei houkuta, Ravintola Krouvissa voi nauttia illallisesta tavanomaisessa huonelämpötilassa. Pohjois-Lapin herkku rautu ei tälläkään kertaa tuota pettymystä.

Hinta: Pääsylippu lumikylään 19 euroa per aikuinen.

4. Huiputa Taivaskero liukulumikengillä

Trendikäs liukulumikenkäily houkuttaa, ja mikäpä olisi parempi paikka testata lajia kuin retki tunturille.

Noin 8,3 kilometrin mittainen Taivaskeron kierros lähtee historiallisen Pallas-hotellin pihasta, Pallastunturin luontokeskuksen nurkilta. Nousumetrejä kertyy 438.

Huhujen mukaan huippu on näkyvissä koko matkan ajan, mutta tällä kertaa sää ei ole suotuisa. Eksyminen sumussa on todellinen riski, joten kokeneesta patikointiseurasta on apua.

Matkalla voi kuuleman mukaan nähdä huipun, mutta tällä kertaa näkyvyys on huono.

Matka liukulumikengillä ylös tunturiin sujuu ongelmitta, mutta alas laskeminen on varsinainen hupinäytelmä. Liukulumikengät ovat päällämme ensimmäistä kertaa, ja yllätyksenä tulee, kuinka vähän tukea ne antavat laskiessa. Laskettelusuksiin tottuneelle meno on huteraa, mutta hauskaa.

Vauhti yltyy hurjaksi, kun reitti kulkee Pallaksen hiihtohissien vierestä alas luontokeskukselle. Jatkuva muksahtelu tarjoaa onneksi mojovat naurut.

Taivaskeron reitin voi kulkea vaikkapa liukulumikengillä.

Matka-aika ylös tunturiin ja takaisin kestää huonolla säällä reippaasti yli neljä tuntia. Paremmalla säällä reitin pystyy kulkemaan kolmessa ja puolessa tunnissa.

Jos aikaa on vain pari tuntia, retki Särkitunturille on hyvä vaihtoehto. Eräät kutsuvat maisemia yhdeksi Suomen kauneimmista. Horisontissa siintää Pallas, Ylläs ja jopa Levi.

Hinta: Liukulumikenkien vuokraus 22,50 euroa per päivä.

5. Pulahda avantoon Tonttulassa

Kymmenen minuutin päässä Levin keskustasta sijaitsee viehättävä elämyskylä Tonttula, jossa voi kulkea läpi maagisen satumetsän, majoittua lasikattoisissa pyramideissa tai vaikkapa saunoa.

Varaamme yleisen saunavuoron, joka on Tonttulassa perjantaisin. Löylyihin mahtuu kerralla 15 henkeä.

Isossa porukassa löylyt jäävät leppoisiksi, mutta kun väki vähenee, ytyä löytyy. Pulahdus avantoon kruunaa saunahetken.

Tonttulassa on yleinen saunavuoro perjantaisin.

Jos et halua poistua Levin alueelta, saunan voi varata myös Hullun Poron saunaosastolta. Samalla lipulla pääsee pore- tai kylmäaltaaseen ja voi kokeilla leppoisampaa infrapunasaunaa.

Levin lähellä on pari muutakin houkuttelevaa avantopaikkaa. Muoniossa sijaitseva Artic Sauna World on hengästyttävän upea. Saunoja on yhteensä viisi. Ulkoa avautuu kaunis näkymä saamelaisten pyhälle Jerisjärvelle.

Hinta: Tonttulan yleinen saunavuoro, 20 euroa per henkilö.