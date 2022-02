Missä elämänvaiheessa on paras aika matkustaa? Matkatoimittaja kertoo – ja kumoaa yleisen harhaluulon

Missä elämäntilanteessa olisi otollisinta matkailla? Olen saanut tähän liittyen aina yhden ja saman neuvon, ja sitä olen noudattanut, kirjoittaa Mira Jalomies.

”MATKUSTELE ihmeessä nyt, kun sinulla on siihen vielä mahdollisuus.”

Tällä tavalla minua on ohjeistettu nuoruudestani lähtien ehkä biljoona kertaa. On uhattu, että asia muuttuu radikaalisti siinä vaiheessa, kun on työpaikka, asuntolainaa, lapsi, useampi lapsi tai mitä milloinkin.

Olen noudattanut neuvoa parhaani mukaan. Uskoin monta vuotta itsekin, että kohta tuo ihana, mystinen matkustamismahdollisuus viedään minulta tyystin pois.

Matkailu on mukavaa kaiken ikäisenä.

Opiskeluaikana se tarkoitti sitä, että piti kituuttaa kituuttamasta päästyään, jotta sain raavittua reissurahat kasaan. Oli säästettävä opintotuesta, tehtävä hanttihommia ja muita töitä.

Takaraivossa jyskytti toisten aikaansaama pelko, että juuri nyt on pakko nähdä maailmaa koko loppuelämän edestä, koska pian sellaiseen ei olisi enää mitään mahdollisuuksia. Ensimmäiset oikeat palkkatienestit piti näin ollen sijoittaa pitkälle maailmanympärikierrokselle – sille vihoviimeiselle irtiotolle ennen aikuisuuden kahleita.

” Huomasin, että matkailu sujuu kahden lapsen kanssa ihan hienosti.

KOITTI työelämä ja asuntolainan maksu, mutta ei mitään sen dramaattisempaa. Reissaamista piti jatkaa, koska sen lisäksi, että se oli kovin mukavaa, muunlainen toimintahan olisi ollut minulle tyrkytettyjen mahdollisuuksien hukkaan heittämistä.

”Kyllä minäkin matkustaisin, ellei olisi massiivisia hääjuhlia, omakotitalon laajennusta tai perjantain saunavuoroa”, tuttavat jaksoivat mainita.

Kun myöhemmin reissasin vauva rintarepussa, sain kuulla, että juuri nyt, sylivauvan kanssa, kannattaakin matkustaa erityisen tiiviisti. Aivan toista se on sitten, kun lapsi kasvaa. ”Alle kaksivuotiashan kulkee mukana liki ilmaiseksi!” sanoivat erityisesti he, jotka eivät itse lasten kanssa juuri matkustaneet.

Alkoivat ne arvokkaat vuodet, ennen kuin lapsi menisi kouluun, ja koko elämä kuulemma urautuisi ja jumiutuisi lopullisesti. Samaan aikaan piti luonnollisesti hyödyntää se ainutlaatuinen tilaisuus, kun lapsia on vain yksi. ”Kyllä sitten huomaat, miten hankalaa ja kallista se on kahden kanssa.”

Ja niin edelleen.

Cuscon kaupungissa Perussa saa nauttia väreistä.

VUOSIEN myötä huomasin, että matkailu sujuu kahden lapsen kanssa ihan hienosti ja koulustakin on säännöllisesti lomaa. Käytin mahdollisuudet hyväkseni, nautinhan matkailusta edelleen. Ja hullua olisikin ollut jättää mahdollisuudet hyödyntämättä, sillä sain monesti kuulla, että juuri perhematkoihin kannattaakin panostaa. Ne ovat matkojen aatelia, joista jäävät erityisen arvokkaat ja unohtumattomat muistot.

” Nyt olen taas kriittisessä elämänvaiheessa.

Nyt olen taas kriittisessä elämänvaiheessa. On kuulemma viisasta reissata kiireesti, ennen kuin lapset tulevat todella hankalaan ikään.

Kuulen myös jo seuraavan, vielä monen vuoden päässä odottavan kannustuksen: sitä vapautta ei missään nimessä pidä jättää käyttämättä, kun jälkikasvu on vihdoin suoriutunut omille teilleen – eikä myöskään sovi tuhlata aikaa, koska muuten alkaa vanhuus vaivata.

MIKÄ sitten lopulta on se paras ikä tai elämänvaihe matkustella? Joidenkin mielestä se häämöttää aina jossakin tulevaisuudessa – jokainen käsillä oleva ajankohta on aina jostain näkövinkkelistä vähän huono tai haastava.

Onneksi päätin jo ajat sitten, että lähes mikä tahansa hetki on tarpeeksi hyvä.

Viime aikoina näitä hetkiä on ilmaantunut kovin niukasti, mutta pakollinen reissutauko on saanut entistäkin vakuuttuneemmaksi siitä, että hetkeen tarttuminen kannattaa.

Niinpä kun mahdollisuuksia alkaa nyt tämän koronapiinan jälkeen taas tulla, aion ehdottomasti napata niistä kiinni.