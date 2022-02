Uutuuskirja listaa 5 erikoista asiaa, joihin suomalainen saa Espanjassa tottua – kun potilas saa lääkäriltä huonoja uutisia, vastaanotolla sattuu erikoinen tapahtumaketju

”Espanjalaiselle perheenäidille auringonvalo on paha asia. Siksi he pitävät päivisin kaihtimet alhaalla, joten heidän kodeissaan on päivisin hämärää”, uutuuskirjassa kerrotaan.

Oi Espanja!

Monelle Manner-Euroopan eteläisin kolkka edustaa unelmaa, jonne halutaan asettua viimeistään eläkeiässä.

Yksi Suomesta Espanjaan muuttaneista on kirjailija ja kuvataiteilija Tuula Ranta, jonka uutuuskirja Onnenpekat Espanjassa (Avain 2022) kuvaa elämää Andalusian auringossa sekä erilaisen kulttuurin kohtaamista.

Tuula Ranta kuvaa perheensä unelman toteutumista ja Espanjan Aurinkorannikolle asettumista kirjassaan Onnenpekat Espanjassa.

Poimimme uutuuskirjasta yksityiskohtia, joita kirjailija kuvailee ”kulttuurien kummallisuuksiksi”.

1. Lääkäriin koko porukan voimin

Espanjalainen yhteisöllisyys ei yllätä ketään, mutta se saattaa ihmetyttää, että yhteisöllisyys ulottuu lääkärin vastaanotolle saakka. Espanjassa saatetaan nimittäin mennä klinikalle koko perheen voimin.

Ranta kuvailee kirjassaan, kuinka potilaalla on vastaanotolla kaksi tai kolme saattajaa, sillä muu olisi lähimmäisen hylkäämistä vaikeassa tilanteessa.

”He seuraavat sisälle vastaanottohuoneeseen, ja lääkäri kysyykin, kuka heistä on potilas. Vain potilas istuu tuolille lääkäriä vastapäätä, muut jäävät seisomaan. Kaikki kertovat potilaan oireista lääkärille, niin potilas itsekin, jos saa suunvuoron”, Ranta kirjoittaa.

Jos lääkärillä on huonoja uutisia, saattaa käydä niin, että huonot uutiset kuulee ensimmäisenä joku muu kuin potilas.

”Lääkäri kertoo omaisille sairauden kulusta, syövän ollessa kyseessä etenkin sytostaattihoidoista sekä niitä seuraavista haitoista. Omaisten on tarkoitus sitten vähitellen ja pätkittäin kertoa nämä samat asiat potilaalle. Ajatuksena tällaisessa salailussa on, ettei potilasta haluta huolestuttaa; riittää, että hän tietää olevansa vakavasti sairas.”

2. Aamut ovat äänekkäitä, eikä tukeva aamiainen kuulu tapoihin

Raahauduitko aamupalapöytään tuppisuuna, unihiekat vielä silmissä? Näin negatiivinen aamunaloitus ei sovi espanjalaiseen mentaliteettiin.

Ranta kuvailee kirjassa, kuinka äänekkäitä espanjalaiset aamut ovat.

”Kaikki puhuvat yhtä aikaa. Oikeastaan kaikki huutavat toisilleen, mutta he osaavat poimia ilmassa lentävistä sanoista oikeat lauseet ymmärtääkseen toisiaan.”

Vaikka puhetta riittää, runsaalle aamiaiselle ei ole kenelläkään hinkua. Aamupala tuntuu olevan vieras käsite.

”Pikkulapsille annetaan keksejä, joita liotetaan maidossa tai kaakaossa. Isommat lapset saattavat syödä sämpylän, jonka päälle kaadetaan paljon oliiviöljyä ja murskattua tomaattia; toiset ripottelevat vielä suolaakin sämpylän päälle. Auringossa hikoillaan, joten vanhemmat ovat huolissaan enemmän suolan puutteesta kuin liiasta suolan käytöstä”, Ranta mainitsee.

3. Olut ei ole synti, mutta aamuviinillä lorvailu on

Olutta keskellä päivää – ei ongelmaa!

Espanjassa olutta ja viiniä voi juoda keskellä päivää ruoan kanssa, koska ”espanjalaiselle kyseessä on ruoka-aine, eikä alkoholi”, Ranta kirjoittaa.

Olut ei ole Espanjassa paheellisessa maineessa.

Katukahviloissa jo aamusta istuskelevat ja lasin ääressä viipyilevät, pelkkää juomaa nauttivat luokitellaan sen sijaan alkoholin liikakäyttäjiksi. Turistit ovat toki asia erikseen. Heille pieni synti sallitaan ilman ihmettelyä.

4. Ei auringonvaloa sisälle

Valon määrä on yksi suomalaisten tärkeimmistä kriteereistä uutta asuntoa valitessa.

Espanjassa valoa riittänee riittävästi muutenkin, sillä paikalliset suhtautuvat ikkunanraosta pilkottavaan auringonvaloon täysin päinvastoin. Espanjalaiset ihmettelevät, miksi suomalainen päästää auringonvalon sisään haalistuttamaan ja haurastuttamaan tekstiilejä.

”Espanjalaiselle perheenäidille auringonvalo on paha asia. Siksi he pitävät päivisin kaihtimet alhaalla, joten heidän kodeissaan on päivisin hämärää”, Ranta kirjoittaa.

Myös suomalaisten into kasvattaa kukkia sisätiloissa ihmetyttää. Miksi tuoda kasveja sisälle, kun niitä on jo ulkona?

”Paikallisten mielestä multa ja kosteus ylläpitävät bakteerikasvustoa, jota ei haluta pilaamaan huoneilmaa.”

5. Talonvaltaus on totta

Oletko lukenut uutisia espanjalaisista talonvaltaajista? Rannan mukaan ilmiö on todellinen, ja ”kenen tahansa kotiin saatetaan tunkeutua ja vallata se luvatta käyttöön”.

Joukossa on myös ulkomaalaisia sekä nuoria ammattivaltaajia. Kaikki talonvaltaajat eivät siis ole köyhiä.

Ranta kuvailee kirjassa, että Espanjan laki on siinä suhteessa outo, että jos talonvaltaaja on vaihtanut lukot ja uusilla asukkailla on avaimet asuntoon, asunnon omistaja on heikoimmilla.

”Sana sanaa vastaan ei riitä oikeudelle. Kun poliisit kutsutaan paikalle, asia etenee viralliseen oikeuskäsittelyyn, jossa tehdään aikanaan päätös. Aikaa prosessiin saattaa mennä parikin vuotta.”

