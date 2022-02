Onko tässä Suomen erikoisin sauna? Esittelyssä kohteet, joissa saa tavallisesta poikkeavat löylyt

Jos pelkkä avantouinti kyllästyttää, kokeile näitä Matka-lehden vinkkaamia erikoisia saunoja ympäri Suomen.

Sauno puussa Humppilassa

Vedän kahvasta, ja ämpärillinen jääkylmää vettä putoaa niskaani. Väristys kulkee läpi selkäpiin, tuntuu yhtä aikaa kamalalta ja ihanalta. Olen juuri laskeutunut puusta, siis puuhun kolmen metrin korkeudelle tehdystä saunasta, jonka läpi kasvaa 120-vuotias petäjä! Rakentajat ovat käyttäneet mielikuvitusta Urpolan kartanon saunakylässä Humppilassa.

Testaan savesta ja klapeista muuratun savusaunan ja mäntytukeista nikkaroidun, 12-metriseen laivaan tehdyn löylyttelypaikan.

Niiden jälkeen isäntäpari Mikko ja Leena Kylämarkula opastavat Selkäsaunasta Pellettisaunan kautta Maisemasaunaan. Välillä pulahdan lampeen ja rentoudun virvokkeiden kera kylvyssä Viikinkilaiva Helkassa. Illan kruunaa Leenan loihtima saunatuvan pitopöytä lähiruokaherkkuineen. Kun väsy alkaa painaa, voi uinahtaa pihapiirin hirsimökkiin.

Itse komea Urpolan kartanorakennus huokuu historiaa ja tarjoaa upeat puitteet juhlatilaisuuksiin. Kartanon rakensi aikoinaan Mikon isän isoisä. Vuonna 1924 valmistunut jugendhenkinen ja sittemmin pieteetillä kunnostettu talo on nähnyt monenlaista toimintaa kesäsiirtolana ja työmiesten majapaikkana, sitten Mikon vanhempien ravintolana. Vuodesta 2005 lähtien siitä ovat huolehtineet Mikko ja Leena palkitusti kestävän matkailun periaatteita noudattaen.

Luonnollisesti kartanossa asuu myös kummitus, onneksi hyväntahtoinen.

Viking Gloryn panoramasaunassa voi nauttia merimaisemista.

Meri näkyy laineilta

Panoraamasauna on uuden Viking Gloryn varmoja hittejä. Puolipyöreät lauteet vetävät löylyyn yhtä aikaa kymmeniä saunojia ja epäilemättä kaikkien katseet kääntyvät merimaisemaan kiukaan yli. Lasiseinän takana näkyy myös trendikäs makoiluallas. Jos siinä ei ole tilaa, voi valita paikan myös kahdesta muusta porealtaasta.

Näköalasaunan lisäksi laivan Spa & Wellness -osastolla on kaksi tavallista saunaa, höyrysauna ja hyytävän kylmä lumiluola vilvoittelua varten.

Spa & Wellness -osasto sijaitsee laivan kannella 11, korkealla merenpinnasta. Vedessä lillumisen ja saunassa rentoutumisen lisäksi siellä voi kokea myös raakaa nautintoa, sillä kansainvälisten luksusristeilijöiden tyyliin laivaan on rakennettu kuntosali, Itämeren ensimmäinen. Kun hiki tippuu otsalta juoksumatolle, voi samalla katsella pikkusaarten sitkeitä mäntyjä ja meren aaltoja seinän korkuisesta ikkunasta. Tarjolla on myös virtuaalisesti ohjattua joogaa, tanssia, lihaskuntotreeniä, venyttelyä ja pilatesta.

Viking Glory aloittaa 1.3. Turku-Tukholma-reitillä.

Kuusamon Pyhäpiilo on jäädytetty jo 22 kertaa.

Kuusamon iglusauna

Tulikuuman ja jääkylmän voi kokea yhtä aikaa Pyhäjärven Pyhäpiilossa seitsemän kilometrin päässä Rukalta.

Kiuas hohkaa kuumaa ja saunan jääseinä kylmää. Vilvoittelu hoituu tehokkaimmin avannossa jääpaloista rakennetun saunan pihassa.

Saana valmistui 2019.

Kuopion saunakylpylä

Muistatko savusaunan tuoksun? Siikarannan Saanassa, parin kilometrin päässä Kuopion keskustasta, voi nauttia 30-paikkaisesta saunasta, sisäporealtaasta, putoussuihkusta, elämyssuihkusta ja lämmitetystä lepotuolista sekä ravintolasta.

Ulkotilan savusaunasta voi astua pihan lämminvesialtaaseen.

Tampereen saunaravintola sijaitsee Laukontorilla.

Tampereen saunaravintola

Tampere on valinnut itsensä Suomen saunapääkaupungiksi, ja kaupungin kiinnostavimpia löylyhuoneita on tarjolla Laukontorin rannan saunaravintola Kuumassa. Kuuma on avattu vuonna 2018.

Saunomisen ja syömisen lisäksi tarjolla on pulahdus Ratinan suvannossa.

Kekkonen saunoi Tamminiemessä.

Tamminiemen sauna Helsingissä

Presidentti Urho Kekkonen oli kovan tason saunamies, jonka virka-asunnon pihasauna lienee maailman tunnetuin lajissaan. Kansallismuseo vuokraa Kekkosen kaunista rantasaunaa.

Hikoile samoilla lauteilla kuin Nikita Hrustsov.Vuokra on 3675 e ja paikalla voi olla enintään 16 saunojaa.

Juttu on julkaistu Matkan numerossa 10/2021.