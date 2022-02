Nämä lomakohteet vetävät nyt suomalaisia – lue tästä suosituimpien matkakohteiden koronaohjeet

Ulkomaanmatkailu on alkanut taas houkuttaa suomalaisia.

Suuret matkanjärjestäjät kertovat, että matkojen kysyntä on kasvanut viime viikkoina. Myös etätöitä tehdään uima-altaan ääreltä.

Suomalaiset ovat jälleen innostuneet varaamaan ulkomaanmatkoja. Sekä TUI Finland että Tjäreborg kertovat matkojen kysynnän kasvaneen viime viikkoina.

TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo, että kuluneen kolmen viikon aikana matkojen varaaminen on joka viikko ollut vilkastumaan päin.

– Selvästi huomaa, että suomalaisten matkustusinto on palannut, hän sanoo.

Saman vahvistaa myös Tjäreborgin Suomen maajohtaja Jessica Virtanen.

– Kun alkaa koronarajoitukset Suomestakin poistua, niin tulee se tunne, että nyt on lupa matkustaa.

Athena Lindian -temppeli löytyy Kreikan suosikkikohde Rodokselta.

Aurinkomatkat kertoo, että huhtikuulle on viime aikoina varattu matkoja erityisesti Espanjan Kanariansaarille ja Mallorcalle, Kyprokselle, Turkkiin, Kreikan Kreetalle ja Rodokselle sekä Italian Calabriaan.

– Oikeastaan kaikkiin matkapakettikohteisiimme. Lisäksi on varattu myös paljon kaupunkilomia, Aurinkomatkojen ja Finnairin viestintäpäällikkö Mari Kanerva sanoo.

TUI Finland on myynyt viime viikkoina matkoja ennen kaikkea helmi- ja maaliskuulle Kanariansaarille. Myös Kap Verdelle ja Egyptin Hurghadaan on varattu paljon matkoja. Huhti-toukokuussa näyttävät tällä hetkellä kiinnostavan Rodos, Kreeta ja Turkin Antalya.

– Viime kesänä meillä oli tarjolla vain Rodos ja Kreeta, mutta nyt lomavalikoima on paljon suurempi, melkein normaali, TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kuvaa.

Eräs ilmiö on hänen mukaansa havaittavissa: etätöiden tekeminen lomakohteesta.

– Jos ennen on menty vaikka viikoksi, nyt mennään kahdeksi, kun ihmiset pystyvät tekemään etätöitä. Ei tämä valtava ryntäys ole, mutta on huomattu, että sieltä uima-altaan ääreltä pystyy tekemään viikon etätöitä, kun ollaan viikko lomalla ja viikko töissä.

Etätöiden tekeminen lomakohteessa on yleistynyt viime aikoina.

Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen sanoo, että hiihtoloma-aikana suosiossa ovat Teneriffa ja Gran Canaria. Talven aikana koronatilanne on pysynyt Kanarialla jokseenkin aisoissa. Matkustusta on ollut jonkin verran myös esimerkiksi Portugalin Madeiralle, Afrikan Kap Verdeen ja Thaimaahan.

Pääsiäisen paikkeilla kiinnostavia kohteita ovat Kypros, Mallorca ja Kreikka.

– Silloin alkaa matkustus näihin kesäkohteisiin. Talvikohteet, eli lähinnä Kanarian saaret, menevät pikkuhiljaa kiinni.

Euroopassa matkailu on keväälläkin periaatteessa yksinkertaista: esimerkiksi Espanjassa ja Kreikassa käytössä on EU:n koronatodistus tai todistus negatiivisesta koronatestistä.

Espanjaan matkustavien pitää ennen matkaa täyttää sähköinen terveystietolomake. Matkustaja saa QR-koodin, joka pitää esittää lähtöselvityksessä.

Thaimaahan matkustaminen sen sijaan on hieman monimutkaisempaa, eikä esimerkiksi TUI Finlandilla ole sinne tällä hetkellä lomalentoja lainkaan. Koronatestejä on tehtävä kerran lähtiessä ja vielä kohteessakin kaksin kappalein.

Määräykset koronatodistuksista ja testeistä muuttuvat koko ajan, joten ennen matkaa on parasta tarkistaa uusimmat vaatimukset.

Turistit lekottelivat rannalla Gran Canarian saarella elokuussa.

Kaikki haastatellut matkatoimistot kertovat, että matkoja tehdään vain kohteisiin, joihin on terveysturvallista matkustaa ja joihin matkustusrajoitusten puolesta pääsee.

Pääsääntöisesti matkaan pääsee täydellä rokotussarjalla tai testitodistuksella. Yleensä myös matkustajatietolomake on täytettävä ennakkoon.

– Lomailu kohteissamme sujuu tällä hetkellä varsin normaaliin tapaan – kohteissa on hyvin samantapaisia terveysturvallisuusohjeistuksia kuin Suomessakin esimerkiksi maskin ja koronapassin käyttöön liittyen, Kanerva sanoo.

Aurinkomatkat ei kommentoi matkojen kysynnän kehitystä Finnairin ensi viikon tulosjulkistuksen takia.

Ulkoministeriö suosittelee tekemään matkustusilmoituksen ulkomaille lähtiessä. Maahantulorajoitukset ja paikalliset rajoitukset voivat muuttua nopeasti, ja ajantasaiset maahantulosäädökset kannattaa aina varmistaa ennen matkaa matkakohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi kyseisen maan lähimmästä edustustosta.

Hollantilaisia turisteja saapumassa Kreikan Rodokselle huhtikuussa 2021.

Kreikka

EU-maista Kreikkaan saapuvan matkustajan ei tarvitse esittää todistusta negatiivisesta testituloksesta, mikäli hänellä on todistus täydestä rokotussarjasta tai todistus sairastetusta koronataudista.

Kasvomaskin käyttö on pakollista niin sisätiloissa kuin julkisissa liikennevälineissä ja yksityisajoneuvoissa.

Espanja

Espanjaan matkustavan, yli 12-vuotiaan henkilön on esitettävä rokotustodistus täydestä rokotussarjasta, tuore negatiivinen testitulos, tai todistus sairastetusta koronataudista. Lisäksi Kanariansaarilla jokin näistä asiakirjoista voidaan vaatia myös turistimajoituspaikkaan sisään kirjauduttaessa.

Ennen matkaa pitää täyttää sähköinen terveystietolomake. Matkustaja saa QR-koodin, jota kysytään lähtöselvityksessä.

Kanarialle matkustavan henkilön tulee myös ladata itselleen Radar Covid -sovellus.

Kasvomaskin käyttöpakko on voimassa julkisilla paikoilla sekä sisätiloissa että ulkotiloissa ja myös julkisissa liikennevälineissä. Sekä ravintolat että baarit ovat avoinna normaalisti.

Turkissa EU:n englanninkielinen koronarokotustodistus kelpaa rokotustodistukseksi.

Turkki

Matkustettaessa Suomesta Turkkiin yli 12-vuotiaan henkilön on esitettävä rokotustodistus täydestä rokotussarjasta.

Matkustajalta ei vaadita negatiivista PCR-testitulosta, jos matkustaja kykenee osoittamaan saaneensa täyden rokotesuojan vähintään 14 päivää ennen Turkkiin saapumista. Euroopan unionin englanninkielinen koronarokotustodistus kelpaa rokotustodistukseksi.

Samoin mikäli henkilö kykenee todistamaan, että hän on aiemmin sairastanut ja parantunut koronaviruksesta Turkkiin saapumista edeltävän kuuden kuukauden aikana, PCR-testiä ei vaadita.

Yli 6-vuotiaiden lentomatkustajien tulee täyttää sähköinen ”Form for Entry to Turkey” aikaisintaan 72 tuntia ennen lennon lähtöä.

Turkissa voimassaolevan ohjeistuksen mukaan kasvomaskia tulee käyttää kaikkialla yksityistilojen ulkopuolella.

Kahvilat ja ravintolat palvelevat normaalisti. Myös museot, teatterit ja kuntosalit ovat auki, mutta suuriin yleisötapahtumiin vaaditaan koronarokotustodistus tai negatiivinen koronatestitulos, joka on enintään 48 tuntia vanha.

Kap Verdellä vaaditaan kasvomaskien käyttöä yli 10-vuotiailta julkisilla paikoilla.

Kap Verde

Kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien matkustajien on esitettävä englanninkielinen todistus negatiivisesta antigeenitestistä, joka on lähtöhetkellä enintään 48 tuntia vanha tai todistus negatiivisesta PCR-testistä, joka on enintään 72 tuntia vanha. Tämä koskee myös rokotettuja.

Testiä tai valmista rokotussarjaa ei vaadita, jos matkustajalla on englanninkielinen todistus 90 päivän sisällä sairastetusta koronataudista tai englanninkielinen todistus negatiivisesta testituloksesta.

10-vuotiaiden ja sitä vanhempien on käytettävä kasvomaskia julkisissa sisä- ja ulkotiloissa sekä liikennevälineissä.

Egypti

12 vuotta täyttäneillä matkustajilla tulee olla rokotustodistus täydestä rokotussarjasta (EU:n digitaalinen rokotustodistus) tai tulostettu, englanninkielinen todistus negatiivisesta koronatestistä.

Kasvomaskien käyttö on pakollista julkisissa tiloissa kuten toimistoissa, pankeissa, kaupoissa ja museoissa, sekä julkisessa liikenteessä ja takseissa. Kasvomaskin käyttämättä jättämisestä voidaan tuomita sakkorangaistus ja siitä voidaan jopa nostaa syyte.

Kasvomaskiin puettu patsas lentokentällä Bankokissa.

Thaimaa

Thaimaan maahantuloa on rajoitettu ainakin 31.3.2022 saakka voimassa olevan poikkeustilan nojalla.

Kaikki maahan saapuvat ulkomaalaiset tarvitsevat etukäteen hankitun Thailand Pass -maahantuloluvan. Thaimaan viranomaiset suosittelevat hakemaan Thailand Pass -luvan vähintään seitsemän päivää ennen suunniteltua matkaa.

Thaimaa on ottanut 1. helmikuuta 2022 lähtien uudelleen käyttöön karanteenittoman Test&Go-ohjelman, jolla täysin rokotetut matkustajat voivat saapua maahan kaikista maista. Test&Go edellyttää kuitenkin kahden RT-PCR -testin ottamista maahantulon jälkeen. Tuloksia on odotettava etukäteen maksetussa terveysviranomaisten hyväksymässä majoituksessa.

Lisätietoa ulkoministeriön ylläpitämältä Suomi ulkomailla -verkkosivustolta.

Palvelut ovat pääosin auki. Rajoituksia on kuitenkin asetettu erityisesti ravintola-, viihde- ja vapaa-ajan palveluihin.