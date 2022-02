”Voi kieltämättä kuulostaa suomalaisen korvaan kadehdittavalta ökyelämältä” – Mira kertoo, miten ulkomailla asumisesta ei kannata puhua

Kuulumisten kertominen ulkomailta on taitolaji. Jos mainitsee jonkin asian olevan hyvin, pitää muistaa sanoa, että Suomessa sama asia on toki vielä paremmin, kirjoittaa Mira Jalomies.

”En ole kehdannut kertoa kavereilleni Suomessa, että meillä on uima-allas. Se ymmärrettäisiin ehkä kuitenkin väärin”, tunnusti taannoin eräs Kaakkois-Aasiassa asuva tuttava. Omakotitalon trooppisella pihamaalla välkehtivä ikioma allas voi kieltämättä kuulostaa suomalaisen korvaan kadehdittavalta ökyelämältä, vaikka ikuisen kesän massa se ei ole kovinkaan kummoinen asia.

”Vieläkö teillä on kotiapulainen?” saatetaan ulkomailla asuvalta perheeltä kysellä säännöllisin väliajoin, tietynlaisella äänensävyllä. Se onkin toinen aihe, mistä moni Suomen suuntaan mieluiten vaikenee, samoin kuin mahdollisesta autonkuljettajasta, aamupäivän pedikyyreistä tai viikonlopuista hiekkarannalla.

Itsekin olen huomannut, että jos elämässä ulkomailla on välillä jotain ”ylimääräistä luksusta”, sitä ei kannata väärinymmärrysten välttämiseksi kauheasti mainostaa. Välillä on tosin vaikea muistaa, että ylellisyydeksi voidaan mieltää monikin asia, mitä Suomessa asuessa yleisesti kaivataan, kuten edullinen hintataso tai auringonpaiste.

Kadehtimisen arvoisia asioita löytyy yhtä lailla Suomesta, mutta jostain syystä niitä ei lasketa mukaan.

Ulkomaita ei saa kehua liikaa

Valittaa ei saisi. Pitäisi keskittyä positiiviseen. Mutta mitä tulee ulkomailla asumiseen ja kuulumisten kertomiseen, liian positiivinen ei kannattaisi olla. Moni ulkomaille muuttanut saakin huomata, että uuden asuinmaan ja siellä elämisen hyvät puolet eivät kiinnosta juuri ketään. Miinuspuolista kuullaan paljon mieluummin.

Asiat, jotka Suomessa tuntuvat luksukselta, voivat olla muualla aivan tavallisia. Vaikka sama pätee myös toiseen suuntaan, se helposti unohtuu.

Jos jokin asia ulkomailla on ehdottomasti kehun ansainnut, siitä on hyvä mainita varovasti. Samaan hengenvetoon on muistettava todeta, että Suomessa sama asia on tietysti vielä paremmin. Vaihtoehtoisesti voi listata useampia Suomen plussapuolia.

Välillä nimittäin tuntuu, että sanoopa ulkomaasta mitä tahansa hyvää, se kääntyy herkästi moitteeksi Suomea vastaan – myös silloin, kun Suomea ei edes mainittu eikä kyse ollut ensinnäkään vertailusta.

Suomea ei pidä kritisoida

Erityisen hienovarainen pitää puheissaan olla, mikäli todella haluaa vertailla Suomea muihin maihin. Vaikka kulttuurien ja elintapojen vertailu perustuu harvoin ehdottomille totuuksille – vaan pikemminkin melko subjektiivisille käsityksille ja kokemuksille – se saatetaan ottaa kuolemanvakavana kilpailuna ja hyvin henkilökohtaisesti, kun Suomi on mukana.

Ulkomailla asuessa saattaa huomata, että asuinmaan hyvät puolet eivät muita juuri kiinnosta – tai niistä kertominen käsitetään väärin; ylpeilyksi tai moitteeksi Suomelle.

Kahta ärhäkämmin asiaan suhtaudutaan, kun vertailijana on ulkomaille muuttanut suomalainen, eli mahdollisesti jonkinlainen isänmaan petturi. Pienikin kritiikki tulkitaan sodanjulistukseksi.

Sääkin on hankala aihe

Mitä asioita ulkomailla asumisesta sitten uskaltaisi sanoa niin, että sopu säilyisi ja molemmin puolin jäisi jutustelusta hyvä mieli?

Useammankin kerran olen törmännyt neuvoon, jonka mukaan kannattaa aloittaa keskustelu moittimalla asuinmaan jotakin asiaa. Vastapuoli ryhtyy todennäköisesti haukkumaan vastaavaa asiaa Suomessa. Kun on hetki kiistelty siitä, kummassa maassa asia onkaan huonommin, on helpompi siirtyä eteenpäin, muihin aiheisiin. Vinkki on hyvä, olen testannut sitä monta kertaa.

Yhdessä tapauksessa neuvo ei kuitenkaan ole toiminut: liian lämpimästä säästä on Suomen suuntaan turha nurista. Niillä kerroilla, kun olen maininnut olevan vähän tylsää, kun täällä päiväntasaajan tuntumassa on joka päivä läkähdyttävän tuskaisen hikistä ja olo kuin pannussa tirisevällä kananmunalla, keskustelu on tyssännyt siihen. ”Kuulostaa ihanalta. Nauti lämmöstä”, komennetaan.

Jos sitten koetan vihjaista trooppisen ilmaston miellyttävyydestä, saan vastakaneetiksi kipakan muistutuksen siitä, että on se vaan mahtavaa, kun on neljä aivan erilaista vuodenaikaa.

