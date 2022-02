Singaporelainen turisti saunoi niin pitkään, että opas meni jo koputtelemaan ovelle – syy pitkille löylyille oli erikoinen

Turisteja luontoon vievät oppaat näkevät ja kuulevat välillä kaikenlaista.

Suomen luonto on ihmeellinen paikka, mutta joillekin se on vielä todellisuuttakin ihmeellisempi.

Rovaniemellä toimivan Huskyparkin rekiopas Tony Nukala, 32, ja asiakaspalvelussa ja lipunmyynnissä työskentelevä Mona Nuutinen, 28, ovat työssään kuulleet monenlaisia omituisia ajatuksia turistien suusta.

Tavallisimmasta päästä ovat ulkomaalaisten matkailijoiden ihmettelyt siitä, miten kummassa Nuutinen ja Nukala pystyvät elämään ja työskentelemään paikassa, jossa on niin pimeää ja kylmää.

Leviläisen Polar Lights Tours -matkailuyrityksen toimitusjohtaja Päivi Hiukka kertoo, että kysymyksiä tulee myös muun muassa siitä, miten Lapissa pystytään rakentamaan mitään, tai miltä tuntuu asua ”keskellä erämaata”.

– Tästä on 10 kilometriä Levin keskustaan. Asiakkaat monesti kysyvät, että miltä minusta tuntuu asua täällä erämaassa, Hiukka sanoo ja nauraa.

– Omasta mielestäni olemme tosi lähellä palveluita.

Hiukan yritys järjestää muun muassa huskysafareita ja ratsastusretkiä.

Nuutinen ja Nukala kertovat huomanneensa, että etenkin rekiä vetäviin huskyihin liittyy paljon erikoisia oletuksia.

– Yksi yleisimmistä on, että asiakkaat rinnastavat huskyt johonkin suden kaltaiseen villieläimeen. Esimerkiksi saatetaan kysyä, että kauanko meillä kestää aamuisin hakea koirat metsästä, Nukala kertoo.

Nukala, Nuutinen ja Hiukka kertovat, että Suomen luonto on monille hyvin mystinen, mistä varmasti monet harhaluulotkin johtuvat.

– Se on tietenkin ymmärrettävää, kun ei monessa paikassa ole tällaista kunnon talvea, Nukala miettii.

20 vuotta turistien kanssa työskennellyt Hiukka on huomannut, että pelkästään vaikkapa maassa istuminen maastossa ruokaillessa on monelle kummallista.

– Ihmiset nauttivat siitä, mutta se on osalle ihan vierasta, että istutaan mättäällä.

Muun muassa tällaisia kommentteja ja kommelluksia turistien kanssa on tullut vastaan:

Koirat takaisin metsiin

– Sitten, kun huskyt jäävät eläkkeelle työelämänsä jälkeen, niin asiakkaat usein olettavat, että eläkkeelle jääminen tarkoittaa sitä, että koirat päästetään takaisin vapauteen. Joudumme vähän korjaamaan, että etsimme niille uudet kodit, joissa ne voivat viettää eläkepäivänsä kotikoirina, Tony Nukala kertoo.

– Turistit usein luulevat, että huskyja elää Suomessa vapaana tuolla metsissä. Niin eivät luule pelkästään aasialaiset vaan monet eurooppalaiset myös, ihan lähimaistakin. Se on ihan hauska kommentti, joka tulee aika usein, Nuutinen jatkaa.

Mona Nuutinen työskentelee Rovaniemellä toimivan Huskyparkin asiakaspalvelussa ja lipunmyynnissä.

Lunta oksilla

– Aika usein asiakkaat kyselevät, kun lunta on puiden oksilla, että kauanko meillä menee aamuisin levittää se kaikki lumi sinne. He luulevat, että meillä on jotkut sellaiset lumispraykannut, joilla käymme aina laittamassa lunta sinne oksille, että maisema näyttäisi paremmalta. Tämä ihmettelynaihe tulee usein aasialaisilta, Nukala sanoo.

Pitkän saunomisen syy: puiden ääni

– Kerran täällä oli eräs noin kolmekymppinen singaporelaisasiakas, joka jäi oudon pitkäksi aikaa saunaan. Menin lopulta oikein koputtelemaan ja huhuilemaan, että hei, onko kaikki hyvin. Hän sitten huikkasi, että joo kaikki on hyvin, hän vain jäi kuuntelemaan puita, kun hän ei ole koskaan ennen kuullut, miltä puut kuulostavat, Hiukka muistelee.

Revontulia vai kaupungin valoja?

– Tästä on noin 10 kilometriä Rovaniemen keskustaan, ja huskysafarilla ajetaan suoalueelle, jonne kaupungin valot kajastavat. Aika usein asiakkaat luulevat, että ne ovat revontulia. Vaikka heille kertoo, että ne ovat vain kaupungin valoja, niin jotkut ovat silti sataprosenttisen varmoja siitä, että ne ovat revontulia, sillä he ovat netissä nähneet, miltä ne näyttävät, Tony Nukala sanoo.

Pilvet pois

– Dubailaiset ovat kyselleet minulta revontuliretkellä, että eikö meillä ole teknologiaa, jolla pilvet voisi poistaa taivaalta, luonto-ohjaaja Kerttu Komulainen muistelee.

Vaarallista puuskutusta

– Eräällä lyhyellä lumikenkäilyretkellä asiakkaita oli Keski-Euroopasta. Tämä oli niin sanottu saunalenkki illan pimennyttyä. Meitä oli kaksi opasta ja parikymmentä asiakasta, eräopas Rami Mikkonen aloittaa.

– Noin puolen kilometrin jälkeen yksi asiakas alkoi puuskuttaa ja kysyin häneltä, onko kaikki hyvin. Hän vastasi, että on, vähän vain puhalluttaa. Jatkoimme matkaa, ja noin sadan metrin jälkeen taas puhallettiin. Tätä tapahtui vielä pari kertaa ja välit vain lyhenivät. Lopulta kysyin, että mikä oikeasti on vikana, niin hänen puolisonsa ilmoitti, että herralle oli kuukausi sitten tehty ohitusleikkaus! Tämä oli oppaan painajainen, koska asiasta ei ollut mitään tietoa, vaikka tällaisia oli kirjallisesti etukäteen kyselty. Onneksi retki päättyi onnellisesti ja asiakas saatiin maastosta elävänä pois.

Rovaniemellä toimivan Huskyparkin rekiopas Tony Nukala on saanut vastata monenlaisiin matkailijoiden kysymyksiin.

Somekuvan perässä

– Itselleni on aika hauska juttu se, miten tärkeää somettaminen on ihmisille. Maksetaan elämyksestä, mutta siitä nautitaan vain kameran linssin läpi. Varsinkin viime vuonna oli paljon sitä, että kun ei ulkomaanmatkaajia ollut ja oli mediassa niin paljon esillä tämä huskytoiminta, niin ihmiset alkoivat metsästää sitä täydellistä somekuvaa. He tulivat tänne vaikkapa kahden kilometrin ajelulle, josta ensimmäiset puoli kilometriä kaikkea kuvattiin ihan täysillä ja loppumatka näperrettiin ja katsottiin kännykkää ja postattiin kuvia someen. Monet tulevat tänne vain sen täydellisen somekuvan perässä, Nukala tuumaa.

– Sitäkin on, että asiakkaat maksavat sisäänpääsyn ja haluavat tulla rekeen istumaan ja ottamaan siinä kuvat, että näyttäisi siltä, että ovat muka olleet huskyajelulla.

Myrkyllisiä marjoja

– Aina, kun mahdollista, poimimme asiakkaiden kanssa marjoja metsästä esimerkiksi aamupuuroon. Jotkut asiakkaat ovat olleet ihan kauhuissaan siitä, että voiko näitä marjoja muka syödä, Päivi Hiukka kertoo.

Syynä on ollut se, että muualla Euroopassa paikoin yleinen loinen, myyräekinokokki, voi levitä ihmiseen muun muassa marjojen välityksellä, mikäli niissä sattuu olemaan loista kantavan eläimen ulostetta. Elintarviketurvallisuusviraston mukaan myyräekinokokkia ei ole todettu Suomessa ja sen tarttuvuus ihmiseen on muutoinkin alhainen.

Ei metsään

– Japanilaiset asiakkaat olivat kerran ostaneet sellaisen paketin, jossa mennään poimimaan metsän marjoja luonnosta, mutta he eivät olleet ilmeisesti ihan täysin ymmärtäneet, mistä olivat maksaneet. Otimme ämpärit ja kävelimme metsäpolkua pitkin marjametsälle, ja sanoin sitten asiakkaille, että no niin, tästä mennään metsään. Asiakkaat olivat ihan järkyttyneitä, että pitääkö heidän siis mennä metsään poimimaan niitä, Hiukka kertoo ja nauraa.

– Lopulta he päätyivät vain poimimaan marjoja siitä polun varrelta.