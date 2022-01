Matkatoimittajalta kysytään usein kiusallinen kysymys, johon on vaikea vastata: ”Mitäs menin hänelle paikkaa hehkuttamaan”

Yleisiä matkavinkkejä on helppo jaella, mutta asia muuttuu ihan toiseksi, kun mennään henkilökohtaisuuksiin, kirjoittaa matkailutoimittaja Mira Jalomies.

Matkailussa on kyse makuasioista. Toinen tykkää uima-altaista ja toinen luonnon altaista.

”HEI, voisitko suositella nelihenkiselle perheelleni sopivaa matkakohdetta, jossa on lämmintä, kivaa tekemistä ja nähtävää eikä paljon muita turisteja?”

Tämänkaltaisia viestejä saan aina silloin tällöin, ja ymmärtäähän sen: olen matkailutoimittaja ja työnkuvaani kuuluu kertoa mainioista paikoista maailmalla. Hyväntuulisen postin saaminen toki ilahduttaa ja olen imarreltu, jos kysytään neuvoa. Mutta samalla tuskailen, koska en todellakaan tiedä mitä vastaisin. Miten valita maailman kaikista matkakohteista yksi tai muutama, joita suositella juuri hänelle?

Esimerkkikysymys on tietysti aivan liian laaja, mutta mahdoton muutenkin. On nimittäin aivan eri asia antaa yleisluontoisia matkavinkkejä – niitä on helppo jaella – kuin suositella jotakin nimenomaista paikkaa juuri tietylle, ja vieläpä monesti itselleni täysin tuntemattomalle, ihmiselle.

Mistä voisin arvata hänen henkilökohtaiset mieltymyksensä, kiinnostuksen kohteensa ja aikaisemmat kokemukset? Tai aavistaa, miten juuri hän minkäkin asian kokee, kun monesti kyse on puhtaasti makuasioista.

Mitä kysyjälle tarkoittaa esimerkiksi se, ettei ole paljon muita turisteja? Onko todella hakusessa paikka, johon vain harvoin eksyy matkailijoita. Vai tarkoittaako se kohdetta, johon ei tehdä Suomesta valmismatkoja, tai jolla ei ole virallista massaturismin leimaa tai jossa vilkkain matkailusesonki on sillä erää ohi.

LUULTAVASTI suhtaudun näihin kysymyksiin aivan liian vakavasti. Voisinhan heittää vain jotain lonkalta, mikä monessa tapauksessa varmasti riittäisi. Jostain syystä en pysty.

Vinkit kivoista ravintoloista ja kahviloista ovat usein tarpeen. Sattumaltakin voi toki tehdä löytöjä.

Varsinkin matkailutoimittajan työni alkuvuosina otin nämä viestit vastaan suurena haasteena ja kunniatehtävänä, joihin paneuduin. Käytin aikaa, etsin tietoja ja vastasin perusteellisesti, eri vaihtoehtoja tarkasti punniten.

Kysyjä saattoi olla ventovieras, josta en enää koskaan myöhemmin kuullut mitään. En tiedä, moniko heistä lopulta tarttui suosituksiini. Joskus harvoin sain uuden viestin, jossa kiitettiin vinkeistä ja saatettiin mainita, että ”päädyin nyt kuitenkin lähtemään paikkaan, jossa olen ennenkin ollut.”

MATKAKOHTEIDEN suosittelu on vaikeaa, koska kokemukset ovat aina subjektiivisia. Niihin vaikuttaa kovin moni asia, omasta mielialasta, seurasta ja matkan ajankohdasta lähtien.

Suosittelu on kiusallista siksikin, että matka on monelle vuoden kohokohtia, ja jos jokin menee pieleen – lompakko varastetaan, ruokamyrkytys iskee, sää on surkea – koen olevani siitä osittain vastuussa. Mitäs menin hänelle paikkaa hehkuttamaan.

Ja kuitenkin on niin, että ilman vinkkejä on maailmalta hankala löytää mitään. Itsekin poimin parhaat nähtävyydet, hotellit, ravintolat ja kaiken muun useimmiten muilta matkailijoilta; sosiaalisesta mediasta, blogeista, matkajutuista ja opaskirjoista. Teen kuitenkin karsinnan itse sen mukaan, mitkä vaikuttavat kiinnostavilta – joskus ne osuvat nappiin ja joskus eivät – enkä toimi kuten eräskin minulle viestin lähettänyt:

”Olen lueskellut kirjoittamaasi opaskirjaa Barcelonasta. Siinä on kerrottu paljon eri hotelleista. Voisitko suositella jotain hyvää?”

Atacaman autiomaa Chilessä oli minusta lumoava paikka, mutta jokaiselle en silti suosittelisi sitä matkakohteeksi.

MITÄ enemmän olen matkustellut, sitä vaikeammaksi koen suosittelun muuttuneen. Mainioita kohteita on liikaa, loputtomasti – ja samalla ymmärrän, että olen itsekin nähnyt niistä vasta murto-osan.

”Mihin minun kannattaisi matkustaa?” onkin kysymys, johon on lähes mahdoton antaa kovin hyvää vastausta. Juuri nyt kun eletään vielä poikkeusaikoja, kysymyksellä on tietysti osittain eri merkitys, mutta normaalioloissa paras vastaus saattaisi olla, että ihan minne tahansa.

