Suomen paras hiihtokeskus valittiin – kansainvälisessä kisassa sama voittaja toista vuotta

Levi on valittu Suomen parhaaksi hiihtokeskukseksi.

Suomi on täynnä upeita hiihtokeskuksia, mutta yksi on ylitse muiden, jos World Ski Awardsia on uskominen. Vuonna 2013 perustetun World Ski Awards -palkinnon tarkoituksena on nostaa hiihtotoiminnan ja alan standardeja palkitsemalla alan johtavia organisaatioita.

Tänä vuonna tunnustuksesta kamppaili kuusi suomalaista hiihtokeskusta: Levi, Ruka, Pyhä, Salla, Ylläs ja Iso-Syöte. Levin hiihtokeskus palkittiin toista vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi hiihtokeskukseksi.

Maailman parhaaksi hiihtokeskukseksi valittiin Sveitsissä sijaitseva Verbier, worldskiawards.com kertoo sivuillaan.

Vuonna 2018 Levi sai ensimmäisenä hiihtokeskuksena Pohjoismaissa kansainvälisen ISO14001 -ympäristösertifikaatin.

Leviä on kehitetty viime vuosina.

Viimeisimpänä suurena investointina hiihtokeskus rakensi uuden huoltohallin etelärinteille. Rakentamisessa huomioitiin erityisesti ekologisuus ja ympäristöystävällisyys.

