Matkailujulkaisu nimesi Euroopan parhaimmat hotellit: tunnetko tätä ylellisyyttä Kanariansaarilta?

Yöpyminen Euroopan parhaissa hotelleissa edellyttää paksua lompakkoa. Yö maksaa yleensä 500 eurosta ylöspäin.

Tällä kertaa matkailualan julkaisu Condé Nast Traveler esittelee listauksessaan Euroopan parhaimmat hotellit. Kerromme niistä osan, koko listauksen voit lukea täältä.

The Ritz-Carlton, Teneriffa, Espanja

Moni matkaa talvikuukausina Teneriffalle, mutta matkakassaa saa kerryttää useamman kuukauden verran, mikäli mielii Guía de Isorassa sijaitsevaan The Ritz Carltoniin. Yö hienostohotellissa maksaa noin 500 euroa.

Paikka on kuin satumaailmasta. Palmupuiden katveessa kiemurtelevat kävelytiet ja aaltoilevat uima-altaat sijaitsevat valtavankokoisen, punaisen hotellirakennuksen pihassa. Arkkitehtuuriltaan hotelli muistuttaa maurilaista linnaketta. Meren puolella siintää toinen unelmakohde, vehreydestään tunnettu La Gomeran saari.

Hotellissa on lukuisia baareja ja ravintoloita, joista yksi on japanilainen uusiokeittiö, Michelin-ravintola Abama Kabuki.

Finca Cortesin, Andalusia, Espanja

Espanjan Marbella on tuttu etenkin niille suomalaisille, jotka etsivät matkoiltaan luksusta. Lähellä hienostokaupungin sykettä sijaitsee maalaistunnelmaa tarjoava Finca Cortesin.

Tarkalleen ottaen kyseessä on golfvieraiden hotelli, mutta olisi aliarvioimista pitää sinä pelkkänä sellaisena.

Kyseessä on andalusialaisen maalaistalon ruumiillistuma: ovet on pelastettu vanhasta linnasta ja ovat nyt osa sisustusta. Palatsimaiset antiikkiesineet ovat puolestaan eri puolilta Espanjaa, Portugalia ja Marokkoa. Makuuhuoneita piristävät kirkkaita värejä sisältävät taideteokset.

Finca Cortesinissa majoittuja tuntee olevansa kuin kotonaan – toki tavallista paremmassa sellaisessa.

The St Regis Florence, Firenze, Italia

Historiallinen Firenze on täynnä upeita hotelleja, mutta jos paras pitää valita, The St Regis Florence on hyvä vaihtoehto.

Alkuperäisen palatsin suunnitteli italialainen renessanssiajan arkkitehti ja kuvanveistäjä Filippo Brunelleschi. Miehen tunnetuin työ on Firenzen katedraalin kahdeksantahoinen kupoli, joka valmistui vuonna1436.

Hotelliksi rakennus muutettiin vuonna 1866, mutta matkailija saa nauttia historian havinasta yhä. Hotellin yhteiset tilat ovat kristallikruunuineen ja maalattuine lasipintoineen kuin aikamatka menneeseen. Palvelua matkailujulkaisu kuvailee peräti kuninkaalliseksi.

Anassa, Kypros

Kyproksen saarella sijaitseva Anassa on hotelli, jonne monet palaavat vuosi toisensa jälkeen. Paikka sopii myös uupuneiden vanhempien lomapaikaksi, sillä hotelli tarjoaa muiden palveluiden ohessa lastenhoitopalveluita.

Condé Nast Traveler antaa kehuja etenkin hotellin lasikattoiselle spa-osastolle, jota toimittaja kuvailee sensaatiomaiseksi. Kylpyläosastolla on muun muassa Thalassoterapia-allas, jossa hoito perustuu meriveden hoitaviin ominaisuuksiin.

Hotel du Cap-Eden-Roc, Antibes, Ranska

Etelä-Ranskassa, Antibesin kaupungissa sijaitseva Hotel du Cap-Eden-Roc on luksusta sen täydessä merkityksessä. Tenniskentät, ruusutarhat ja vartalohoitoja varten rakennetut rantamajat vievät matkailijan kauas arjen vaikeuksista.

Kyseessä on tyylikäs, mutta historiallinen paikka. Hotellin käytäviltä löytyy valokuvia paikan kuuluisimmista vieraista 150 vuoden ajalta.

The Vasilicos, Santorini, Kreikka

Santorini tunnetaan Kreikan kalleimpana saarena. Pikkubudjetilla ei pääse The Vasilicosissakaan, jonka Condé Nast Traveler on valinnut Kreikan parhaimmaksi majapaikaksi.

Maisemat ovat hulppeat, sillä luksushotelli tuntuu kuin roikkuvan kallion jyrkänteellä.

Kreikkalaisen taidekeräilijä Vassilis Valambousin 1980-luvulla rakentama keidas on yhä iskussaan. Tunnelma on yhtä aikaa lämmin, kodinomainen ja tyylikäs.

Parhaimmat näkymät ovat sviiteistä, joista aukeaa upea maisema suoraan kristallinkirkkaalle merelle.