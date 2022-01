Suomen Lapissa sijaitsee ihmeellinen lumikylä, jota hehkutetaan nyt ulkomailla saakka: 4 vinkkiä lomailijoille

Poroajelut, laskettelu ja huskyretket tunnetaan, mutta myös nämä Lapin helmet sopii lisätä matkasuunnitelmaan.

Lappi on jälleen päässyt maailmankartalle. Ulkomainen matkailusivusto poimi juttuunsa tuntemattomampia matkailukohteita.

Lappi pääsee usein maailmankartalle, eikä ihme, sillä lumenhohtoisissa maisemissa on jotakin taianomaista.

Monille pohjoinen voi olla kuitenkin täysin tuntematon. Ei ole tavatonta, ettei suomalainen maailmanmatkaaja tunne kotimaansa Lappia lainkaan.

Tällä kertaa Suomen Lappia hehkuttaa nationalgeographic.co.uk, joka esittelee artikkelissaan useampia pohjoisen helmiä.

Kerromme vinkeistä osan, koko listan voit lukea täältä.

Nuku lumihotellissa

Kittilän Lainiossa sijaitseva Lapland Hotels SnowVillage koostuu lumihotelleista ja jäänhohtoisesta viihdetarjonnasta ravintoloineen, elokuvateattereineen ja veistoksineen.

Talvikauden teema on tällä kertaa futuristinen. Matkailija kuljetetaan scifi-tuotantojen, tulevaisuuden kulkuvälineiden ja robotiikan maailmaan. Jäästä ja lumesta muotoillut veistokset ovat moderneja.

Jos majoitut Ylläksellä tai Levillä, lumimaailmaan voi tehdä pelkän päiväretken, National Geographic ehdottaa. Piipahda taidokkaasti veistetyissä jäähuoneissa tai vaikkapa kappelissa, joka on ihan oikea vihkipaikka.

Lainion lumikylän eli Lapland Hotelsin SnowVillagen teema on tänä talvena futuristinen.

Yöpyminen kylmässä on tietenkin suuri elämys. Sisällä hotellihuoneissa on kylmä, mutta palella ei tarvitse, sillä makuupussit ovat haastaviin olosuhteisiin suunniteltuja, National Geographic hehkuttaa.

Lue lisää: Suomalaisten Game of Thrones -fanien ideasta syntyi jättihitti – Snowvillage aukeni jopa entistä komeampana Lappiin

Mikäli olet matkalla hieman etelämpänä, Rovaniemen korkeudella sijaitsee toinen lumikylä, josta kerroimme aikaisemmin.

Arctic SnowHotel & Glass Igloosissa katettua tilaa on toista tuhatta neliötä. Sviittejä, joissa nukutaan lämpimissä makuupusseista, on kymmenen kappaletta.

Sviitti Artic Snowhotelissa, Rovaniemellä.

Paikan omistaja ja myyntijohtaja Heidi Haavikko kertoi Ilta-Sanomille, että matkailijat saavat tutustua kylmiin tiloihin opaskierroksella. Jo kierroksen aikana huomaa, että osaa matkailijoista jännittää.

– Kylmä ei ole ongelma, sillä raikkaassa ilmassa nukkuu hyvin. Mutta joillekin tulee makuupusseista ahtaanpaikankammo. Heille on liikaa, että ei voi nukkua yhtä leveästi x-asennossa kuin kotona, Haavikko kommentoi.

Lue lisää: Rovaniemellä sijaitsee paikka, joka saa osan turisteista jännittämään seuraavaa yötä

Kokeile jääkelluntaa

Avantouinnista on tullut viime vuosina liki koko kansan harrastus, mutta jääkelluntaa on kokeillut harvempi. Hyisessä vedessä kellutaan pelastuspuku päällä, joten edes nolla-asteisessa vedessä ei palele.

Retkiä järjestävät Ylläksellä tai Levillä toimivat ohjelmapalveluyritykset.

Jääkelluntaa voi kokeilla Ylläksellä tai Levillä.

Perinteisempään avantouintiin National Geographic antaa turvallisuusohjeet: aloita maltilla ja nouse pois avannosta, ennen kuin muutut kohmeiseksi ja vapiset hallitsemattomasti.

Artic Sauna World sijaitsee Muoniossa.

Avantouintia voi harrastaa Lapissa useissa paikoissa. Yksi komeimmista on Muoniossa sijaitseva Artic Sauna World, josta kerroimme aikaisemmin. Tarjolla on viisi elämyksellistä saunaa. Vellamo-saunasta on näkymä saamelaisten pyhälle Jerisjärvelle.

Lue lisää: 5 matkailuelämystä Levin lähistöllä: ”Huh huh, miten upea paikka”

Testaa jääkarting

Jos karting on jo tuttua, jääkarting tuo harrastukseen uudenlaisen kulman.

Aktiviteetteja on tarjolla esimerkiksi Pyhällä ja Levillä. Tunnelmaa tuovat valaistu rata ja palkinnot, jotka jaetaan ajon jälkeen, National Geographic vinkkaa.

Tutustu historiaan

Inarin kirkonkylässä sijaitseva Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siida esittelee monipuolisesti paikallista historiaa.

Sisätilojen näyttely keskittyy saamelaisten kulttuuriin ja luontoon sekä Lapin kahdeksaan vuodenaikaan.

Ulkoilmamuseossa tutustutaan Inarin historiaan 10 000 vuoden ajalta. Rakennukset on ripoteltu 800 metriä pitkän polun varrelle. Muodoltaan polku muistuttaa suopunkia, porojen kiinniottoon tarkoitettua heittopaulaa.

Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siida sijaitsee Inarissa.

Ulkomuseoalueella on tehty kaivauksia, ja niissä on löytynyt pyyntiväestön elämästä kertovia jäännöksiä, kuten tulisijoja ja erilaisia työkaluja, museon sivuilla kerrotaan.