Tällaista on nopeasti kovaan suosioon noussut skinnaus, joka sopii kaikille – ”Kulutus on todella korkea, vaikka etenee rauhallisestikin”

Äkkisuosioon noussutta hiihtovaellusta voi harrastaa oikeilla varusteilla oikeastaan missä tahansa, mutta tuntureilla siitä on eniten iloa.

Skinnaus, ski touring, hiihtovaellus. Rakkaalla lapsella on monta nimeä.

Nopeasti suosiota etenkin Lapin hiihtokeskuksissa kasvattanut hiihtovaellus on uusi kuntoilumuoto niille, jotka pitävät sekä laskettelusta että hiihtämisestä ja Lapin upeista tunturimaisemista.

Hiihtovaelluksessa yhdistyvät nämä kaikki kolme tekijää ja on oiva talviretkeilyharrastus.

Mistä siis on kyse?

Testasimme hiihtovaellusta MM-lumilautailija Antti Autin opastuksella Rovaniemen Arctic Weekend -tapahtumassa. Autti on harrastanut lajia jo yli kymmenen vuotta, sillä skinnaus on myös luonnollinen osa vapaalaskijoiden elämää.

Kiteytettynä lajin voisi tiivistää ajatukseen: mäet hiihdetään ylös ja lasketaan alas. Tällä tavalla esimerkiksi vapaalaskijat pääsevät laskemaan myös täysin koskemattomia mäkiä, joihin ei hiihtohisseillä pääse.

Monilla on kuitenkin vääristynyt käsitys siitä, että vain huippukuntoiset vapaalaskijat voivat harrastaa skinnausta eli nousta suksien avulla ylös mäkiä.

Hiihtovaellus on todellisuudessa aivan tavallisten kuntoilijoiden laji.

Sain tästä aivan omakohtaista kokemusta, kun lähdimme Autin vanavedessä kiipeämään ylös jyrkkää Ounasvaaran laskettelurinnettä skinnaussuksien kera.

Antti Autti opettaa skinnausta Ounasvaaran laskettelurinteessä. Eri laskettelurinteissä on omat sääntönsä skinnaukselle.

Kyllä, laskettelurinne on täysin mahdollista kiivetä ylös ilman minkäänlaista huippu-urheilijan kuntoa, vaikka suhtauduin tilanteeseen aluksi erittäin skeptisesti.

Kyse on vain varusteista, jotka ovat koko harrastuksen a ja o.

Heti perään pitää kuitenkin todeta, että hiihtovaelluksen ideana ei suinkaan ole kiivetä vain jyrkkiä mäkiä suoraan ylöspäin, vaan yleensä hiihtovaellus suuntautuu tuntureiden poluille, jotka nousevat pikkuhiljaa loivasti ylöspäin.

– Suomessa hiihtovaellus on ennen kaikkea talviretkeilyä, jossa jokaisella on mahdollisuus itse valita omat reittinsä fiiliksen ja kunnon mukaan. Itse saatan viettää tunturipoluilla koko päivän, ja päivään mahtuu vain kaksi tai kolme laskua alas rinnettä, Antti Autti kertoo hiihtäessämme ylös laskettelurinnettä.

Skinnausmonojen asentoa voi korottaa skinnaussiteiden avulla nousun ajaksi, jotta nousu on helpompaa. Tärkeintä lajissa on upeista maisemista nauttiminen.

Skinnaussuksilla pääsee etenemään niin tasamaalla kuin tunturimetsien keskellä hyvin jopa umpihangessa, mikä toki tekee vaelluksesta vähän raskaampaa.

Autti kertoo, että skinnaussukset toimivat jopa paremmin kuin lumikengät, sillä hiihtotekniikka ei vaadi umpihangessa askeltamista.

Tärkeintä ei kuitenkaan ole puskea tunturissa täysillä eteenpäin, vaan nauttia kauniista maisemista ja tarjota sielulle ravintoa. Tunturimaisemat, luonto ja ympäröivä hiljaisuus rauhoittaa mieltä.

– Minulle hiihtovaelluksessa tärkeintä on yhteys luontoon ja se, että saa liikkua omin voimin, tunnustella lunta ja katsella maisemia. Pysähtelen usein ja syön eväitä, Autti sanoo ja muistuttaa:

– Etenkin aloittelijan on hyvä liikkua aluksi mahdollisimman hitaasti, jotta voimat eivät lopu kesken ja voimia jää myös laskuun.

Japanin ja Norjan vuorillakin lajia harrastanut Antti Autti (kuvassa) saattaa laskea koko päivän kestävän hiihtovaelluksen aikana vain muutamia kertoja alas mäkeä.

Autin mielestä laji sopii juuri suomalaisille täydellisesti.

– Olemme hiihtokansaa, joten tämä on juuri meille sopivaa aerobista liikuntaa. Kulutus on todella korkea, vaikka etenee rauhallisestikin. Itselläni keskisyke on noin 125–130, jos liikun koko ajan.

Millaisia varusteita lajissa sitten tarvitaan?

Tärkeimmässä roolissa ovat skinnaussukset ja -sauvat, joita on vuokrattavissa useissa hiihtokeskuksissa, kuten esimerkiksi Levillä, Pyhätunturilla ja Ylläksellä.

Skinnaussukset poikkeavat tavallisista laskettelusuksista siten, että ne ovat huomattavasti kevyemmät, ja se tekee ylöspäin hiihtämisestä paljon helpompaa.

Yksi suksi painaa noin kilon, kun taas laskettelusuksi painaa 2,5 kiloa.

Ski touring -opas Panu Jyrä neuvoo, miten monojen siteet säädetään eri asentoon, kun mäki lasketaan alas.

Skinnaussuksien erikoissiteisiin tarvitaan myös skinnausmonot, joissa on omat, helposti opeteltavat säädöt ylämäkeä noustessa ja alamäkeä laskiessa.

Skinnausmonot ovat selvästi laskettelumonoja kevyemmät ja niissä oleellista on se, että nilkka liikkuu ylöspäin hiihdettäessä.

Lisäksi suksien pohjaan kiinnitetään erilliset nousukarvat, jotka otetaan laskun ajaksi pois.

Suksien pohjaan kiinnitetään tasamaalla hiihtämisen ja nousun ajaksi nousukarvat, jotka liu’uttavat suksia eteenpäin, mutta estävät niiden lipsumisen rinteessä.

Nousukarvojen avulla voi hiihtää jyrkkää ylämäkeä niin, etteivät sukset edes lipsu. Se tuntuu lähes käsittämättömältä, mutta näin se todella toimii!

Ylämäkeen hiihtäminen ei tunnu edes kovin erityiseltä kuntoilulta, kun etenemme Autin kanssa ylöspäin tarpeeksi hitaasti ja katselemme välillä Ounasvaaralta avautuvia upeita lumimaisemia täysikuun kera.

Alan nopeasti ymmärtää, miksi tästä lajista on helppo tykätä!

Tärkeintä on vain luottaa suksien pitoon ja hiihtää niin, että sukset pysyvät koko ajan maassa.

Suksilla ei ole tarkoitus askeltaa eikä niitä nostella ylöspäin, vaan suksia liu’utetaan eteenpäin. Jalat tekevät enimmän työn ja sauvoja ei tarvita lopulta juuri lainkaan.

Joten jos osaat edes auttavasti hiihtää, hallitset myös tämän lajin lähes takuuvarmasti.

Hiihtovaellus eli skinnaus on yhä suositumpaa niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Monet Lapin hiihtokeskukset vuokraavat skinnausvälineitä ja tarjoavat opaspalveluita.

Selkäreppuun on hyvä pakata jo ennalta retkeilyn tärkeimmät asiat, eli eväät, juomapullo, lämmintä vaatetta pysähdyksiä varten sekä kypärä laskuja varten.

Kerrospukeutuminen on olennaista, sillä huomaan heti, että ylöspäin hiihdettäessä tulee nopeasti kuuma, alaspäin laskiessa on selvästi viileämpää.

Itselläni toimii loistavasti merinovillakerraston ja hengittävän, mutta tuulen- ja sateenpitävän kuoripuvun yhdistelmä sekä lämmittelyyn sopiva villapaita ja kevyttoppatakki.

Pääsemme lopulta yllättävän nopeasti ja vaivattomasti ylös Ounasvaaran rinteen huipulle, jossa säädämme sukset ja monot hieman eri asentoon, laitamme nousukarvat reppuun ja kypärät päähän: täältä tullaan, laskettelumäki!

Ylhäällä laskettelurinteen päällä nousukarvat irrotetaan ja pakataan reppuun. Ennen laskua monot kiristetään ja suksien siteet vaihdetaan hieman eri asentoon.

Ja nopeasti on todettu sekin, että skinnaussukset toimivat todella hyvin myös tavallisina laskettelusuksina, vaikka ovatkin kevyemmät. Onpa monikäyttöiset sukset kerrassaan!

Hiihtovaelluksen nopeasti kasvaneesta suosiosta kertoo se, että skinnaussukset myytiin viime talvena useista paikoista loppuun.

– Skinnaussuksipaketit myytiin loppuun jopa Euroopan- ja maailmanlaajuisesti, koska useat hiihtokeskukset olivat kiinni ja ihmiset halusivat päästä rinteeseen. Kysyntä yllätti välinevalmistajat täysin. Viime ja edellisvuosi ovat olleet ennätysmäiset, vaikka kysyntä on ollut jo vuosia nouseva, kertoo Ylläksellä ski touring -oppaana työskentelevä Panu Jyrä.

Skinnaussukset ovat selvästi laskettelusuksia kevyemmät, mutta toimivat mäessä laskettelusuksien tapaan.

Useissa hiihtokeskuksissa on tarjolla nykyään opaspalveluja hiihtovaelluksille, jotta aloittelijat oppivat lajista kaikki tärkeimmät niksit.

– Oppaan kanssa hiihtäessä etuna on se, että itse pääsee vain nauttimaan maisemista, kun joku muu huolehtii siteiden tekniikasta ja kaikista muista yksityiskohdista, jotka saattavat aluksi tuntua itseltä hankalilta, Jyrä toteaa.

Antti Autti järjestää opastettuja hiihtovaelluksia Pyhätunturilla ja muistuttaa, että hiihtovaellukselle lähtiessä on hyvä myös tiedostaa lajiin liittyvät turvallisuusseikat ja turvalliset lumiolosuhteet.

– Loivilla rinteillä lumivyöryn uhkaa ei ole, mutta jyrkemmässä rinteessä lumiturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää. Siihen pitäisi varautua erillisillä varusteilla, kuten lumivyörypiipparilla, lapiolla ja sondilla eli teleskooppikepillä, toteaa Panu Jyrä.

Laskettelurinne voi toimia hyvänä harjoittelualustana ensikertalaiselle.

– Siinä voi testata kaikki välineet ja opetella tekniikoita, Autti sanoo.

Suomen suurimmissa hiihtokeskuksissa on erilaisia rinnesääntöjä skinnaamiselle. Joissakin hiihtokeskuksissa rinnealueella saa skinnata ja joissakin skinnaaminen on sallittua vain rinnealueiden ulkopuolella. Tämä pitää tarkistaa, mikäli halajaa rinnealueen laidalle skinnaamaan.