Suomalainen Mira muutti Kaakkois-Aasiaan ja teki surullisen huomion: näkyy koulussa, kyläilytavoissa ja kaupoissa

Vastuullinen kuluttaminen ei ole Aasiassa vielä puheenaihe laisinkaan. Ihmiset ovat täällä kovasti tavaran perään, ja alakoulussakin voi välillä shoppailla, kirjoittaa Malesiassa asuva Mira Jalomies.

”Kaikilla muilla oli kaupasta ostetut asut”, huomautti tytär jokin aika sitten, erään etäkoulupäivän jälkeen täällä asuinmaassamme Malesiassa. Koulussa oli teemana antiikin Rooma, ja lapsia kannustettiin pukeutumaan roomalaistyylisiin asuihin.

Pukeutumisidea oli kiva, mutta sen toteutus harmitti ensimmäisestä sähköpostiviestistä lähtien; siihen oli nostettu pari linkkiä otollisiin nettikauppoihin.

Kiinassa tehtyjä roomalaisvetimiä olisi saanut helposti ja halvalla, mutta en olisi halunnut niitä edes ilmaiseksi. Näki nimittäin heti, että lapsi ei pukisi niitä ylleen kuin sen yhden ainoan kerran.

Shoppailu ja ostoskeskuksissa haahuilu ovat Aasiassa suosikkiajanvietteitä.

Pidin hänelle ympäristöaiheisen luennon siitä, miksi en suostu ostamaan kertakäyttövaatteita. Sitten tutkimme nettikuvia inspiraatioksi ja pengoimme kotona vaatekaappien ja korukätköjen aarteita. Tyttö oli tyytyväinen lopputulokseen, roomalaisen prinsessan asuunsa. Koulupäivän jälkeen hän ihmetteli itsekin, miksi kukaan muu ei ollut itse ”tehnyt” asuaan.

Tavara kiehtoo

Tämä ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta, kun olen rimpuillut täällä Malesiassa turhaa kuluttamista vastaan. Esimerkiksi kansainvälisissä kouluissa, jotka ovat monessa muussa asiassa hyvinkin valveutuneita, kerätään usein rahaa hyväntekeväisyyteen niin, että pitää ostaa jotain pientä rihkamaa tai t-paitoja, jotka unohtuvat saman tien kaapin nurkkaan. Myytäisiin mieluummin pikkuleipiä tai kerättäisiin ihan vain rahaa.

Joulun alla lastemme koulussa toimii joululahjakauppa, siis oppilaille tarkoitettu ostospaikka koulupäivän aikana. Kaikki myytävät ovat tavaroita, ja moni lapsi ostaa niitä nimenomaan itselleen, ei lahjaksi.

Luultavasti monikaan täällä ei näe asiassa mitään ongelmaa. Täälläpäin maailmaa ihmiset ovat vielä kovasti tavaran perään, reilusti ja peittelemättä – ehkä samalla tavalla kuin länsimaissa aikaisemmin, ennen kuin roinan vähentämisestä ja välttämisestä tuli hyve.

Shoppailu on monen aasialaisen suosikkiajanviete, ellei peräti ainoa. Tavara-arpajaiset ovat suosittuja, ja ilmaistuotteita jaellaan auliisti. Hiljattain sain eräästä kosmetiikkakaupasta pienen meikkiostoksen kylkiäisinä ison kassillisen näytepurkkeja vaalennusvoiteista räikeän värisiin huulipuniin.

Jos lapselle tulee aasialaisia kavereita kotiin leikkimään, he tuovat aina tuliaisia. Elehän on kovin kaunis, mutta tuomisina on yleensä krääsää.

Muovia muovin päälle

Tavaraa riittää, ja niin myös muovia. Take away -kulttuuri kukoistaa. On yleistä ostaa ruokaa ja juomaa mukaan katukeittiöistä, ravintoloista ja muista ruokapaikoista tai tilata sitä kotiin, moni tekee niin joka päivä.

Syömiset ja juomiset pakataan useimmiten muovisiin kippoihin tai styroksirasioihin, jotka sujautetaan muovipusseihin ja mukaan laitetaan vielä muoviin pakatut muoviset ruokailuvälineet.

Tämä vesipullo on kellunut meressä jo pidemmän aikaa.

Ja vaikka pikkuhiljaa täälläkin ollaan siirtymässä yhä enemmän maksullisiin muovikasseihin, monessa paikassa niitä saa vielä maksutta. Joissakin kaupoissa muovikassit ovat pannassa viikonloppuisin.

Hiljattain seurasin vierestä, kuinka muuan perhe pakkasi ostoskärryllisen verran (muoviin pakattuja) ruokatarvikkeita ilmaisiin hedelmäpusseihin, jotta säästyi kestokassien ostamiselta.

En ole itsekään ympäristön kannalta mikään ihannekuluttaja enkä halua puuttua toisten asioihin, mutta hirvittävän vaikea oli olla sanomatta mitään.

Koetan ajatella niin, että vaikka vastuullinen kuluttaminen ei olekaan Aasiassa vielä puheenaihe, joskushan senkin aika pakosti tulee.

