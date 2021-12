Miksi lentäjillä on erikoinen ruokajärjestely? Mitä hihan raidat tarkoittavat ja mikä on ”hattukulma”? Lentäjä Niina Hautala avaa ammattinsa saloja

Lentäjä Niina Hautala vastaa monen mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja paljastaa jännittäviä yksityiskohtia lentäjän työstä.

Lentäjä Niina Hautala saa kuulla paljon työhönsä liittyviä kysymyksiä. Saimme Niinan kertomaan meille, millaiset asiat askarruttavat kyselijöitä.

1. Onko turbulenssi vaarallista?

Ei ole. Turbulenssissa on kyse siitä, että ilma ei ole tasaista ja se liikkuu. Turbulenssia voi verrata siihen, että ajaa autolla kovaa vauhtia soratiellä, jossa on kuoppia. Ilmaa voisi kutsua leikkisästi lentokoneen tieksi, ja jos tiessä on kuoppia, voi matka olla epätasaista. Lentokoneet on myös suunniteltu kestämään kovaakin turbulenssia.

Haastavakaan keli ei jännitä minua. Päinvastoin, silloin pääsen hyödyntämään omaa osaamistani! Omasta tekemisestä ja osaamisesta täytyy olla varma, ja siitä huolehditaan kouluttautumalla ja taitoja kertaamalla. Kun tietää, mitä tekee, pystyy työstään nauttimaan myös huonossa säässä.

2. Lennetäänkö lentokonetta aina autopilotilla? Ja mitä lentäjät oikein tekevät, jos autopilotti hoitaa hommat?

Useimmiten lentoonlähtö ja laskeutuminen lennetään käsin. Jos sää on todella huono, voidaan lasku tehdä autopilotilla. Itse asiassa, tykkäämme tehdä laskut käsin, sillä se ylläpitää lentotaitoa ja on kivaa.

Matkalentokorkeudessa käytetään autopilottia, mutta se ei tarkoita sitä, etteivätkö lentäjät paiskisi hommia silloin! Täytyyhän autopilotille kertoa, mitä sen täytyy tehdä.

Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi yhteydenpitoa eri maiden lennonjohtoon, lentokorkeuden säätämistä, sään tutkimista sekä polttoaineen kulutuksen ja koneen järjestelmien tarkkailua.

3. Millainen hierarkia lentokoneen ohjaamossa vallitsee?

Kapteeni on ilma-aluksen päällikkö, joka on viime kädessä vastuussa lentokoneesta, matkustajista ja miehistöstä. Meillä Suomessa ohjaamossa vallitsee kuitenkin matalan hierarkian kulttuuri. Ohjaamon hierarkiaa kutsutaan myös hauskasti hattukulmaksi lentäjän lakkiin viitaten.

Matala hierarkia on ensiarvoisen tärkeää kommunikoinnin kannalta, sillä kapteenille täytyy uskaltaa puhua kaikesta lennon kannalta oleellisesta. Maailmalta tunnetaan monta kurjaa esimerkkitapausta, jotka ovat eskaloituneet vaaratilanteiksi sen takia, että hierarkiassa alemmat lentäjät eivät ole uskaltaneet huomauttaa kapteenille tämän virheistä.

4. Mitä lentäjän takin hihassa olevat raidat merkitsevät?

Kapteenin tunnistaa takin hihan neljästä raidasta. Kaksi tai kolme raitaa puolestaan kertovat siitä, että henkilö on perämies. Kolmannen raidan saa perämiehen takkiin kokemuksen kertyessä, ja Finnairilla se tarkoittaa 2400 lentotuntia. Omasta takistani löytyy vielä toistaiseksi kaksi raitaa.

Lentokoneen ohjaamossa kapteeni istuu ohjaamon ovelta katsottuna vasemmalla ja perämies oikealla. Laajarunkokoneissa, joissa lentäjiä on yleensä kolme, istuu toinen perämiehistä niin kutsutulla keskipenkillä.

5. Onko totta, että lentäjät eivät syö keskenään samaa ruokaa työpäivän aikana?

Lentäjät syövät keskenään eri ruuat siltä varalta, että ruuassa onkin jotain vikaa ja se sairastuttaa. Vaikka yksi lentäjistä tulisi ruuasta kipeäksi, pystyisi toinen lentäjä hoitamaan hommat terveenä. Vaikka Suomessa ohjaamon hattukulma on matala, on kapteenilla tiettyjä kokemuksen ja aseman suomia etuuksia: kapteeni saakin useimmiten valita parhaat herkut ruokalistalta ensimmäisenä!

Niina Hautala lentää työkseen Finnairin Airbus 350 -lentokonetta.

6. Pääsevätkö lentäjät todella päiväunille lennon aikana?

Työmme sisältää paljon yötyötä ja aikaerorasitusta, ja viranomaiset ovat määritelleet meille sekä matkustamohenkilökunnalle pakolliset lepoajat, jotta pysymme työpäivän aikana virkeinä ja toimintakykyisinä. Lepohetken pituus riippuu reitistä ja sen pituudesta.

Laajarunkokoneessa lentäjillä on oma lepotilansa ja matkustamomiehistöllä omansa. Tilassa on punkat, joissa pääsee oikaisemaan itsensä hetkeksi vaakatasoon. Aika usein tulee uni silmään!

7. Voiko sinua tulla moikkaamaan ohjaamoon lennon aikana?

Lennon aikana ohjaamoon ei pääse vierailemaan, mutta ennen lentoa tai sen jälkeen voi hyvinkin kurkata, miltä ohjaamossa näyttää.

Ohjaamon vierailukäytännöt muuttuivat syyskuun 11. päivän terroritekojen jälkeen. Nykyisin ohjaamon ovi pidetään lennon aikana lukossa, ja ohjaamossa voi käydä ainoastaan henkilökunta.

Työreissuja Niinalle kertyy keskimäärin yksi viikossa.

8. Millainen on tyypillinen työviikko?

Itse lennän Airbus 350 -konetta, joka kulkee pääsääntöisesti kaukoreiteillä. Työreissuja on keskimäärin yksi viikossa. Suurin osa kohteistamme on sellaisia, joihin lennetään päivittäin. Tällöin kohteessa yövytään yksi yö, ja seuraavana päivänä suunnataan jo kotiin päin. Tällainen yhden yön reissu vie lentoineen viikosta kolme kalenteripäivää, jonka jälkeen työvuorolistalle suunnitellaan viranomaismääräysten mukaiset lepopäivät kotona.

Joihinkin kohteisiin lennetään harvemmin, ja silloin kohteessa viivytään pidempään.

9. Mikä on parasta työssäsi?

Itse lentämisen lisäksi parasta on se, että pääsen käymään eri paikoissa. Vaikka keikat ovat pääsääntöisesti lyhyitä, pääsee kohteista silti nauttimaan, kun niissä käydään usein. Itselleni parhaita juttuja on ehdottomasti se, että pääsen syömään paikallisia ruokia. Usein lähdemmekin porukalla miehistön kanssa syömään.

Yhden yön mittaisella reissulla ei lepäämisen ohella paljon muuta kerkeäkään tehdä. Keskellä Suomen talvea on myös ihanaa päästä edes hetkeksi lämpöön ja nauttimaan auringosta.

10. Mikä on suosikkikohteesi?

Rakastan Bangkokia! Olen lentänyt sinne todella paljon. Varsinkin ennen koronaa, minulla oli paljon lentoja Bangkokiin, ja aina kun sinne saapui, tuntui kuin olisi kotiin tullut.

Bangkokissa parasta on mielettömän ihana ruoka! Lisäksi nautin lämmöstä ja siitä, kun pääsen sukkuloimaan pitkin kaupunkia paikallisella jokiveneellä.