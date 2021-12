Järvisydämessä on peräti kuusi erilaista saunaa.

Missä sijaitsee Suomen paras kylpylä?

Mielipiteitä on varmasti yhtä monta kuin on mieltymystäkin. Toiset rakastavat rauhaa aikuisten kesken, joillekin paras kylpyläloma on täynnä aktiviteetteja perheen kanssa.

Kun ruoka- ja ravintolamedia Toptasten lukijoilta* kysyttiin, missä sijaitsee Suomen paras kylpylä, ykköseksi nousi kylpylätaivaamme verrattain uusi tulokas.

Toptaste kertoo tiedotteessa äänestyksen tulokset.

1. Järvisydän

Rantasalmella sijaitsevassa järvikylpylässä kaikki rakennusmateriaalit ovat luonnonläheisiä: on luonnonkiveä, Saimaan järvivettä ja yli 500 vuotta vanhoja uppotukkeja.

Järvisydämen sisätilat ovat tehneet vaikutuksen moneen.

Vuonna 2017 avattu Järvisydän vetosi äänestäjiin niin, että se valittiin koko Suomen parhaaksi.

Järvisydämessä on viisi allasta.

Kylpylässä on kuusi saunaa. Hamamissa penkkien lämpötila on 40 astetta. Uppotukkisauna on perinteikäs ja kivisauna sopii kovempien löylyjen ystäville. Maisemasaunasta on näkymä järvelle ja höyrysaunassa nautitaan löylyistä marmoripenkeillä 55 asteessa. Lisäksi kylpylässä on infrapunasauna.

Altaita on viisi. Kaikkien sisäaltaiden veden lämpötila on 31 astetta. Ulkoaltaissa virtaa lämmittämätön Saimaan järvivesi.

Osoite: Porosalmentie 313, Rantasalmi

2. Naantalin kylpylä

Naantalin kylpylähotelli valittiin viime vuonna Suomen parhaaksi.

Suosiossa on myös Naantalin kylpylä, sillä Toptasten lukijat valitsivat sen Suomen toiseksi parhaaksi.

Naantali Span allas sijaitsee turkoosin tähtikupolin alla.

Kylpylän allasosastolla on lämmin ja perinteinen poreallas ja turkoosin tähtikupolin alla sijaitseva roomalainen allas. Ulkoallas on lämmin ympäri vuoden. Lisäksi kylpylässä on virkistysallas, jossa on hierovat vesisuihkut ja virtuaalivesiliikunta- ja terapia-allas.

Suomalaisen saunan lisäksi kylpylästä löytyy aromaattinen höyrysauna.

Osoite: Matkailijantie 2, Naantali

3. Flamingo Spa

Vantaalla sijaitsevasta Flamingo Spa -kylpylästä löytyy koko perheen vesipuisto, aikuisten kylpylä hemmotteluhoitoineen, kauneushoitola sekä lasten sisäleikkipuisto.

Vantaalla sijaitseva Flamingo Spa on aikuisten ja lasten suosikki.

Paikka sopii siis lasten kanssa vapaa-aikaa viettäville, hemmotteluun aikuisten kesken ja hyvinvointilomalle.

Osoite: Tasetie 8, Vantaa

4. Holiday Club Caribia

Turun keskustan tuntumassa sijaitseva Holiday Club Caribiassa on kahdeksan erilaista allasta, erilaisia saunoja, allasravintola sekä kauneushoitola ja hyvinvointiosasto.

Osoite: Kongressikuja 1, Turku

5. Imatran Kylpylä

Saimaan seudun suosituin lomakohde on Imatran kylpylä.

Imatran kylpylää laajennettiin vuonna 2018. Kuvassa Taikajoki.

Suuri kylpylä ja ympärille levittäytyvä luonto liikkumismahdollisuuksineen tuovat paikalle perheitä, pariskuntia, kuntoilijoita ja luonnonystäviä.

Vuonna 2018 kylpylää laajennettiin.

Laajennuksessa allastilat kasvoivat yli 1 500 neliöön. Altaita on nykyään 16. Lisäksi kylpylään rakennettiin kahden pienemmän liukumäen rinnalle uusi 80 metrin vesiliukumäki.

Osoite: Purjekuja 2, Imatra

6. Holiday Club Katinkulta

Vuokatissa, Nuasjärven rannalla, sijaitsee kylpylähotelli Holiday Club Katinkulta. Trooppisen kylpylän 32 asteen lämmössä, altaiden poreissa ja uusitussa saunamaailmassa viihtyvät niin aikuiset kuin lapset.

Vuokatissa on trooppista tunnelmaa.

Kylpylän erikoisuuksia ovat luolasauna ja elämyssuihkut. Holiday Club Katinkullassa on myös hyvinvointiosasto, josta voi varata vartalo- ja kasvohoitoja.

Osoite: Katinkullantie 15, Vuokatti

7. Holiday Club Saimaa

Holiday Club Saimaan kylpylä on nimeltään Cirque de Saimaa. Teema kietoutuu nimensä mukaisesti huvipuisto- ja sirkusmaailmaan. Kylpylästä löytyy muun muassa värikäs vesisuihku sekä saunamaailma, jossa sijaitsee muun muassa suolasauna ja hirsisauna.

Cirque de Saimaa -kylpylä on saanut inspiraationsa huvipuisto- ja sirkusmaailmasta.

Osoite: Rauhanrinne 1, Rauha

8. Haikon Kartanon kylpylä

Haikon kartanon kylpylä on klassikko. Altaat ja saunat on suunniteltu hemmotteluun ja rentoutumiseen. Allasosastolta löytyy muun muassa poreallas, kuuma-allas ja kylmäkaivo. Saunapolulta löytyvät perinteisten saunojen lisäksi infrapunasauna, aromisauna ja höyrysauna.

Haikon kartanon kylpylä on klassikko.

Osoite: Haikkoontie 114, Porvoo

9. Peurunka Kylpylä & Day Spa

Peurungan kylpylästä löytyy muun muassa 130 metriä pitkä vesiliukumäki, 40-metrinen vesiliukumäki ja lasten altaan pienempi liuku.

Kylpylässä voi liikkua aktiivisesti tai ottaa rennosti. Rauhallisempaa menoa kaipaavat voivat rentoutua porealtaassa, joki- tai kylmäaltaassa. Perinteisen saunan löylyjen lisäksi voi nauttia höyry- tai infrapunasaunan lämmöstä.

Osoite: Peurungantie 85, Laukaa

10. Scandic Eden Nokia

Vastikään uusitussa Scandic Eden Nokia -kylpylässä on 1 500 neliön kylpyläosasto. Trooppisen lämpimältä allasosastolta löytyy porealtaita, hierovia pisteitä, ulkoallas, aaltoallas ja erilaisia vesiliukumäkiä.

Osoite: Paratiisikatu 2, Nokia

*Kysely toteutettiin Toptasten sosiaalisessa mediassa ja siihen osallistui 506 suomalaista.