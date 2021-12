Tallink julkaisi uuden MyStar-laivan kuvat – tältä keväällä valmistuva laiva tulee näyttämään

Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöinnin aloittavan MyStarin teema rakentuu videoteosten ja vedenalaisten kuvien ympärille.

MyStarin on määrä valmistua keväällä 2022, jolloin se aloittaa liikennöinnin Helsingin ja Tallinnan välillä.

Tallinkin uusinta laivaa, MyStaria, rakennetaan parhaillaan Rauma Marine Constructionin telakalla Raumalla.

MyStarin sisustuksesta vastaa suomalainen sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co. Uudet havainnekuvat Vertti Kiven suunnittelemasta sisustuksesta on nyt julkaistu, Tallink Silja Oy kertoo tiedotteessa.

Kuvassa laivan sisäänkäynti.

MyStarin kaikkien tilojen sisustussuunnittelu on mietitty alusta asti uudestaan, vaikka se muistuttaa ulkoisesti paljon vuonna 2017 Helsinki-Tallinna-reitillä aloittanutta Megastaria.

Neljän hengen hytti.

Hytit ovat värimaailmaltaan sinertäviä.

Laivaan tulee täysin uudenlaisia tiloja, ja matkustajavirtoja on suunniteltu sujuvammiksi. Laivalle tulee yhteensä 14 erilaista julkista tilaa, jotka on suunniteltu eri kohderyhmien tarpeisiin.

Yksi laivan ravintoloista, Chef´s kitchen.

Havainnekuvassa Nordic Bar.

– Valitsimme laivan teemaksi Beauty of the Baltic Sea. Teema rakentuu uniikeista videoteoksista ja vedenalaisista kuvista. Jokaisella tilalla on oma luonteensa ja tunnelmansa, joka luodaan eri pintojen kontrasteilla, uudella väripaletilla, varta vasten laivalle suunnitelluilla kalusteilla sekä tunnelmallisella valaistuksella, kertoo tiedotteessa Vertti Kivi, dSign Vertti Kivi & Co:sta.

Business Lounge on päivitetty tähän päivään.

Havainnekuva laivan Garden-tilasta.

Ostosmaailma, elämyspiste ja viinikellarimainen kerros

Laivan sydän on ostosmaailma eli Traveller Superstore, joka on sisustettu boutique-henkisesti.

Kaupan keskellä olevan portaikon vieressä sijaitsee elämyspiste, jossa voidaan järjestää vaikkapa maistiaisia.

Ostosmaailma eli Traveller Superstore on sisustettu raikkaasti ja boutique-henkisesti.

Kaupan kulkureiteillä on pop up -myymäläpisteitä, jotka uudistuvat säännöllisesti. Nordic Cornerissa myydään Itämeren alueen paikallisia tuotteita ja designia.

”Valitsimme laivan teemaksi Beauty of the Baltic Sea. Teema rakentuu uniikeista videoteoksista ja vedenalaisista kuvista”, Vertti Kivi kertoo. Kuvassa Coffee&Co Lounge.

Tätä tietä pääsee laivan buffetiin.

Tallink Siljan mukaan kaupan alempi kerros on tehty viinikellarimaiseksi, ja siellä voi järjestää erilaisia tuote-esittelyjä, kuten viininmaistajaisia.

