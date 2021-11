Suomessa sijaitsee talvinen paratiisi, joka ei ole suurelle yleisölle tuttu: Petteri ikuisti kuviin kotipaikkakuntansa upeuden

Eteläisessä Lapissa paukkuvat pakkaset, ja maisema on maagisen kaunis.

Ranua. Suuri yleisö tuntee sieltä eläinpuiston, mutta ei paljon muuta.

Ulkomaalaisille hillaihmisille Ranua on sen sijaan paikka numero yksi. Hilla on Suomen luonnon oma aarre, jolla on mahdollisuus kääriä itselleen hyvät kesälomarahat. Siksi monet turistit saapuvat paikkakunnalle kesäkuussa, kun kausi on kuumimmillaan.

Soisten hillamaastojen lisäksi nähtävää olisi paljon muutakin.

Paikallinen valokuvaaja Petteri Karttunen, 28, esittelee mutkittelevaa Ranuanjokea, taivaanrannassa leimuavia revontulia ja kaunista Simonjärveä kuvissaan, joilla on Instagramissa yli 30 000 seuraajaa.

Ranualla syntyneen ja varttuneen valokuvaajan näkemys eteläisen Lapin helmestä on maagisen kaunis.

Petteri Karttunen ikuistaa kuviinsa Ranuaa upeimmillaan.

Viime viikkoina Karttunen on ikuistanut kuviinsa useampia luontokuvia, sillä luonto on ollut Ranualla parhaimmillaan.

Ensilumi satoi lokakuussa, minkä jälkeen tuli hetkellinen lämpimämpi kausi. Viimeiset viikot pakkanen on kiristynyt jälleen niin, ettei Karttunen muista vastaavaa.

– Näin pitkää pakkasjaksoa ei ole ollut vähään aikaan. Täällä on ollut pitkään 15–20 astetta pakkasta, tänäkin aamuna parikymmentä.

Kun ensilumi satoi, Petteri Karttunen lähti joelle melomaan. Nyt joki on jäätynyt.

Valokuvaajalle hyiset säät ovat aarreaitta. Pilvettömällä säällä revontulet on helpompi ikuistaa, ja avantoonkin voi pyytää kaverin kuvattavaksi.

Viikonloppuna Karttunen tallensi kuviinsa peilikirkkaan Ranuanjärven. Video auringossa kimmeltelevästä jäästä syntyi yllättäen, kun Karttunen lähti jäälle ystävänsä kanssa.

– Luistelimme peräkkäin ja huomasin, että tästähän saa upean videon. Jäätä oli silmän kantamattomiin, ja aurinko paistoi takaani hienosti, Karttunen kertoo.

Luonnonjäällä luistelu voi olla kinkkistä, mutta pitkän pakkasjakson kovettava Ranuanjärvi oli tällä kertaa poikkeuksellisen hyvässä kunnossa.

Vain kiirettä piti pitää, sillä aurinko laskee Ranualla jo aikaisin iltapäivällä.

Petteri Karttunen on rakentanut vanhasta hirsirungosta itselleen erämökin.

Yksityiskohdat on mietitty visuaalisuus edellä.

Karttusen rakkaus kotikuntaansa on niin vahva, että mies on rakentanut Ranualle myös mökin – omin käsin totta kai.

Mökin hirsikehikko on 1800-luvulta ja se on toiminut aiemmin muun muassa hevostallina ja mökkinä.

Tonttinsa pihalle Karttunen toimitti sen moottorikelkalla jäätä pitkin. Ponnistus ei jäänyt tähän, sillä mökin rakentaminen hirsikehikosta oli ison vaivan takana.

– Olisin tehnyt varmaan kaksi tavallista mökkiä siinä ajassa, missä tein tämän. Jokainen yksityiskohta on mietitty visuaalisuus edellä, Karttunen kertoo.

Nyt mökki, joka on tarkoitettu valokuvaretkien taukopaikaksi, on kaidetta vaille valmis.