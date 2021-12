Takaisin Tukholmaan! Mielenkiintoiset kohteet ja idyllinen ravintola, jossa kannattaa käydä: ”Kukaan osaa tehdä parempaa toast skagenia”

Vielä äsken Tukholma oli se kohde, johon ei koronan takia kannattanut matkustaa. Nyt tautitilanne on Ruotsissa helpottanut ainakin hetkeksi, ja Tukholmassa riittää uutta ja vanhaa nähtävää.

Jouluisessa Tukholmassa on tunnelmaa.

Aamu valkenee aurinkoisena Tukholman saaristossa, kun Silja Serenade lipuu hiljalleen kohti satamaa. Kaupunki näyttää sonnustautuneen jo jouluun, ja juhlakautta on valmisteltu laivallakin.

Silja Serenade saapuu Värtaniin. Laivan uumenissa herkutellaan suomalaisella, ruotsalaisella ja virolaisella jouluruualla.

Runsaaseen joulubuffettiin (hinta ennakkoon tilattuna 42 euroa) mahtuu perinteisten jouluruokien lisäksi vegaaniruokaa, suomalaisen kalastajan Vento Aallon silakoita, Peipsijärven kuhaa, erilaisia mätejä ja ruotsalaisia jouluherkkuja. Ja tietenkin niitä aina yhtä suosittuja katkarapuja!

Yhden päivän Tukholman-visiittiin mahtuu uutta ja vanhaa nähtävää. Silja Linen satamasta Värtänista on runsaan kahden kilometrin kävelymatka kuvanveistäjä Carl Millesin kotimuseoon Millesgårdeniin. Jos kävely ei maita, lähelle pääsee metrolla, jonka pysäkki on Ropsten.

Alun perin puusepäksi kouluttautunut ja Andersson sukunimen omannut Carl Milles (1875-1955) asui talossa itävaltalaisen vaimonsa Olgan kanssa 1920-luvulle saakka. Sen jälkeen pariskunta muutti Yhdysvaltoihin, jossa Milles vaikutti yhdessä suomalaisen arkkitehdin Eero Saarisen kanssa.

Vuonna 1908 valmistunut talo on sijainniltaan ja arkkitehtuuriltaan upea. Näkymä talon puutarhasta, ulkoterasseilta ja portailta tuo mieleen jotenkin Rooman, vaikka Tukholmassa ollaan.

Carl Milles sai vaikutteita töihinsä antiikin Kreikasta.

Milles sai vaikutteita veistoksiinsa antiikin taiteesta ja talonsa sisustukseen sekä värimaailmaan Pompeijin löydöistä. Kauniisti kuvioitu mosaiikkilattia on siitä hieno esimerkki. Veistoksia voi ihailla sekä ulkona että talon sisällä.

Seuraava kohde on Nordiska Museet Djurgårdenin saarella. Museon tämänhetkinen vetonaula on Paris of the North -näyttely. Se kertoo NK-tavaratalon ranskalaisen ateljeen luomuksista ja suurenmoisesta käsityötaidosta vuosilta 1902-1966.

Mestariompelijat Knut Jakobsen ja Pelle Lundgren hakivat ideat ja mallikappaleet ateljeen vaatteisiin Pariisin muotitaloista. Uniikit vaatteet toteutettiin tavaratalon ompelimossa, ja rikkaat yksityisasiakkaat ostivat luomukset. Vaatteet ovat säilyneet alkuperäisen haltijan suvuissa tähän näyttelyyn saakka.

Yli sadan juhla- ja arkileningin katsaus paljastaa, miten naisten vaatemuotiin on vaikuttanut esimerkiksi huoleton 1920-luku tai toisen maailmansodan ankarat ajat. 1940-luvulle tultaessa juhlaleningit vaihtuivat asiallisiin jakkupukuihin.

Nordiska Museetin pukunäyttely on auki ensi syksyyn saakka.

Kulttuurihistoriallisestikin kiinnostava pukunäyttely on auki ensi vuoden syyskuun 22. päivään saakka.Paluumatkalle lähdetään Viking Linen terminaalista Stads gårdenista. Paikallisten raaka-aineiden lisäksi vastuullisuuteen kuuluu ruokahävikin vähentäminen.

Lounaspaikka Villa Godthem sijaitsee Rosendalsvägenilla Djurgårdenilla.

Djurgårdenilla kun ollaan, niin lounaspaikaksi sopii museon lähellä Rosendalsvägenilla sijaitseva Villa Godthem. Pieni kateuden poikanen häivähtää mielessä ravintolan täydellisestä sisustus- ja jouluidyllistä, eikä kai kukaan osaa tehdä parempaa toast skagenia kuin paikalliset. Runsaasti katkarapuja sisältävä leipä maksaa pääruokana 255 kruunua eli hieman päälle 25 euroa.

Kylläisellä vatsalla on hyvä suunnata mittavan remontin läpikäyneeseen Östermalmin kauppahalliin. Östermalmstorgetilla sijaitseva halli on rankattu maailman seitsemänneksi parhaaksi halliksi.

Hallin yksi houkutin on perustajansa Lisa Elmqvistin mukaan nimetty, Tukholman kuuluisimpiin kuuluva kalaravintola, jonka toiminnassa on mukana jo neljäs polvi. Ravintola on niin suosittu, että lounaspöytä kannattaa varata ajoissa. Ravintola mainitaan muun muassa Michelin-oppaassa, ja onhan se myös kuninkaallinen hovihankkija.

Ravintolan annokset ovat runsaita, ja muhkea toast skagen maksaa hieman päälle 20 euroa ja kalakeitto päälle 30 euroa.

Viimeinen päivän kohteista ennen paluumatkaa on kuninkaanlinnan kupeessa Stortorgetilla sijaitseva Nobel Prize Museo. Ja jos aikaa olisi enemmän, siellä vierähtäisi useampikin tunti.

Museossa on esillä Nobel-juhliin kuuluvaa esineistöä, juhla-astiastoja ja myös muutamia juhlapukuja, mutta niitäkin antoisampaa on katsoa videolta eri tiedemiesten ja -naisten saavutuksia. Kirjallisuuden kohdalla on kiinnostavaa, että ensimmäisen Nobelin sai jo vuonna 1909 Peukaloisten retkistä tuttu Selma Lagerlöf. Hän oli ensimmäinen Nobelin kirjallisuuspalkinnon saanut naiskirjailija.

Aamulla tultiin Värtänin satamaan, ja reittimatkalaisena paluumatkalle lähdetään Viking Linen terminaalista Stadsgårdenista. Viking Linen Gabriellan joulubuffetissa (hinta ennakkoon tilattuna 39 euroa) on panostettu valmiisiin annospaloihin, joka vähentää hävikkiruuan määrää.

Annospalojen lisäksi tarjolla on joululaatikoita, kinkkua, sillejä, lohta, mätivalikoima ja tietenkin niitä katkarapuja. Ruotsalaisista jouluherkuista mukaan on kelpuutettu janssoninkiusausta, paahtopaistia ja lihapullia. Kuten Silja Serenaden joulupöydässä, niin myös Gabriellan buffassa on tarjolla runsaasti erilaisia vegaanivaihtoehtoja.

Huomioon Tukholmaan ja takaisin Helsinkiin matkustaessa: Ruotsin päässä ei satamassa tarkisteta koronarokotustodistuksia. Helsingissä matkustajat ohjataan jonoon, jossa tarkistetaan rokotus- ja henkilöllisyystodistus.