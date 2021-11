Tässä ovat matkailun ensi vuoden hittikohteet – joukossa suomalaisille rakkaita paikkoja

Matkailualan toimijat valitsivat vuoden 2022 hittikohteet. Lonely Planetin suosituksista löytyy muun muassa naapurimaa Norja.

Matkustitpa maailmalle ensi vuonna tai et, unelmoinnille on sijaa raskaassa arjessa. Matkahaaveet, lomat itsessään ja menneiden reissujen muistelu tekevät hyvää.

Matkailualan toimijat ovat jälleen koonneet hittilistansa seuraavalle vuodelle. Suositusten joukossa on koko joukko kaupunkeja, maita ja matkakohteita. Esittelemme niistä kärkisijoille päässeet.

Lonely Planetin suosikit: Cookinsaaret, Norja, Auckland ja Taipei

Muistatko vielä vuoden 2016, kun Lonely Planet valitsi Suomen maailman kolmanneksi parhaaksi matkakohteeksi?

Tänä vuonna Suomi ei matkailuraamatun listauksessa komeile, mutta jotakin tuttua siellä on. Naapurimaa Norja löytyy nimittäin Lonely Planetin maalistauksen sijalta kaksi.

Matkailijalle Norja tarjoaa tietenkin häikäisevän kaunista luontoa. Ei ihme, että Lonely Planetin mukaan Norja on ”yksi maailman kauneimmista maista”.

Norja pääsi Lonely Planetin hittikohteiden kärkeen.

Ulkoilun ystävälle Norja on ykkösvalinta, ja osa maan harrasteista sopii melkein kaikille. Näitä ovat muun muassa patikointi, pyöräily, koskenlasku, hiihto, moottorikelkkailu ja koiravaljakkoajelut.

Norjan lisäksi Lonely Planet suosittelee matkailijoille Cookinsaaria. Matkailuraamatun mukaan saaret on kiehtova yhdistelmä modernia ja vanhaa.

Cookinsaaret on Lonely Planetin vuoden 2022 vuoden maa.

Saarilla saa loistavaa luomuruokaa ja tasokasta kahvia, baareja ja klubeja löytyy moneen makuun, eikä luonnonystäväkään joudu pettymään.

Cookinsaaret saa kiitosta myös vanhan polynesialaisen kulttuurin vaalimisesta. Lonely Planetin listauksesta se löytyy sijalta yksi.

Parhaiden maiden lisäksi Lonely Planet on listannut vuodelle 2022 parhaat kaupunkikohteet. Listan ykkössijalta löytyy Uuden-Seelannin Auckland, joka saa kehuja muun muassa vilkkaasta kulttuurielämästä.

Toisella sijalla on Taiwanin Taipei.

Matkailuraamattu kehottaa tutustumaan kaupunkiin ravintolakulttuurin kautta. Historiallisessa kaupungissa on runsaasti edullisia ravintoloita, joista saa maukasta ruokaa. Samassa illallispaikassa istuu todennäköisesti paikallisia, sillä heillä on tapana nauttia ateriansa kodin ulkopuolella.

Lonely Planetin parhaat maat vuodelle 2022: 1. Cookinsaaret 2. Norja 3. Mauritius 4. Belize 5. Slovenia 6. Anguilla 7. Oman 8. Nepal 9. Malawi 10. Egypti Lonely Planetin parhaat kaupunkikohteet vuonna 2022 1. Auckland, Uusi-Seelanti 2. Taipei, Taiwan 3. Freiburg, Saksa 4. Atlanta, Yhdysvallat 5. Lagos, Nigeria 6. Nikosia, Kypros 7. Dublin, Irlanti 8. Merida, Meksiko 9. Firenze, Italia 10. Gyeongju, Etelä-Korea

National Geopraphicin hittilista: Vuoden luontokohde on Baikaljärvi

National Geographicin toimittajat ovat valinneet vuoden 2022 hittilistalleen 25 erilaista matkakohdetta. Tällä kertaa julkaisu on painottanut Unescon maailmanperintökohteita, sillä Unescon yleissopimus kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämisestä allekirjoitettiin 50 vuotta sitten, vuonna 1972.

Baikaljärvellä ja sen ympäristössä elää 1 200 kasvi- ja eläinlajia, joita ei tapaa muualla.

Baikaljärven National Geographic on valinnut parhaaksi paikaksi kokea luontoa. Venäjällä sijaitsevalla maailman syvimmällä järvellä ja sen ympäristössä elää 1 200 kasvi- ja eläinlajia, joita ei tapaa muualla maailmassa. Yksi näistä on baikalinhylje, jonka kanta on alueella elinvoimainen.

Ympäristöongelmat ovat Baikaljärvelle suuri uhka. Nurinkurisesti yksi ongelmien aiheuttajista on kasvanut turismi.

Vastuunsa kantavat vierailijat voivat auttaa osallistumalla paikallisen hyväntekeväisyysorganisaation toimintaan. Sen tavoitteena on parantaa järven ympäristön infrastruktuuria, joka vähentää ympäristöhaittoja.

Times Travelin listalla Kreikan Hydra ja Kálymnos

Oman listansa on tehnyt myös Times Travelin toimittajat.

Journalisti Jenny Coadin listalta löytyvät Kreikan saaret Kálymnos ja Hydra. Coadin innostui saarista luettuaan Kalymnosiin sijoittuvan Mermaid Singing -romaanin ja Hydraan sijoittuvan Haaveilijoiden saari -kirjan.

Kreikan Hydran saarella saa tottua aasikyyteihin.

Haaveiden saari kertoo Hydran saaren boheemielämästä, johon osallistui aikoinaan myös edesmennyt runoilija Leonard Cohen. Taiteilija viihtyi saarella jonkin aikaa.

Kulttuurinystävien lisäksi saaret ovat tuttuja myös suomalaisille Kreikan ystäville.

Ateenan lähellä sijaitseva Hydra on häikäisevän kaunis, ja siellä saa tottua matkatavaroiden kuljetukseen aasikyydillä. Saari on autoton.

Kálymnos on tuttu muun muassa kiipeilijöille.

Kálymnos tunnetaan puolestaan suosittuna kiipeilykohteena. Kyseessä on myös pakettimatkakohde.

