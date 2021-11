Mira on käynyt lähes sadassa maassa ja asunut ympäri maailmaa – kertoo nyt, mistä 4 asiasta on joutunut ulkomailla luopumaan

Joidenkin mielestä ulkomaille muutto ei vaadi luopumista mistään. Minun luopumislistani pituus ja sisältö vaihtelevat lähes päivittäin, kirjoittaa Mira Jalomies.

Kun muuttaa ulkomaille ja asuu vieraissa maissa, saa elämäänsä paljon uutta. Jopa niin paljon, että voi kokea, ettei ole joutunut luopumaan oikein mistään – tai ainakaan kovin tärkeästä. Etenkin alkuhuumassa tuntuu siltä. Myöhemmin voi tulla toisiin ajatuksiin.

Itse olen huomannut, että se, mistä kokee luopuneensa, vaihtelee asuinmaan, elämäntilanteen ja jopa mielialan mukaan.

On päiviä, jolloin luopumislistani on olemattoman lyhyt, toisina päivinä se on paljon pitempi. Aina se sisältää joukon ihmisiä ja fyysistä läsnäoloa, arjen hetkiä ja juhlia, joista olen jäänyt paitsi. Säännöllisesti tulee eteen tilanteita, jolloin muistan luopuneeni myös suomen kielellä asioimisen helppoudesta tai siitä varmuudesta, että tiedän melko tarkkaan, miten missäkin tilanteessa tulee toimia.

Ulkomaille muuttaessa pääsee irti tietyistä yhteiskunnan asettamista odotuksista ja paineista sen suhteen, miten kuuluu elää.

Välillä tajuan luopuneeni turvaverkoista, luottokampaajasta ja tutuista lääkäreistä.

Jokainen vuodenaika tuo mieleen omat asiansa: aina marraskuussa huomaan luopuneeni myös kylmiin aamuihin heräämisestä ja harmaudesta sekä pikkujoulujen vietosta.

Myös näistä asioista olen joutunut ulkomailla asuessani luopumaan:

1. Ajatuksesta, että kaikki on Suomessa paremmin

Kun olin lapsi ja nuori, hoettiin aina, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Vasta Suomesta muutettuani olen tajunnut, miten kammottava tuo hokema on. Se saa kuvittelemaan, että missään muualla asiat eivät ole yhtä hyvin, saati paremmin. Se saa unohtamaan, että voi olla aivan yhtäläinen lottovoitto syntyä moneen muuhunkin maahan.

Kun muuttaa Suomesta pois, voi olla helpompi huomata maan hyvät ja huonot puolet. Samalla saattaa tajuta, että muuallakin osataan. Esimerkiksi julkinen terveyden- ja sairaanhoito on oman kokemukseni mukaan toiminut Espanjassa erinomaisesti, paremmin kuin Suomessa – ja ollut aina jopa ilmaista.

2. Tunteesta, että kuulun selkeästi johonkin

Kun asuu useammassa maassa ja kulttuurissa, saa nauttia mukavasta kotoisuuden tunteesta ja tapojen tuttuudesta useassa paikassa – se on todella ihanaa.

Kääntöpuolena on se, että mikään niistä ei tunnu aivan sataprosenttisen omalta tai sellaiselta, johon kuuluu ihan kokonaan. Aina kalvaa pieni vierauden ja ulkopuolisuuden tunne. Tunteesta en pääse eroon Suomessakaan käydessä, koska siellä vasta vieraalta tuntuukin; elämä ei ole suinkaan jähmettynyt siihen kahdenkymmenen vuoden takaiseen hetkeen, jolloin muutin pois.

3. Harhasta, että omat tapani ovat normaaleja

Eri maissa asuessa oppii ja omaksuu uusia tapoja, joista osa on niin mieluisia, ettei niistä halua koskaan päästää irti. Toisaalta joutuu usein havahtumaan siihen tosiasiaan, että omat tavat ovat vähän erilaisia kuin paikallisilla – ja siinä ympäristössä epänormaaleja, jopa kummallisia.

Kaakkois-Aasiassa paistettu riisi on huomattavasti normaalimpi aamiaisannos kuin vaikkapa kaurapuuro.

Olen ulkomailla vietettyjen vuosien aikana huomannut muun muassa sen, ettei ole normaalia sisustaa kotiaan pelkistetysti ja neutraalein sävyin – eli sairaala- tai vankilamaiseksi. Kodin tulee olla runsas ja värikäs.

Ei ole normaalia juoda maitoa tai syödä puuroa, jos ei ole enää lapsi. Lapselle taas ei kuulu laittaa päiväkotievääksi porkkanoita, vaan evääksi pakataan keksejä. Ei ole normaalia ulkoilla huonolla säällä tai kulkea jalan, jos voi mennä autolla. Myöskään omassa kodissaan ei kuljeskella paljain jaloin tai sukkasiltaan, vaan kengät jalassa.

4. Valmiista elämänmallista

Ulkomaille muutettuani luovuin onnekseni myös jatkuvasta tulevaisuuden odottelusta ja ”sitten kun” -ajattelusta. Luovuin myös tietyistä yhteiskunnan asettamista odotuksista ja paineista sekä valmiista kaavasta sen suhteen, miten elämän kuuluu edetä.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.