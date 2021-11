Tällaisiin saunoihin et Suomessa törmää! Liettuassa on erityinen sauna, joka poikkeaa tavallisesta jo ulkonäöltään – löylyjen jälkeen alkaa rituaali

Meripihkasaunan lisäksi Liettuassa voi kokeilla vaikkapa vanhaan myllyyn tehtyä höyrysaunaa.

Liettua tunnetaan saunakulttuuristaan. Meripihkasauna on yksi maan helmistä.

Suomi on saunakansaa, mutta saunojen suosio kasvaa muuallakin. Jos perinteinen suomalainen sauna kyllästyttää, voi saunamatkalle lähteä vaikka Liettuaan.

Liettuan kansallinen matkailunedistämistoimisto kertoo tiedotteessa, että saunominen on olennainen osa maan kulttuuria. Tyypillistä on, että liettualaisessa saunassa istutaan miedommissa lämmöissä kuin Suomessa. Saunatarjonta on kuitenkin hyvin monipuolinen.

Matkailunedistämiskeskus kertoo tiedotteessa viisi maan saunakulttuurin helmeä.

1. Saunomaan vanhaan vesimyllyyn

Haluaisitko kokeilla höyrysaunaa eksoottisessa ympäristössä? Telšiain kaupungissa sijaitseva Angles´Mill on höyrysauna, joka on rakennettu vanhaan, kunnostettuun vesimyllyyn.

Höyrysauna sijaitsee vanhassa vesimyllyssä.

Maisema ympärillä on hengästyttävän kaunis: mylly on vuodelta 1851 ja se sijaitsee tiheän metsän ja lammen ympäristössä. Myllymajatalossa voi myös yöpyä.

2. Sauna puiden latvojen korkeudessa

Brazylijan maatilamatkailutila sijaitsee Rokiškisin kaupungissa Liettuan koillisosassa. Paikan päällä voi saunoa puussa, tai ainakin lähellä sitä.

Saunasta voi pulahtaa järveen köydellä.

Sauna sijaitsee majassa kahden metrin korkeudessa. Sauna sopii huimapäille, sillä löylyjen jälkeen voi heilauttaa itsensä köydellä alla olevaan järveen.

3. Kokeile meripihkasta valmistettua saunaa

Lähellä Palangan kaupunkia sijaitsee Liettuan kenties kuuluisin sauna.

Katot, seinät ja jopa lauteet on päällystetty meripihkalla.

Infrapunasauna Saulé on maailman ensimmäinen meripihkasta valmistettu sauna. Katot, seinät ja jopa lauteet on päällystetty meripihkalla. Materiaali värjää löylyhuoneen keltaiseksi.

Meripihkasta valmistettu sauna on kellertävä.

Paikka on saanut inspiraationsa Katariinan palatsin kuuluisasta Meripihkahuoneesta, jonka seinät ja useat kalusteet on koristeltu tuhansilla meripihkaupotuksilla sekä kultauksella.

Saunamestarit suosittelevat istumaan Saulén lämmössä puoli tuntia, minkä jälkeen saunojat kutsutaan mukaan meripihkaveden maistamisrituaaliin. Veden väitetään tekevän saunojalle hyvää.

4. Vihtomaan kansallispuistoon

Vihdat ovat olennainen osa liettualaista saunakulttuuria. Vihtominen on suosiossa, sillä sen uskotaan parantavan verenkiertoa, rentouttavan lihaksia ja kuorivan ihoa.

Vihtavalikoima on kattava.

Maan luoteisosassa, Žemaitijan kansallispuistossa sijaitsee matkailutila Saulės slėnis, jossa voi kokeilla erilaisia vihtoja. Valikoima vaihtuu vuodenaikojen mukaan.

Sauna sijaitsee järven rannalla.

Itse sauna sijaitsee komeassa hirsitalossa järven rannalla.

5. Sauno saunakapselissa

Kartatko kovia löylyjä? Panevėžysin kaupungissa Etno Spa -kylpylässä voi nauttia saunan löylyistä totuttua alhaisimmissa lämpötiloissa. Kylpylä sijaitsee putiikkihotellin yhteydessä.

Etno Spa -kylpylässä on tarjolla erilaisia hoitoja ja saunakapseli.

Tarjolla on muun muassa yrttihöyryhoitoja ja saunomista futuristisessa saunakapselissa.

Lisäksi kylpijät voivat kastautua jäämurskassa, rentoutua timjamiteekupillisen ja liettualaisen raakahunajan parissa tai ottaa nokoset aromaattisilla yrteillä täytetyssä sängyssä.