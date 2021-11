Suomalaispariskunta aikoo kiertää kaikki Suomen kunnat – Enonkoskelta löytyi helmi: ”Tännehän saisi maailmanluokan turistinähtävyyden”

Johannes Laitila ja Katri Tenhola tietävät, että upeita juttuja voi löytyä myös vähemmän ilmeisistä paikoista.

Kesä-Suomi on täynnä aarteita, mutta aina niitä ei ole helppo bongata. Jokaista viehättävää kohdetta ei löydy edes netistä.

Parhaimmat matkavinkit löytyvätkin usein suositusten kautta.

Yksi salaisia helmiä kalasteleva matkailija on helsinkiläinen Johannes Laitila, joka tunnetaan muun muassa harrastuksestaan Helsingin katujen keräilijänä.

Laitilalla on myös toinen matkailuun liittyvä intohimo.

Mies kerää puolisonsa Katri Tenholan kanssa Suomen kuntia. Tarkemmin ottaen tavoitteena on kiertää ne kaikki.

Idea tuli Twitteristä

Ajatus kuntien koluamisesta ei ole ainutlaatuinen.

Laitila sai inspiraation harrastukselleen, kun Korkeasaaren eläintarhan johtaja Sanna Hellström heitti ajatuksen ilmoille Twitterissä.

– Sääntönä oli, että kunnissa tulisi yöpyä vähintään yksi yö. Ajattelin, että miksipäs ei, Laitila kertoo.

Pariskunta päätti aloittaa harrastuksen yhdessä, sillä kummatkin rakastavat matkustelua.

Havainnoistaan he kertovat Laitilan blogissa Kaikki nämä kadut.

Tähän mennessä kuntia on kertynyt plakkariin 24, eli kierrettävää riittää jatkossakin. Lyhyessä ajassa Laitila ja Tenhola ovat jo harjaantuneet kuntiemme matkailuhelmien asiantuntijoiksi.

Helsinkiläinen Johannes Laitila kirjoittaa Kaikki nämä kadut -blogia, jossa hän kertoo ”innostavista asioista, kuten kaduista, teistä, kaupungeista ja maista.”

Kysyimme pariskunnalta, mitkä Suomen kuntien salatut helmet he nostaisivat suosikeikseen. Laitila ja Tenhola huomauttavat, että lista on omien, onnistuneiden reissujen lopputulos.

– Reissuihin vaikuttaa aina myös oma fiilis, sää ja se, ketä sattuu kohtaamaan. Upeita juttuja voi kuitenkin löytää myös yllättävistä, vähemmän ilmeisistä paikoista, pari toteaa.

Suomen kuntien matkailuhelmet: TOP 5

1. Eura

Satakunnan helmi Eura ei ole kaikille tuttu, vaikka nähtävää siellä riittää. Johannes Laitila ja Katri Tenhola pohtivat, onko Eura jäänyt tahtomattaan Rauman varjoon.

Kohdetta he suosittelevat erityisesti historiasta kiinnostuneille matkailijoille.

– Eurassa on paljon esihistoriallisia löytöjä, siihen liittyvä esihistorian opastuskeskus, vanhoja hienoja taloja ja runsaasti Alvar Aallon suunnittelemaa ympäristöä, Laitila kertoo.

”Eurassa on nähtävyyksiä enemmän kuin osasimme oikeastaan odottaa. Esihistoriaa on paljon. Myös tuoreempaa historiaa löytyy Kauttuan kylästä. Kauttualla on edelleen toiminnassa oleva paperitehdas”, Johannes Laitila kertoo.

Esihistorian opastuskeskus on käytännössä museo, joka kantaa nimeä Naurava lohikäärme. Kunnan pitämä opastuskeskus keskittyy Euran esihistoriaan ja erityisesti rikkaaseen viikinkiaikaan.

Tunnetuin Euran muinaisjäännösalueista on nimeltään Luistari. Kyseessä on yksi Suomen merkittävimmistä rautakauden kalmistoalueista, joka on samalla koko Pohjoismaiden laajin.

”Eurassa kävimme tammikuussa 2021. Kuvassa on Euran pirtti, perinteinen rakennus, jota oltiin jo siirtämässä Seurasaaren ulkoilmamuseoon, mutta joka lopulta sai jäädä Euraan”, pariskunta kertoo.

Härkänummen viikinkiaikaisessa kylässä, Euran Mannilassa, järjestetään puolestaan joka kesä kaksipäiväinen Muinaisaika-tapahtuma.

– Eura on hyvä esimerkki siitä, että paikallishistoriaan kannattaa tutustua. Asiat saavat näin aivan uusia merkityksiä. Muuten saattaa ohi ajaessaan ajatella, että tuossa nyt on vain joku möykky, Tenhola kertoo.

2. Enontekiö

Lapin maakunnassa sijaitsevassa Enontekiössä asuu 1 818 ihmistä. Laitila ja Tenhola myös odottivat siltä paljon – eikä turhaan.

– Kyseessä on aivan uskomattoman hieno kunta sekä maantieteellisesti että kulttuurillisesti. Enontekiöltä löytyy maisemaa, jollaista ei ole Suomessa missään muualla, Laitila sanoo.

Kilpisjärvellä, joka kuuluu Enontekiöön, voi nousta Saanalle. Puut kasvavat vielä nousun alkupäässä mutta katoavat sittemmin. Taustalla Kilpisjärvi.

Saana- ja Halti-tunturit, Norjan puolelta näkyvät vuoristot ja vaihtelevat korkeuserot tekevät maisemasta ainutlaatuisen. Enontekiöllä sijaitsee muun muassa 17 metriä korkea Pihtsusköngäs, joka on Suomen korkeimpia putouksia.

Lue lisää: On Suomi kaunis maa! 24 upeaa luontokohdetta – nämä haluat kokea

Enontekiö lumoaa maisemillaan.

Enontekiö sopii myös kulttuurinystävälle.

– Enontekiöltä suosittelemme erityisesti Tunturi-Lapin luontokeskusta, jossa on todella hyvä saamelaiskulttuuria esittelevä näyttely, Tenhola sanoo.

3. Enonkoski

Etelä-Savossa sijaitseva Enonkoski yllätti Tenholan ja Laitilan iloisesti, vaikka ennakko-odotuksia ei ollut.

– Kylä oli pieni ja nätti, ja veneturismia oli aika paljon. Siitä tuli olo, että kyseessä on pakko olla salattu helmi, Laitila sanoo.

Enonkosken kirkonkylän maisemaa.

Enonkosken äärellä sijaitsi tasokas ja viihtyisä Korpi Bistro. Majatalo-ravintola sai kehut erityisesti muikuistaan.

Enonkoskella Koloveden kansallispuistossa pääsee vesiteitse muun muassa näihin maisemiin. Kansallispuisto on kuuluisa muinaisista kalliomaalauksistaan.

Matkan huippuhetkiä oli parin tunnin retki Koloveden kansallispuistoon. Pariskunta vuokrasi kanootin ja tutustui kansallispuiston kalliomaalauksiin vesiltä käsin.

– Se oli yllättävän kivaa. Ajattelin, että tännehän saisi maailmanluokan turistinähtävyyden, Laitila kertoo.

Ennen retkeä luontomatkailijan kannattaa tutustua Koloveden kansallispuiston nettisivuihin. Talviaikaan Koloveden saarissa on liikkumiskielto, eikä teillä ole talvikunnossapitoa.

4. Alajärvi

Pohjanmaan järviseuduin suurin kunta Alajärvi oli arkkitehti Alvar Aallon lapsuuden kesänviettopaikka ja nuoruuden kotiseutu.

Alajärvellä voi tehdä kierroksen Alvar Aallon suunnittelemien rakennusten perässä. Alajärven kirjasto (vasemmalla) on Alvar Aallon arkkitehtitoimiston viimeinen työ. Se perustuu Aallon 60-luvulla laatimaan hallintokeskussuunnitelmaan. Taustalla Alajärven kirkko.

Alajärven keskustaajama onkin kuin läpileikkaus Aallon tuotannosta. Alueelta löytyy 11 arkkitehdin työtä, kuten kunnantalo, pääkirjasto ja seurakuntakeskus sekä Aallon veljelleen suunnittelema Villa Väinölä.

Laitila ja Tenhola kulkivat Alajärvellä taivaallisen kauniina, aurinkoisena pakkaspäivänä. Sää ja rakennuskanta tekivät vaikutuksen, mutta alueelta löytyy muutakin nähtävää.

– Nelimarkka-museo oli tosi kiva, vaikkakin pieni, Tenhola vinkkaa.

5. Ahvenanmaan kunnat

Jos valokuvaus kiinnostaa, Ahvenanmaalla kannattaa käydä myös vilkkaimman turistisesongin ulkopuolella.

– Kävimme juuri lokakuun lopulla Hammarlandissa. Oli yllättävää, miten kaunista siellä silloin oli. Värit ja luonto olivat tosi upeita, Laitila kertoo.

Pariskunta pitää Ahvenanmaata hyvänä vaihtoehtona niille, jotka ovat jo kiertäneet Lapin ja haluavat nähdä uutta Suomessa.

– Esimerkiksi Brändössä on kunnon saaristoerämaata ja paljon hylättyjä, vanhoja taloja. Maaseutu on siellä jännää. Jos rauniokohteet kiinnostavat, täältä niitä löytyy.

– Kyseessä on erikoinen paikka myös Ahvenanmaan mittapuulla, Laitila vinkkaa.

Brändön kunnassa monet taloista olivat autioituneita.

Brändön kunnassa Fiskön kylässä on viehättävä tunnelma.

Pariskunta pitää Ahvenanmaata hyvänä vaihtoehtona niille, jotka ovat jo kiertäneet Lapin ja haluavat nähdä uutta Suomessa.

– Brändössä on kunnon saaristoerämaata, ja paljon hylättyjä, vanhoja taloja. Maaseutu on siellä jännää. Jos rauniokohteet kiinnostavat, täältä niitä löytyy. Kyseessä on erikoinen paikka myös Ahvenanmaan mittapuulla, Laitila vinkkaa.