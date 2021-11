Tunnetko jo Turun uudistuneet hotellit? Tältä näyttää Hamburger Börsin huoneissa ja kahdessa tuoreessa tulokkaassa

Scandic Hamburger Börs on sisustukseltaan lämpimän värikäs. Tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja löytyy myös Sokos Hotel Kupittaalta ja Hotel Kakolasta.

Turussa on viime vuosien aikana avattu useampia uusia hotelleja. Turussa sijaitseva Scandic Hamburger Börs uudistui syksyllä 2021.

Turun Kauppatorin kupeessa sijaitseva Scandic Hamburger Börs on tuttu ainakin kaikille turkulaisille.

Siellä on syöty, juotu ja tanssittu aamuyön tunneille saakka.

Kauempaa tulleet vieraat ovat jääneet yöksi hotelliin, jonka ulkonäöstä on oltu ajan saatossa montaa mieltä.

Oikealla vanha Hamburger Börs.

Uusi Scandic Hamburger Börs avasi ovensa marraskuun alussa. Havainnekuva.

Vuonna 2018 kiinteistön omistaja LähiTapiola ilmoitti, että vanha hotellirakennus puretaan. Schauman Arkkitehdit suunnitteli uudisrakennuksen vanhan, yhä tallella oelvan jugendosan viereen.

Lue lisää: Turun kaupunkikuvaan suunnitteilla iso muutos – Legendaarinen Hamburger Börs halutaan purkaa

Nyt uusi hotellirakennus on valmistunut. Uudistuneessa hotellissa on 272 huonetta, 70-paikkainen ravintola, terassi ja kattobaari. Hotellissa on myös kokous- ja juhlatiloja sekä kuntosali ja sauna.

Kattobaarista on näkymät Kauppatorille.

Katutason ravintola on nimeltään Ravintola Más, ja siellä on 70 asiakaspaikkaa

Katutason ravintola on nimeltään Ravintola Más, ja siellä on 70 asiakaspaikkaa. Yhdeksännessä kerroksessa sijaitsevassa Börs Katossa on 300 asiakaspaikkaa.

Huoneiden sisustusta voi kuvailla uusskandinaaviseksi tyyliksi.

Skandinaavisen vaaleisiin hotellihuoneisiin tottuneille uudistunut hotelli on piristävä poikkeus. Värejä löytyy paljon sekä huoneista että ravintoloista.

– Huoneiden sisustusta voi kuvailla uusskandinaaviseksi tyyliksi, jossa perinteisen vaalean ja pelkistetyn tyylin sijaan on käytetty enemmän lämpimiä värejä ja luotu rentoa sympaattista tunnelmaa, kommentoi tiedotteessa hotellin sisustussuunnittelusta on vastannut Jaakko Puro Puroplanista.

Uudistuneessa hotellissa on 272 huonetta, 70-paikkainen ravintola ja kattobaari.

Scandic Hamburger Börsistä löytyy standard-huoneita, tilavampia superior-luokan huoneita sekä torille avautuvia kaari-ikkunallisia juniorsviittejä. Jälkimmäisiä on hotellissa yhdeksän kappaletta.

– Kaari-ikkunoiden edessä on rahi tai nojatuoli, jossa voi nauttia torinäkymistä ja seurata kaupungin vilskettä, kertoo Ilta-Sanomille Scandic-hotellien viestintäpäällikkö Johanna Uimonen.

Uimosen mukaan uudistunut hotelli on herättänyt kiinnostusta myös kaupunkilaisissa.

– He ovat käyneet hotellissa heti avaamisesta lähtien kiertelemässä ja muistelemassa. Yökerhomuistot nousevat monilla päällimmäiseksi. Nyt hotellin jugend-osan juhlatilat ovat jälleen suosittu juhlapaikka.

Turussa muitakin uutuushotelleja

Turun hotellitarjonta on uudistunut voimakkaasti viime vuosina.

Uusimpiin tulokkaisiin kuuluu kesällä 2020 avattu Original Sokos Hotel Kupittaa. Kupittaan alueen ensimmäinen hotelli on yhdeksänkerroksinen, ja siinä on 196 huonetta. Värejä on käytetty täälläkin rohkeasti.

Original Sokos Hotel Kupittaan huoneissa on käytetty rohkeasti värejä.

Hotellissa on saunaosasto, kuntosali, bistro sekä yhdeksännessä kerroksessa sijaitseva kattobaari.

Hotel Kakola avattiin syksyllä 2020. Hotellissa on haluttu säilyttää lääninvankilan henki.

Toinen tulokas on syksyllä 2020 avattu Hotel Kakola. Entisen vankilan tiloihin on rakennettu 148 uniikkia huonetta.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että hotellissa on haluttu säilyttää lääninvankilan henki. Matoissa on tukkimiehen kirjanpitoa, jota vangit käyttivät päivien laskemiseen ja seiniä koristavat lintufiguurit, sillä vangit ruokkivat ja jopa kouluttivat aikanaan puluja aikansa kuluksi.

Lue lisää: Entinen vankila muuttui hotelli Kakolaksi – tältä näyttää selliin rakennettu hotellihuone, jota varataan eniten