Malesiassa perheineen asuva suomalainen Mira: ”Lapset eivät vieläkään pääse kouluun”

Malesiassa on käyty etäkoulua jo yli 180 päivää. Vaikka siihen on tullut rutiini, ei se ole mitään lasten elämää, kirjoittaa Malesiassa perheineen asuva Mira Jalomies.

Malesiassa koulut on pistetty herkästi kiinni aina, kun koronavirustilanne on pahentunut. Etäkoulua on ollut yhteensä jo 36 kokonaista kouluviikkoa.

”Tunti loppui, ei ole tehtäviä, voinko olla kavereiden kanssa?” huhuilee 8-vuotias etäkoululainen omasta huoneestaan. Hän hengailee koulukavereidensa kanssa Google Meetsissä, jossa voi jutustelun ohella piirrellä, askarrella, rakennella Legoilla ja mitä milloinkin. Puolentoista vuoden aikana kekseliäisyys on kasvanut roimasti.

Yksi lapsen parhaista kavereista on kotonaan Kiinassa. He eivät ole koskaan tavanneet muutoin kuin ruudun välityksellä, mutta koska etäelämästä on tullut muutenkin niin normaalia, se ei tunnu kaveruutta haittaavan.

Asuinmaassamme Malesiassa koulujen ovet ovat olleet kiinni koronan vuoksi jo 180 koulupäivää – viikonloput, vapaapäivät ja loma-ajat pois luettuina. Se tekee yhteensä 36 kouluviikkoa.

Etäkoulun aikana omatoimisuus, tiedonhakutaidot ja netin hyödyntäminen ovat kehittyneet huimasti. Se onkin tärkeää, sillä oppikirjoja ei ole käytössä lainkaan.

Välillä on ollut kaksi parin kuukauden lähiopetusjaksoa – joista on totisesti nautittu – mutta viime keväästä lähtien opetus on ollut pelkästään etänä. Mikään koronassa ei olekaan raivostuttanut, turhauttanut ja surettanut lähimainkaan niin paljon kuin se, että lapset eivät pääse kouluun.

Jos puolitoista vuotta sitten etäkouluun liittyikin hieman uutuudenviehätystä, se on kauan sitten unohtunut. Enää pitkään aikaan en ole myöskään voinut ajatella niin, että turha stressata liikoja, tämä on väliaikaista ja riittää, kunhan jotenkin rämpii päivästä toiseen. On ollut pakko hyväksyä se, että kyse on poikkeusajasta, joka jatkuu pitkään ja saattaa jättää jälkensä.

Perheemme yläkoululainen on hoitanut opiskelunsa itsenäisesti, mutta nuorempi on tarvinnut paljon apua. Varsinkin alku tuntui selviytymistaistelulta leikkiessäni vuoron perään opettajaa, koulunkäynninohjaajaa ja ATK-tukea. Kaikki ekaluokkalaisen tekemiset ja aikaansaannokset piti valokuvata tai videoida, välissä tehdä välipalaa ja lounasta, puhelimen sovellus piippasi opettajien viesteistä, tehtäväpapereita piti tulostella ja saatoin keskittyä omiin töihini korkeintaan kymmenen minuuttia kerrallaan.

”Paljon raskaampaa kuin oikeassa koulussa”, puhisi lapsi, ja olin harvinaisen samaa mieltä.

Rutiini on vihdoin löytynyt

Nyt sama lapsi, jo kolmasluokkalainen, tekee valtaosan koulutehtävistä itsekseen. Omatoimisuus ja itsenäisyys ovat kehittyneet huimasti, samoin tiedonhakutaidot ja netin hyödyntäminen. Se onkin olennaista, sillä oppikirjoja ei ole käytössä lainkaan.

Kolmasluokkaisella on ollut koulua normaalin lukujärjestyksen mukaan. Online-tunteja on päivässä neljästä kuuteen. Osa liikuntatunneista on jäänyt oman aktiivisuuden varaan.

Myös etäopetus on kuukausien mittaan parantunut selvästi; tunnit ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin ja opetus opettajien vastuulle. Kaikkien digitaidot ja luovuus ovat kehittyneet.

Tänä syksynä kolmasluokkalainen on käynyt koulua tiiviin lukujärjestyksen mukaan puoli yhdeksästä neljään. Online-tunteja on päivässä neljästä kuuteen, ja niiden välissä tehdään tehtäviä. Musiikkitunnilla soitetaan huilua ja lauletaan, ja liikuntatunnilla joogataan, tanssitaan ja jumpataan etänä.

On alkanut tuntua, että vihdoinkin tämä toimii. On selkeä rutiini. Ja silti joka päivä ajattelen, loppuisipa tämä jo. Loputon ruudun tuijottelu ja etäily eivät ole lapsen elämää.

Luokkakaverien näkeminen kasvotusten jännittää

Viime viikkoina Malesian kouluja on onneksi vihdoin alettu availla asteittain ja osalle oppilaista. Yläkoululainen pääsi kouluun pari viikkoa sitten. Ensimmäisen päivän jälkeen hän tuumasi oppineensa ainakin kolme kertaa enemmän kuin yhtenäkään etäpäivänä. Itse panin merkille, että hän oli kotiin palatessaan ainakin kymmenen kertaa innostuneempi kuin yhdenkään etäpäivän jälkeen.

Alakoululaisen vuoro on tällä viikolla. Puolen vuoden täystauko kouluun menossa jännittää, varsinkin, kun hän aloitti syksyllä uudessa koulussa – miltä sen tilat näyttävät ja miten siellä toimitaan? Jännittää myös tavata monet luokkakaverit ja opettajat ensimmäistä kertaa kasvotusten. Mutta se on ainakin hauskaa, että uintitunnilla voi hypätä altaaseen, eikä tarvitse tehdä haara-perushyppyjä omassa huoneessa, ja että välitunnilla saa leikkiä hippaa ja piilosta.

Muutamaa asiaa saattaa etäkoulustakin jäädä ikävä

On etäkoulussa ollut sentään jotain hyvääkin. Teinin mielestä plussaa on ollut se, että aikaa ei ole tuhraantunut koulumatkoihin eikä tunnilta toiseen siirtymiseen. Nuorempi on arvostanut kello kymmenen kaakaota ja sitä, että tunnilla voi viitata kuvaketta klikkaamalla, eikä tarvitse nostaa oikeasti kättään ylös.

Muuten kaikki on paremmin oikeassa koulussa.

