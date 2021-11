Main ContentPlaceholder

Yksi maailman kuuluisimmista maalauksista varastettiin kesken olympialaisten avajaisten – uusi museo Oslossa on nyt pyhitetty sille

Huuto on niin klassinen maalaus, että sen ympärille on nyt tehty 13-kerroksinen taidemuseo. Osloon juuri avatussa Munch-museossa on paitsi Huuto, myös tuhansia muita Edvard Munchin teoksia.

Munch -museo Oslossa