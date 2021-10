Malesiassa asuva Mira: ”Ensimmäistä kertaa ulkomailla asumieni vuosien aikana Suomi-kateus on nostanut päätään”

Ulkomailla asumiseen liittyy yhtä lailla sekä plussia että miinuksia, mutta pandemian vuoksi juuri negatiiviset puolet ovat viime aikoina ylikorostuneet, kirjoittaa Malesiassa perheineen asuva Mira Jalomies.

Tavallisesti Malesiassa on mukava asua, mutta korona-aikana negatiiviset puolet ovat jyränneet positiiviset alleen.

Ennen maailma tuntui mukavan kompaktilta, mutta koronan myötä etäisyydet ovat ikään kuin moninkertaistuneet. Asuinpaikastani Kaakkois-Aasian Malesiasta on reilun kymmenen tunnin lentomatka Suomeen ja muualle Eurooppaan, ja aiemmin välimatka tuntui kovin pieneltä. Oli niin helppoa, periaatteessa koska tahansa, hypätä koneeseen.

Vaikka todellisuudessa lensinkin maanosien väliä vain pari-kolme kertaa vuodessa, ehdin tottua siihen ajatukseen, että se oli kuitenkin aina mahdollista, jos vaikka sattuisi jotain yllättävää. Ajatus oli todella lohdullinen.

Pandemia vei tuon lohdun, samoin kuin koko helpon matkustamisen mahdollisuuden mennessään. Nyt tuntuu, että Eurooppa on täältä katsottuna hirveän kaukana, lähes ulottumattomissa.

Ikävä ja yksinäisyys ovat moninkertaistuneet

Malesian ulkorajat ovat yhä edelleen tiukasti kiinni. Jo yli puolentoista vuoden ajan täältä on ollut joko täysin mahdotonta, tai hyvin hankalaa ja kallista, matkustaa yhtään mihinkään.

Vaikka jatkuva ikävä kaukana asuvaa perhettä ja ystäviä kohtaan kuuluukin ulkomailla asumisen luonteeseen, nyt se on koskettanut aivan toisella tavalla. Helpompaa olisi, jos kyse olisi vain omasta ikävästä, eikä tarvitsisi kantaa syyllisyyttä myös lasten (ja siinä ohessa myös isovanhempien) ikävästä, joille kaukana asuminen ei ole oma valinta.

Viimeiset puolitoista vuotta ovat ottaneet välillä koville. Nyt tilanne näyttää selvästi valoisammalta.

Ulkomailla asuessa kuuluu kuvaan myös ajoittainen yksinäisyys, mutta nyt sekin on paisunut aivan uusiin mittasuhteisiin. Kun kontaktit on pitänyt rajoittaa minimiin, olemme olleet kuuliaisesti kotona keskenämme, ydinperheenä, viikosta ja kuukaudesta toiseen – ilman ystäviä, kavereita, ketään.

Paikallisilla on tässä suhteessa ollut paljon helpompaa, sillä monen perhepiiriinkin kuuluu koko lähisuku.

Entistä epävarmempaa

Kun asuu ulkomailla, etenkin EU:n ulkopuolella, elämä on ihan normaalioloissakin epävarmaa ja lyhytjänteistä, jo siksi, että työ- ja oleskeluluvat ovat monesti lyhytaikaisia, parin vuoden mittaisia. Tulevaisuutta koskevia suunnitelmia voi olla vaikea tehdä.

Nyt elämä vasta epävarmalta on tuntunutkin. Monet ulkomaalaisia koskevat säännökset ja maan yleinen asenneilmapiiri ovat yhtäkkiä radikaalisti muuttuneet; on annettu selvä viesti siitä, että ulkomaalaiset asukkaat eivät ole enää kovin tervetulleita.

Virastotkin ovat olleet kiinni ja asiat jumittaneet pelottavan kauan; taannoin olimme maassa kahdeksan kuukautta ilman voimassa olevaa viisumia.

Jos ennen oli hankala ajatella vuotta tai kahta pidemmälle, nyt ei elämää juuri uskalla suunnitella edes muutamaa viikkoa kauemmas. Onko mitenkään mahdollista matkustaa jouluksi kotiin Espanjaan, jonne emme ole päässeet kahteen vuoteen? Ei vielä aavistustakaan.

Suomi-kateus on nostanut päätään

Se, että on elänyt eri maissa, ja voi vertailla asumista eri paikoissa, on tavallisesti monella tavalla rikkaus. Nyt sekin on kääntynyt lähinnä kateudeksi.

Ensimmäistä kertaa ulkomailla asumieni kahdenkymmenen vuoden aikana Suomi-kateus, ja yleisemmin Eurooppa-kateus, onkin nostanut päätään. Miten ihmeessä Suomessa voi kaikki olla niin hyvin? Miten ihmeessä Suomessa voi tällaisena aikanakin olla niin vapaan ja huolettoman oloista.

Malesiaan verrattuna ero on ollut koko korona-ajan räikeä. Täällä on vasta ihan hiljattain, muutama viikko sitten, voitu ottaa ensimmäiset kunnon askeleet vapaampaan elämään. Ensimmäistä kertaa koko vuonna saa nyt liikkua maan rajojen sisällä, osavaltiosta toiseen, mikäli on rokotettu.

Koulut ovat olleet kiinni pitkiä aikoja moneen otteeseen, yhtäjaksoisesti viime keväästä lähtien, ja vasta nyt niitä hiljalleen availlaan.

Korona-ajan haasteista huolimatta ei ole käynyt mielessä, josko täältä pitäisi muuttaa pois. Pakkohan tämänkin vaiheen on mennä ohi. Normaalioloissa Malesiassa on kuitenkin mukava asua ja silloin on taas niiden plussapuolien vuoro nousta esiin.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.