Sairaalan kupeesta Helsingissä löytyy kiehtova pysähdyspaikka – uutuuskirja esittelee Suomen upeimmat muinaiskohteet

Suositun piknik-paikan vieressä on kaunis ja kiehtova muinaishauta.

Toisinaan seikkailujen äärelle voi päättyä vaikkapa kesken kotimatkan. Helsingissä, vilkkaan kulkureitin lähellä sijaitsee kiviröykkiö, jonka saattaa ohittaa huomaamattaan.

Pysähdys kalliolla olevan kasan viereen kuitenkin kannattaa. Opastaulu paljastaa, että kyseessä on noin 3 000 vuotta vanha muinaishauta. Luonnonkivistä tehty röykkiö on avattu ja sieltä on löytynyt poltettuja ihmisen luita.

Tietokirjailija Tuomo Kesäläinen esittelee Meilahden muinaishautaa uutuuskirjassaan Suomen upeimmat muinaiskohteet (Karttakeskus 2021).

”Röykkiöhauta on oiva muistutus siitä, että upeita muinaiskohteita löytyy myös kaupunkien sykkeestä”, Kesäläinen kirjoittaa.

Haudan tarkka sijainti on Meilahden sairaalan kupeessa, Paciuksenkadun ja Humallahden välissä kohoavalla korkealla kalliokukkulalla. Kyseessä on suosittu piknik-paikka, jonne pääsee kätevästi vaikka linja-autolla.

Kesäläisen mukaan ympärille levittäytyvät suuret rakennukset ja vilkas tie korostavat maiseman ajallisia kerroksia ja muistuttavat maamme pitkästä asutushistoriasta sekä maiseman muutoksesta.

Röykkiö onkin ulkomuodoltaan upea ilmestys: korkeutta sillä on metri ja halkaisijaltaan se on vajaat kymmenen metriä. Ympärille levittäytyvät merimaisemat.

Meilahden muinaishauta on yksi arkeologiamme merkkipaaluista, sillä kyseessä on ensimmäinen Uudellamaalla tehty arkeologinen kaivaus.

Muinaisjäännöskohteet ovat kiehtovia retkipaikkoja. Ne kuuluvat jokamiehenoikeuksien piiriin, mutta niillä tulee noudattaa muinaismuistolakia ja mahdollisia aluetta koskevia säännöksiä.

Kekäläinen muistuttaa kirjassaan, että esimerkiksi pyöräilyä ei muinaiskohteilla suositella, ettei alue vahingoitu millään tavalla.

Myös kasvien poimimista muinaisjäännösalueilla on syytä välttää, asiantuntija painottaa. Kasvien joukossa voi olla muinaiskasveja, jotka kertovat menneisyyden ihmisten toiminnasta.

Turistien huono käytös on aiheuttanut ongelmia muinaismuistojen äärellä meillä ja maailmalla. Esimerkiksi Suomen tuntureilla osa vanhoista muinaisjäännöksistä on hautautunut retkeilijöiden kasaamien kivien alle.

Metsähallituksen mukaan suurinta osaa muinaisjäännöskohteista ja muista arvokkaista arkeologisista kulttuuriperintökohteista ei pystytä merkitsemään maastoon kyltillä, koska kohteita tunnetaan Suomessa yli 50 000.

Lähteet: Tuomo Kesäläinen: Suomen upeimmat muinaiskohteet, hel.fi