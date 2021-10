Nuuksioon avattiin hotelli, jonne oli tarkoitus tuoda aasialaisia turisteja: sängytkin piti muuttaa ja huoneissa on laite, joka on kiinalaismatkailijoille ”elinehto”

Hotellin suunnittelussa huomioitiin asioita, joita suomalaismatkailija ei välttämättä vaadi.

Ajomatka reilu puoli tuntia, ja sijainti järven rannalla, keskellä metsää.

Lähellä Helsingin keskustaa sijaitsee paikka, jonne oli alun perin tarkoitus houkutella erityisesti japanilaisia ja eteläkorealaisia matkailijoita.

Sitten tuli korona.

Kesällä avattu Haltia Lake Lodge on ottanut alkukuukausinaan vastaan pääosin suomalaisia turisteja, mutta tulevaisuudessa on luultavasti toisin. Kun maailma aukeaa, japanilaiset ja eteläkorealaiset tulevat olemaan tuttu näky kansallispuiston sydämessä.

Kohderyhmä kuulostaa rajatulta, mutta se oli tarkoin harkittu ratkaisu. Laajempi ryhmä eli aasialaiset on matkailijaryhmänä kinkkinen käsite, kertoo hotellin operatiivisesta toiminnasta vastaava Anne Kainulainen Ilta-Sanomille.

– Vaikkapa japanilaiset ja kiinalaiset käyttäytyvät matkustajina eri tavalla. He eivät mielellään edes majoitu samaan hotelliin. Siksi rajaus oli alun perin tehty todella kohdennetusti.

Japanilaisvierailla erityisiä toiveita

Toiselta puolelta maailmaa tulevien turistien palveleminen on edellyttänyt hotellin suunnittelijoilta ratkaisuja, joita ei pelkästään suomalaisiin keskittymällä olisi tullut edes ajatelleeksi.

Twin-vuoteet eli erilliset vuoteet on valittu japanilaisia ja ryhmiä ajatellen.

Vuoteet eivät majoituspaikassa voi olla tyypillisiä parisänkyjä, vaan erillisiä twin-malleja.

– Japanilaiset pyytävät lähes aina erilliset vuoteet. Ne palvelevat myös yritysryhmiä, jos kollegat majoittuvat samassa huoneessa, Kainulainen kertoo.

Japanilaisten kanssa täytyy muistaa myös häveliäisyys. Kaupunkihotelleista tutut kokonaan lasiset kylpyhuoneet, joista näkyy huoneeseen, olisivat heille Kainulaisen mukaan kauhistus.

Kiinalaiset puolestaan arvostavat vedenkeittimiä.

– Vedenkeittimet palvelevat kaikkia matkustajia, mutta kiinalaisille vedenkeitin huoneessa on elinehto. Kuuman veden juominen on heille tärkeää.

Ei lainkaan televisioita

Paikalle ovat tietenkin tervetulleita muutkin kuin japanilaiset ja eteläkorealaiset. Hotellissa on majoittunut jo muun muassa suomalaisia yritysryhmiä, pariskuntia ja kourallinen ulkomaalaisia.

Suurin osa tutustuu alueen luontoon, sillä Nuuksiossa voi ulkoilla monipuolisesti. Hotellin järjestämät kävelytekniikan kurssit ovat suosittuja.

Myös huoneissa riittää ihmeteltävää, sillä niissä ei ole lainkaan televisiota.

– Ajatus on, että parhaat näkymät sijaitsevat ikkunan ulkopuolella, Kainulainen sanoo.

Nuuksiolaishotellin pihalla on viisi luksustelttaa.

Muutakin erikoista löytyy. Pihalla on viisi luksustelttaa, jotka vastaavat maailmalta saapuneeseen glamping-trendiin.

Teltat ovat 18 neliön kokoisia, eikä niissä ole vesivessa, vaan kompostoiva käymälä. Lämmitys sekä vesi käsien- ja hampaiden pesua varten kuitenkin on.

Nuuksiolaishotelli on erikoistunut kestävään matkailun periaatteisiin.

Vieraalle periaatteet tulevat vastaan vastaanottotiskillä: kun mukavuudenhaluinen vierailija pyytää mukaansa kertakäyttömukia kahvia varten, sitä ei heru.

Kierrätyskalusteet ovat oleellinen osa hotellin sisustusta.

Ja minne tahansa katsookin, näkee jotakin yllättävää. Suurin osa huonekaluista on kierrätettyjä.

Huoneista voi bongata vaikkapa vanhasta suksesta tehdyn naulakon, hernekeittopurkista valmistetun valaisimen tai oranssin käsienpesualtaan 70-luvulta.

Tiimin meksikolainen jäsen muistuttaa Suomen ihmeestä

Ympärille levittäytyvä luonto on silti se suurin nähtävyys.

Talven pimeys, kesän valoisuus, luonnon monimuotoisuus, vuodenajat ja jokamiehen oikeudet ovat kansainvälisesti todellisia erikoisuuksia.

– Meillä on tiimissä jäsenet Meksikosta ja Vietnamista. He muistuttavat meille säännöllisesti, että Suomen luonto on ainutlaatuinen. Myös suomalainen tapa olla ja liikkua luonnossa on omaa luokkaansa, ja sitä kannattaa ehdottomasti rummuttaa.

Nuuksiossa ja lähellä sijaitsee hotelleja, mökkejä ja huviloita, joista voi varata majapaikan luonnon läheltä. Kuva Hotelli Korpilammen pihalta.

Kainulainen kuvailee, kuinka muualla luonnossa liikkumista voidaan pitää peräti vaarallisena. Erityisesti yksin liikkuminen naisena on monessa maailman maassa silkka mahdottomuus.

– Esimerkiksi Meksikossa yksin työskentely naisena tällaisessa syrjäisessä paikassa metsän keskellä ei tulisi kuuloonkaan, operatiivinen johtaja muistuttaa.