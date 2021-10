Ikram Bendjillali ja Robenson Mathurin kuvasivat tanssivideota New Yorkin sydämessä Times Squarella.

Yhdysvallat avautuu matkailijoille – kun suomalaisturistit saapuvat jälleen New Yorkiin, heitä odottaa muuttunut kaupunki

Rokotetut suomalaiset turistit voivat marraskuussa matkustaa jälleen Yhdysvaltoihin. Pandemian kauhut ravistellut New York on taas valmis ottamaan vastaan vierailijoita.

New Yorkin pulssin voi mitata Times Squarella. Lokakuisena arki-iltapäivänä se on lähellä kestävyysurheilijan leposykettä.

Punaisilla portailla parveilee kourallinen turisteja kuvaamassa värikkäiden mainosnäyttöjen merta. Tanssipari käynnistelee kuvauksia. Kuuluisa Alaston cowboy pyytää naista tarttumaan rohkeasti uimahousujen peittämään pakaraansa.

Marraskuussa syke taas kohoaa. Eurooppalaiset turistit saavat silloin matkustaa Yhdysvaltoihin ensimmäistä kertaa yli puoleentoista vuoteen, kun koronaviruspandemian takia asetetut matkustusrajoitukset puretaan 8.11.

Finnair alkaa taas lentää Helsingistä New Yorkiin päivittäin. Lentoyhtiöstä kerrotaan, että varaukset lähtivät selvään kasvuun, kun rajoitusten poistamisesta kerrottiin.

Times Squarella jo yli 20 vuotta kitaransa kanssa esiintynyt Alaston cowboy odottaa jo eurooppalaisia. Hän sanoo olleensa aukiolla päivittäin pandemian aikanakin.

– Olin huomion keskipisteenä, sillä täällä ei ollut ketään, hän sanoo.

Alaston cowboy Robert Burck on innoissaan elämän palaamisesta New Yorkiin.

– Nyt kaikki ovat tulossa takaisin, ja asiat sujuvat hyvin. Nyt minusta tuntuu, että voisin tehdä tätä loppuikäni. Voin itse asiassa tienata tällä taas.

Kun suomalaisturistit jälleen saapuvat New Yorkiin, odottaa heitä muuttunut kaupunki. Pandemiasta on yhä näkyviä merkkejä, kuten katujen varsille pystytetyt koronatestauspisteet ja kehotukset maskien käyttöön siellä täällä. Monet yritykset suosivat edelleen etätöitä, eikä Manhattanin liikenne ole yhtä vilkasta kuin ennen.

Keskikaupungille on kohonnut kolme uutta pilvenpiirtäjää, kaupungin toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi korkeimmat. One Vanderbiltin huipulla on lasista valmistettu näköalatasanne. Se avautui yleisölle 21. lokakuuta.

Näkymä One Vanderbiltin huipulta.

Sadannessa kerroksessa sijaitseva näköalatasanne Edge on yksi New Yorkin uusimmista nähtävyyksistä.

Jo viime vuonna yleisölle avautui toinen korkealla sijaitseva selfie-apaja. Edge sijaitsee uudessa Hudson Yards -kompleksissa, joka on kävelymatkan päässä Pennsylvania Stationista. Saman rakennuksen alakerroksissa on brändiliikkeitä sisältävä kauppakeskus.

Sadatta kerrosta kiertää näköalatasanne, jossa on lasiset seinät. Päivä on harmaa, mutta jonot parhaille kuvauspaikoille jo pitkät. New Jerseyssä asuva kiinalainen aviopari Florence Yao ja Ray Qiu jonottavat pääsyä erääseen näköalatasanteen kulmista.

– Paras kaverini oli täällä pari päivää sitten. Hän otti kuvia kulmassa ja sanoi, että meidän täytyy tulla tänne, Yao kertoo.

Myös Kiinasta voi marraskuussa taas matkustaa Yhdysvaltoihin, mutta Yao ja Qiu eivät vielä odota vierailijoita.

– On parasta, että he odottavat vielä hetken ja tulevat, kun koronatilanne on parempi, Qiu toteaa.

Ray Qiu ja Florence Yao ottivat kuvia kotiosavaltionsa New Jersey taustallaan.

Kun matkustuskielto astui keväällä 2020 voimaan, New York oli pahimpia pandemia-alueita maailmassa. Kaupungin 8,4 miljoonasta asukkaasta koronavirus on vienyt lähes 35 000 hengen.

Tällä hetkellä koronakuolemia kirjataan New Yorkissa keskimäärin kahdeksan päivässä. Tartunnat, sairaalahoitoon joutuneiden määrä ja kuolemantapaukset ovat kaikki laskussa. Ilmaantuvuus on edelleen hieman Suomea korkeammalla tasolla.

Vain rokotetut voivat matkustaa

Yhdysvaltoihin voi matkustaa vain, jos on täysin rokotettu koronavirusta vastaan. Toinen rokotusannos pitää olla otettuna kaksi viikkoa ennen maahan saapumista. Kaikki Suomessa annettavat rokotukset ovat hyväksyttyjen rokotusten listalla. Rokotusvaatimus ei koske alle 18-vuotiaita.

Lisäksi kaikilla yli kaksivuotiailla matkustajilla pitää olla negatiivinen koronavirustesti, joka on otettu korkeintaan kolme vuorokautta ennen lentoa. Perillä Yhdysvalloissa ei joudu karanteeniin.

Rokotustodistusta ja passia kannattaa kantaa New Yorkissa kaikkialle. Ravintolat ja useimmat nähtävyydet eivät päästä sisään kuin asiakkaita, jotka voivat todistaa olevansa rokotettuja. Maskin käyttö on sisätiloissa yleistä, mutta ulkona niitä käyttää enää vain harva.

Sveitsiläiset lentoemännät Laura, Samantha ja Roxanne viettävät vapaapäiväänsä Hudson-joen ylle rakennetussa puistossa Little Islandissa. Yli sadan betonisen ”tulppaanin” päällä lepäävä puisto avattiin yleisölle toukokuussa. Siitä tuli niin suosittu, että viikonloppuisin vierailuaika täytyy varata netistä.

Lentoemännät Laura, Samantha ja Roxanne pitävät New Yorkin puistoista ja aukioista.

– Suosittelen tätä paikkaa. Se on niin mielikuvituksellinen ja täynnä vihreää. Se on jotain ihan muuta kaupungin katuihin verrattuna, Laura sanoo.

Vähintään kerran kuukaudessa New Yorkiin lentävät naiset toteavat kaupungin hiljentyneen selvästi. He suosittelevat High Line -puistoa, jota pitkin voi kävellä Hudson Yardsin ja Little Islandin välillä. Entisen junaradan päälle rakennetun kahden kilometrin mittaisen puiston varrella on taideteoksia.

Little Island on rakennettu 132 ”betonitulppaanin” päälle.

Kaikki eivät tule kuitenkaan New Yorkiin hiljentymään, sitä varten on maailmassa parempiakin paikkoja. Kulttuurin ystävien onneksi musikaalit ja konsertit ovat jälleen käynnistyneet, tosin ilman maskia ja rokotustodistusta ei niihin ole asiaa. Kaupungin urheilujoukkueet pelaavat taas täysille katsomoille.

Myös shoppailijoille New York on edelleen mainio kohde. Pandemia ajoi osan kaupungin kaupoista konkurssiin, mutta tilalle on tullut uusia.

Staten Islandille avautui hieman ennen pandemiaa kaupungin ensimmäinen outlet-keskus. Sinne pääsee Manhattanilta kätevästi lautalla. Hudson-joen toiselle puolelle New Jerseyyn valmistui viime vuonna valtava American Dream -ostoskeskus, jossa on muun muassa sisävesipuisto.

Times Squarella on monenlaista viihdykettä.

Asiakkaita Harry Potter -tavaratalossa.

Maailman ensimmäinen Harry Potter -tavaratalo avasi ovensa Manhattanilla kesäkuussa. Siellä voi maistaa kirjoista tuttua kermakaljaa ja matkustaa virtuaalisesti elokuvien maailmaan.

New Yorkissa tosin riittää ihmettelemistä ilman virtuaalilasejakin. Pandemian kauhut ravistellut kaupunki on taas valmis ottamaan vastaan vierailijoita.

– Turistit rakastavat minua. Olemme yhtä perhettä, Alaston cowboy ilmoittaa.

Selvä se.