5 luksushotellia Tallinnassa kohtuubudjetilla – esittelyssä 4-5 tähden paikkoja, joista huoneen voi saada reilulla satasella

Haetko ylellistä vanhanajan tunnelmaa vai modernia luksusta? Tallinnasta kaikkea tätä löytyy kohtuubudjetilla.

MatkailuAlalla riittää trendejä toisensa perään, mutta viime aikoina yksi on ollut ylitse muiden. Lähimatkalle lähtö ja luksuksen hakeminen on nostanut suosiotaan.

Joskus pelkkä hotelli voi olla niin upea, että siellä haluaa viettää valtaosan lomastaan.

Lue lisää: Suomi mainittu! Helsinkiläishotelli valittiin arvostetun design-kilpailun finaaliin – kattoterassin saunarakennus yllättää

Luksushotelli sopii myös tavallisen palkansaajan kukkarolle, kun valitsee kohteen oikein. Esimerkiksi lahden takana riittää vaihtoehtoja.

Kysyimme Viron matkailun asiantuntijalta, Visit Estonia Suomen PR-vastaava Samuel Soraiselta suositukset Tallinnaan.

1. Hotel L'Embitu

Tallinnan uusin hotelli on lokakuussa 2020 avattu neljän tähden designhotelli L'Embitu.

Keskustassa sijaitseva hotelli on täyttä luksusta: siellä on muun muassa 125 ylellistä huonetta, sisäpihalla sijaitseva terassialue sekä niin ikään avaralla terassilla varustettu konferenssi- ja tapahtumakeskus.

Hotelliasukkaita palvelee ympäri vuorokauden automaattinen laatuviinibaari.

Hotelli sijaitsee Tallinnan keskustassa.

Huoneet ovat monipuolisia: on saunallisia huoneita, huoneita romantiikkaa kaipaaville, erilaisia sviittejä, terassilla varustettuja huoneita, perhehuoneita ja comfort-huoneita.

Hotel L'Embitun erikoisuus on spa- ja rentoutumisalue. Iltaisin alue on pyhitetty aikuisten käyttöön. Alle 16-vuotiaat pääsevät polskimaan kello 10 ja 18 välillä.

Hotellin erikoisuus on spa- ja rentoutumisalue, jossa on muun muassa vesihierontapisteillä varusteltu sisäuima-allas, japanilainen allas, kylmävesiallas sekä suomalainen sauna ja höyrysauna. Hotellivieraiden käytössä on myös pieni kuntosali.

Iltaisin alue on pyhitetty aikuisten käyttöön. Alle 16-vuotiaat pääsevät polskimaan kello 10–18 välillä.

Hotel L'Embitusta löytyy romantiikkaa kaipaavalle omanlainen huoneensa.

Hotellihuoneiden hinnat vaihtelevat tyypin ja ajankohdan mukaan. Comfort-huoneiden hinnat liikkuvat sadan euron kieppeillä yöltä.

2. Nordic Hotel Forum

Tallinnan keskustassa sijaitseva Nordic Hotel Forum uudistui koronapandemian aikana. Remonttiin investoitiin 12,5 miljoonaa, ja muun muassa kaikki 258 huonetta ovat uudistuneet.

Hotellihuoneiden ovet avautuvat nykyään mobiilisovelluksella, ja ilmanvaihtoon ja ilmanpuhdistusjärjestelmiin on satsattu.

Hotellin rentoutumisalueella on sisäuima-allas, poreallas, höyrysauna, perinteinen suomalainen sauna ja kuntosali.

Hotellissa on ravintola sekä rentoutumisalue uima-altaineen, porealtaineen, höyrysaunoineen ja suomalaisine saunoineen. Asiakkaiden käytössä on kuntosali.

Kesäisin hotellin rentoutumisalueen ikkunoista voi tiirailla mehiläispesiä, joita on hotellin katolla kuusi kappaletta.

Nordic Hotel Forumin Superior-huone.

Nordic Hotel Forumin erikoisuus on hotellin ylimmässä kerroksessa sijaitseva 70-neliöinen sviitti, jossa on erillinen olohuone ja makuuhuone sekä ikkunoista avautuva panoraamanäkymä Tallinnan vanhaankaupunkiin.

Huoneiden hinnat vaihtelevat, mutta perustasoisten huoneiden hinnat liikkuvat sadassa eurossa yöltä.

3. Iglupark

Tallinnan uusi Iglupark on kuin tehty suomalaisille. Igluissa voi nimittäin saunoa, ja laiturilta sukeltaa suoraan mereen.

Mökeissä voi myös yöpyä. Hinnat ovat 150 euroa yöltä. Huoneesta löytyy työpöytä ja -tuoli etätyöläisille.

Igluparkissa voi saunoa ja yöpyä.

Paikka sijaitsee Noblessnerin ravintoloiden sekä Lentosataman välisellä laiturialueella. Aivan vieressä sijaitsevat eläväisen alueen nähtävyydet.

Lue lisää: Tässä on Tallinnan uusi, nouseva alue – ”Tallinnan Eiranranta” on oluen- ja kulttuurinystävän paratiisi

4. Hotel Telegraaf

Viisi tähteä ja sijainti keskeisellä paikalla Tallinnan vanhassakaupungissa. Hotel Telegraaf on Tallinnan klassikko, josta ei puutu eleganssia ja tyylikkyyttä.

Rakennus on vuodelta 1878, ja se on arkkitehti Peter Schreibergin suunnittelema. Aiemmin hotelli on toiminut pankkina, asuinhuoneistona ja postitoimistona.

Huoneita on 83 kappaletta.

Hotel Telegraaf sopii majoittujille, jotka arvostavat pienemmän kokoluokan luksusta. Hotellissa on 83 huonetta. Hotellin yhteydessä toimii myös ravintola Tchaikovsky, jonka ruoka on ranskalais-venäläistä fine diningia.

Telegraaf SPA on tilana vaikuttava.

Yksi rakennuksen kauneimmista tiloista on Telegraaf SPA, jossa on uima-allas, poreamme, sauna ja höyrykylpy. Erilaisia hoitoja on tarjolla. Lapset ovat tervetulleita aikuisten seurassa.

Hotellihuoneiden hinnat vaihtelevat huoneen ja varausajankohdan mukaan. Comfort-huoneen hinta on noin 150 euroa.

5. Schlössle Hotel

Haluatko matkalle keskiaikaan, modernein mukavuuksin?

Tallinnan vanhassakaupungissa sijaitseva Schlössle Hotel on luksusklassikko, joka henkii historiaa. Viiden tähden hotelli tarjoaa ajatonta luksusta.

Schlössle Hotel on luksusklassikko.

Hotelli sopii intiimiä tunnelmaa arvostavalle, sillä huoneita on vain 23 kappaletta. Hotellin ravintola on nimeltään Stenhus. Se tarjoilee klassikkoruokia parhaista raaka-aineista.

Hotellissa on 23 huonetta.

Hotellihuoneiden hinnat vaihtelevat huonetyypin ja ajankohdan mukaan. Huoneita voi saada yleensä 150 eurosta ylöspäin yöltä.