Espanjan tärkeimmät aakkoset – 16 asiaa, joista on hyvä olla siellä tietoinen: ”Saattaa olla hyvä tietää, mitä oma nimi tarkoittaa espanjaksi...”

Espanjassa lomailu ja oleskelu ovat täynnä yllättäviä kompastuskiviä ja ”vaaroja”. Tässä on niistä osa lueteltuna, aakkosjärjestyksessä.

A – alegría

Espanjalaisten syntymämoodi on iloinen. Ilo eli alegría on tapana myös näyttää, kuten muutkin tunteet. Kannattaa varoa, se on herkästi tarttuvaa.

B – bar

Baareissa poikkeilu on espanjalaisen elämäntyylin kulmakiviä. Kaikilla on kantakuppilansa, ja moni baari toimii ennen kaikkea kahvilana ja ruokapaikkana. Lämmin tunnelma ja hyväntuulinen puheensorina houkuttelevat hanakasti puoleensa – ellet osaa vastustaa kutsua, sinäkin saatat ”tuhlata” lomastasi tunteja näissä merkeissä.

D – discutir

Espanjalaiset väittelevät (discutir) usein, mielellään ja kovaäänisesti – ja ovat mestareita toinen toisensa päälle puhumisessa. Tunteet kuumenevat ja kiehahtavat herkästi, mutta sitä ei tarvitse pelästyä; yleensä tilanne kuulostaa huomattavan paljon hurjemmalta kuin mitä se todellisuudessa onkaan.

F – fiesta

Espanjassa juhlitaan usein ja isosti, ulkona kadulla ja kaikki yhdessä. On kuitenkin hyvä harkita kahdesti, kannattaako mennä tällaiseen fiestaan mukaan. Esimerkiksi minkä tahansa espanjalaisen kyläjuhlan jälkeen vappukaan ei tunnu enää miltään.

G – guiri

Guiriksi kutsutaan ulkomaalaista, joka näyttää tai käyttäytyy kuin ilmiselvä turisti. Guirien guiri on auringossa ihonsa polttanut vaaleaihoinen, humalainen rantaturisti, joka tulee Isosta-Britanniasta. On silti turha huokaista helpotuksesta; myös me pohjoiseurooppalaiset olemme ehdottomasti vaaravyöhykkeessä.

H – hola

On turha pelästyä tai mulkaista pahasti, kun joku tuntematon hihkaisee reippaasti ”Hola!”. Espanjassa tervehditään reilusti ja kuuluvasti, ja ”hei” huikataan todella herkästi myös ventovieraille.

I – invierno

Manner-Espanjan talvessa piilee yllättävä vaara: se iskee sisätiloissa. Jos asustelee talvella kosteutta imevässä vanhassa kivitalossa tai muuten vain huonosti eristetyssä ja lämmitetyssä rakennuksessa, ei tarvitse lisätä vaatteita ulos lähtiessä, vaan sisälle tullessa.

J – jamón ibérico

Espanjassa ollessa kilot voivat yllättäen karttua, ja vaatteet alkavat vaarallisesti puristaa.

Ilmakuivattu kinkku on espanjalaisten kansallisylpeys. Sitä älä koskaan moiti, tai tulee turpaan – ei toki kirjaimellisesti, mutta kuvaannollisesti.

K – kilo

Varo vain, Espanjassa kilot karttuvat. Terveelliseksi hehkutettu Välimeren dieetti on terveellinen vain, jos sitä noudattaa – eikä esimerkiksi sorru jatkuvasti leipomoiden herkkuihin, jotka tuoksuvat joka nurkalla, tai friteerattuihin tapas-annoksiin, joita rakastetaan etenkin eteläisessä Espanjassa.

N – nombre

Saattaa olla hyvä tietää, mitä oma nimi eli nombre mahdollisesti tarkoittaa espanjaksi. Timo merkitsee espanjaksi huijausta, Reino kuningaskuntaa ja Masa taikinaa. Ella on naispuolinen hän, Mira merkitsee ”katso” ja Alma on sielu. Espanjan sana asco lausutaan aivan samoin kuin Asko. Se tarkoittaa ällötystä ja inhoa.

O – ola de calor

Espanjalaiset puhuvat säästä ja päivittelevät sitä miltei yhtä paljon kuin suomalaiset. Sää on usein olevinaan täysin poikkeuksellinen, äärimmäinen tai jopa pelottava. Kesällä pitää varoa lämpö- tai helleaaltoa eli ola de calor, ja talvella vastaavasti kylmyysaaltoa, ola de frío.

R – ruido

Jos kaipaat ympärillesi lähinnä hiljaisuutta ja rauhaa, on ehkä syytä sivuuttaa koko Espanja – maassa nimittäin riittää melua, ruido. Elämän äänien annetaan kuulua ilman hissuttelua. Jo kaksi keskustelevaa espanjalaista saavat aikaan kunnon mekkalan.

S – sobremesa

Ruoan jälkeen on varottava, ellei hätiköi. Ruokailua kun ei ole tapana päättää jälkiruokaan, sillä vasta sen jälkeen koittaa yksi espanjalaisen aterian tärkeimmistä hetkistä: sobremesa. Sillä tarkoitetaan ruoan sulattelua kaikessa rauhassa pöydän ääressä istuskellen ja rupatellen. Samalla voi siemailla kahvia tai digestiivin.

T – tranquilo

Espanjassa asiat otetaan rennosti ja rauhallisesti, tranquilo. Varo siis hermojen menetystä, kaikki kyllä hoituu aikanaan. Siihen kannattaisi jaksaa uskoa silloinkin, kun usko on jo ajat sitten loppunut.

U – una cerveza

Yksi olut, una cerveza – tarvitseeko espanjaksi muuta edes osata sanoa? Vaihtelun vuoksi voit pyytää välillä una caña (pieni hanaolut) tai una pinta (iso lasillinen tai pieni tuopillinen). Mutta varo: Ellet täsmennä minkälaisen oluen haluat, saatat turistipaikassa saada eteesi sen kaikista suurimman ja kalleimman tuopin, una jarra. Onko se sitten lopulta ongelma, on toinen asia.

V – vale

Espanjalaisten vakiokommentti miltei mihin tahansa on aina ”Vale, vale”. Älä hikeenny. Sillä ei ole mitään tekemistä valheen kanssa, vaan se merkitsee täysin päinvastaista: ”Okei, asia selvä, sopii.”

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.