Tunnetko jo nämä suosikit tai uudet hitit? 15 syyslomavinkkiä Tallinnaan koko perheelle

Taidetta, vesileikkejä ja historiaa. Tallinnassa riittää tekemistä koko perheelle.

Niin lähellä, niin monipuolinen ja alati muuttuva. Jotkut vertaavat Tallinnaa jo Berliiniin, sillä se vetää kiehtovuudessaan vertoja maailman metropoleille.

Ei siis yllätä, että koronapandemian aikana kaupunki on ehtinyt muuttua jälleen kerran.

Visit Estonia kertoo tiedotteessa 15 syyslomavinkkiä Tallinnaan. Mukana on matkavinkkejä koko perheelle. Osa niistä on tuttuja suosikkeja, osa uusia hittejä.

1. Seikkailu merimuseossa

Viron merimuseo kuljettaa seikkailuun. Pääset muun muassa kömpimään Lembit-sukellusveneen sisälle, tutustumaan satavuotiaaseen Suur Tõll -jäänmurtajaan ja Short 184 -vesitasoon.

Viron merimuseo on koko perheen suosikki.

Muistoksi voit kuvauttaa itsesi esimerkiksi laivaston asussa. Museossa on myös monia simulaattoreita ja lapsille nurkkaus, josta löytyy piirustusvälineitä ja rakennuspalikoita. Museon kahvilassa voi nauttia lounaasta tai mehuhetkestä. Myymälästä löytyy hauskat viemiset kotiin.

Lentosatama eli Viron merimuseo, Vesilennuki tänav 6, Tallinna, meremuuseum.ee, avoinna ti−pe 10−17, la−su 10−19.

2. Punaisen maton hurma

Viron elokuvamuseo Maarjamäen linnanpuistossa vie sinut kohti elokuvamaailman säihkettä. Punaisella matolla tunnet olevasi valkokankaan tähti. Museon elokuvakatu johdattaa näyttelyyn, jossa esitellään virolaisen elokuvan historiaa ja kulissien takaista maailmaa. Pääset myös näkemään, miten kuva aikanaan saatiin liikkumaan.

Viron elokuvamuseo sijaitsee Maarjamäen linnanpuistossa.

Viron elokuvamuseo, Pirita tee 56, Tallinna, ajaloomuuseum.ee/fi, avoinna ke−su 10−18.

3. Nukkeja maailmalta

Haluaisitko tavata japanilaisen tai venäläisen nuken ja tutustua sen tarinaan? Tallinnan sydämessä sijaitseva Nukketaiteen talo löytyy Katariina käik -kadulta, yhdestä kaupungin vanhimmista rakennuksista eli 1230-luvulla rakennetusta Mauritiuksen talosta. Siellä on esillä lähes 150 nukkea Venäjältä, Virosta, Saksasta, Yhdysvalloista, Japanista, Italiasta ja muualta.

Virolaisen nukketaiteen talo, Vene tänav 12/1b, Tallinna, visitestonia.com/fi/virolaisen-nukketaiteen-talo, avoinna ti−su 11−17.

4. Luonto kutsuu

Viron luonto on kiehtova havisevine metsineen, jylhine rantakallioineen ja vehreine niittyineen. Luonnontieteellisessä museossa pääset tutustumaan Viron eläimiin niin maalla kuin vedenpinnan alla. Lisäksi museo johdattaa sinut geologiselle aikamatkalle peräti kahden miljardin vuoden päähän. Saat mukaasi audio-oppaan, joka kertoo suomeksi kiehtovia tarinoita menneiltä ajoilta.

Luonnontieteellisessä museossa pääset tutustumaan Viron eläimiin niin maalla kuin vedenpinnan alla.

Viron luonnontieteellinen museo, Lai tänav 29a, Tallinna, loodusmuuseum.ee, avoinna ma−su 10−19.

5. Pelle Pelottoman jalanjäljissä

Miten itseohjautuva auto toimii? Entä miten voidaan porautua maapallon ytimeen? Keksintötehdas PROTOssa pääset astumaan kuin Jules Vernen maailmaan sekä kokemaan, millaista on ohjata kuumailmapalloa tai kävellä valtameren pohjassa. Paikka sijaitsee trendikkään Noblessnerin kaupunginosan reunalla, joten mukavia kahvi- tai lounaspaikkoja riittää ympärillä runsaasti.

Keksintötehdas PROTO sijaitsee trendikkään Noblessnerin kaupunginosan reunalla.

Keksintötehdas PROTO, Peetri tänav 10, Tallinna, prototehas.ee, avoinna ti−su 11−18.

6. Kurkistus menneisyyteen

Keskiaikaisessa Suurkillan rakennuksessa sijaitseva Viron historiallinen museo kuljettaa vieraansa menneisiin aikoihin tuhansien vuosien taakse. Tutustu hansakauppiaiden keskiaikaiseen elämään tai kohtaa uljaita ritareita. Asehuoneen pelottavat panssarit ja sapelit kertovat maailmasta, jossa eloonjääminen vaati taistelemista.

Suurkillan rakennuksessa sijaitsee Viron historiallinen museo.

Viron historiallinen museo, Pikk tänav 17, Tallinna, ajaloomuuseum.ee/fi, avoinna ke−su 10−18.

7. Merelle, ohoi!

Paksuna Margareetana tunnettu linnoitustorni palvelee nykyisin merenkulun historiaa avaavana museona. Siellä pääset tutustumaan niin entisajan purje- kuin höyryaluksiin. Vierailukeskuksen huippunähtävyys on peräti 700 vuoden ikään ehtinyt Kogen-hylky.

Paksuna Margareetana tunnettu linnoitustorni palvelee nykyisin merenkulun historiaa avaavana museona.

Paksun Margareetan museo−vierailukeskus, Pikk tänav 70, Tallinna, meremuuseum.ee, avoinna päivittäin 10−19.

8. Liikettä niveliin!

Vaikka ulkona ropisisi sade, Spot of Tallinn -elämysurheilukeskuksessa on mukava liikkua. Sen sisähalliin mahtuu muun muassa BMX-harjoittelurata, skeittipuisto, trampoliineja ja paljon muuta. Keskuksen ohjaajat auttavat alkuun uhkarohkeiltakin tuntuvissa liikuntalajeissa.

Elämysurheilukeskus Spot of Tallinn, Krati tee 2, Tallinna, spotoftallinn.ee, avoinna ma−pe 13−22 ja la−su 10−22.

9. Kotoisaksi kehon kanssa

Miten sydän pumppaa verta koko kehoon? Entä millä tavalla ruoansulatus toimii? Viron Terveysmuseo, joka sijaitsee vanhan kaupungin ytimessä, vastaa kaikkiin näihin kysymyksiin. Kiehtovat näyttelyhuoneet avaavat perheen pienimmillekin sen, miten ihmiskeho toimii.

Viron Terveysmuseo sijaitsee vanhan kaupungin ytimessä.

Viron Terveysmuseo, Lai tänäv 28/30, Tallinna, tervisemumuuseum.ee, avoinna ti ja to−su 10−18, ke 10−19.

10. Nörttien mekka

Tallinnan Tietokonemuseo tarjoaa mainion sukelluksen tietokoneiden lyhyeen mutta kiehtovaan historiaan. Täällä pääset muun muassa pelaamaan vanhoja tietokonepelejä, jotka nyt tuntuvat aataminaikaisilta ja nostalgisilta.

Tallinnan Tietokonemuseo tarjoaa mainion sukelluksen tietokoneiden kiehtovaan historiaan

Tietokonemuseo, Tuulikutee 4 C, Tallinna, arvutimuuseum.ee, avoinna ti−la 12−19.

11. Sukellus marionettien maailmaan

NUKU-museo on ikkuna nukketeatterin maailmaan. Siellä pääset tutustumaan siihen, miten marionetit tai varjonuket syntyvät, ja miten nukketeatteritaiteilijat puhaltavat nukkeihin hengen. Pääset myös itse kokeilemaan, miten nukketeatteriesitys toteutetaan.

NUKU-museo on ikkuna nukketeatterin maailmaan.

NUKU-museo, Nunne täväv 4, Tallinna, eesrinoorsooteater.ee, avoinna ti−su 10−17.

12. Iglulöylyistä mereen!

Kiinnostavin paikka lekotella saunan löylyissä Tallinnassa on Iglupark, josta voi vuokrata perheelle iglusaunan ja sukeltaa sitten suoraan meren aaltoihin. Jos uni yllättää, kylässä voi myös yöpyä yksittäisissä iglumökeissä.

Tallinnassa on Iglupark, josta voi vuokrata perheelle iglusaunan ja sukeltaa sitten suoraan meren aaltoihin.

Iglupark, Noblessner sadam, Tallinna, iglupark.com

13. Kulta-ajan taidetta

Viron taidemuseot tunnetaan laadukkaista näyttelyistään. Tämän vuoden tapaus on Memlingistä Rubensiin – Flanderin kultakausi -näyttely, joka on esillä 28.11. asti Kadriorgin taidemuseossa.

Kadriorgin taidemuseossa on esillä Memlingistä Rubensiin – Flanderin kultakausi -näyttely.

Mikäli perheen pienimmät eivät innostu 1400–1600-lukujen myyttisistä maalauksista, heidät voi ohjata taidemuseon yhteydessä toimivaan Miiamilla-lastenmuseoon.

Kadriorgin taidemuseo, Weizenbergi 37, Tallinna, kadriorumuuseum.ekm.ee, avoinna ti, to−su 10−18, ke 10−20.

14. Pulahdus veteen

Jos koet vesileikit valloittaviksi, kymmenisen kilometriä Tallinnan ulkopuolella sijaitseva Atlantis H2O Aquapark on sinulle oikea osoite. Tässä vesikeskuksessa on muun muassa aaltoallas, ympyrää kulkeva joki ja kahdeksan erilaista liukumäkeä. Pisin niistä on peräti 120 metriä! Keskukseen on Tallinnasta sujuva bussiyhteys 1A-linjalla Virukeskuksesta.

Tallinnan ulkopuolella sijaitsevassa Atlantis H2O Aquaparkissa on muun muassa aaltoallas, ympyrää kulkeva joki ja kahdeksan erilaista liukumäkeä.

Atlantis H2O Aquapark, Ravi tee 1, Viimsi, aquapark.ee, avoinna to−pe 12–22, la 10−22 ja su 10−21.

15. Naapurin historia tutuksi

Viron taival nykyiseksi tasavallaksi on monelle suomalaiselle vieras. Tämän vuoden elokuussa vietettiin Viron uudelleenitsenäistymisen 30-vuotisjuhlaa. Jyhkeässä Maarjamäen linnassa toimiva Viron historiallinen museo kertoo tarkasti, mitä kuluneen vuosisadan mittaan on tapahtunut. Museon ravintola Riviera Palais on mainio paikka nauttia gourmet-lounas tai tavallista hienommat kakkukahvit.

Maarjamäen linnassa toimiva Viron historiallinen museo kertoo tarkasti, mitä kuluneen vuosisadan mittaan on tapahtunut.

Maarjamäen linna, Pirita tee 56, Tallinna, ajaloomuuseum.ee/fi, avoinna ke−su 10−18.