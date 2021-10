Kauneimmat kaupungit valittiin, mutta listalta puuttui monta tärkeää kohdetta – nämä ovat lukijoiden suosikit: ”Ainutlaatuinen kaikin tavoin!”

Ilta-Sanomien lukijat kertovat, missä sijaitsevat heidän mielestään maailman kauneimmat kaupungit.

”Monta kertaa olen liikuttunut ihan kyyneliin asti Pietarin kauneudesta.”

Tutut turistikohteet, kuten Pietari, Venetsia ja Pariisi, nousivat kauneimpien kaupunkien listalle Vauva.fi-sivuston aihetta käsittelevässä keskustelussa.

Kerroimme listauksesta aiemmassa jutussamme, joka herätti Ilta-Sanomien lukijoissa sekä hyväksyviä kommentteja että vastalauseita. Erityisesti Venetsian kauneudesta moni oli samaa mieltä.

Osa kehutuista kaupungeista ei kuitenkaan saanut varauksetonta hyväksyntää lukijoilta.

”Pariisi on yliarvostettu. Porto, Praha ja Cadiz pääsevät omalle listalleni”, eräs lukijoista kommentoi.

”Olen vieraillut 155 maassa ja yli tuhannessa kaupungissa. Suurkaupungit ovat harvoin maan kauneimpia. Pariisi ei ole Ranskan kaunein kaupunki. Esimerkiksi Saint Tropez on paljon kauniimpi. Venetsia ei ole Italian kaunein kaupunki. Amalfin rannikon kaupungit, kuten Positano ovat paljon kauniimpia. Kroatian Dubrovnik on upea kaupunki, mutta Hvar on paljon kauniimpi”, kommentoi toinen.

Moni oli sitä mieltä, että maailman kauneimpien kaupunkien listalle tulisi kuulua monta muutakin kohdetta.

”Kauniita kaupunkeja ovat monet Suomen rannikkokaupungit, muun muassa Rauma, Uusikaupunki, Kristiinankaupunki ja Helsinki. Merenrantakaupungit ovat mielestäni kauneimpia: Nizza, Bordeaux, Barcelona, Valencia, Rotterdam, Tukholma, Tallinna, Palma de Mallorca, Valletta, jne”, kertoi eräs.

Yksi lukijoista muistutti, että mitä enemmän matkustaa ja näkee, sitä helpompaa on löytää kauniita kohteita – ja myös monien suosimia salaisia helmiä.

”Lista kertoo vain siitä, miten kaavoihin kangistuneita ihmiset ovat. Pariisia kehutaan, koska joku kuuluisuus sata vuotta sitten sattui ihastumaan siihen. Kaikki ranskalaiset haluavat sieltä nykyisin pois, koska pitävät kaupunkia asuinkelvottomana. Sama koskee lähestulkoon kaikkia muitakin listalla olevia kaupunkeja. Ehkä Krakova on vielä melko viehättävä, kunhan välttelee vanhan kaupungin tai Kazimierzin alueen pahimpia turistirysiä. Monella tavalla hienompia kaupunkeja löytyy pilvin pimein, kunhan astuu normaalista turistilaatikosta edes hieman sivummalle”, kommentoi kolmas.

Myös nämä kohteet kuuluisivat maailman kauneimpien kaupunkien listalle, lukijat kertovat:

Kotimaan helmet

– En ymmärrä, miksi näitä täytyy ulkomailta hakemaan, kun kotimaassakin on niin upeaa. Kaskinen: vettä, rauhaa, puutalomiljöötä, historian havinaa. Kristiinankaupunki ja Porvoo ovat jaetulla kakkossijalla.

Rooma, Italia

Rooma on lumottunut useat.

– Rooma olisi kyllä mainitsemisen arvoinen.

– Vaikea verrata erilaisia kohteita. Suurista metropoleista New York, Hongkong ja Shanghai ovat suosikkejani. Euroopassa Wien, Praha, Rooma. Täysin erilaisia kaikki kohteet. Riippuu täysin mitä hakee ja mistä pitää. Valitkaa oman mielenkiinnon mukaan.

– Rauma, Rooma ja Pariisi.

Budapest

– Budapest on vaan niin ainutlaatuinen kaikin tavoin! Ykkönen Euroopan kaupungeista.

– Itse nostaisin Euroopasta vielä Prahan ja Budapestin, maailmalta vähän erityyppisinä asfalttiviidakot Singaporen, Hongkongin ja Bangkokokin.

Alppikaupungit

– Lisään listalle kaikki Alppien pikkukaupungit, joissa suurin osa suomalaisista ei ole koskaan käynytkään, eikä ole moni muukaan. Ehkä juuri siksi ne ovat säilyneet niin kauniina.

Aasian helmet

– Shanghai on erittäin kaunis, joki jakaa sen uuteen ja vanhaan kaupunkiin. Historian havinaa. Ja jokiristeily illalla sopivan seuralaisen kanssa on unohtumaton kokemus! Myös Hongkong on kaunis kaupunki. Siellä Kowloon puoli on rakennettu merenrantarinteeseen.

Parikin lukijaa mainitsi, että kaukaisemmista kohteista Hongkong on kaunis.

Grevená ja Kastoriá

– Kreikassa Grevená ja Kastoriá ovat kauniita paikkoja.

Lontoo

– Kumma että ei Lontoota mainittu. Mielestäni se on paljon viihtyisämpi kaupunki kuin esimerkiksi Pariisi. Molemmissa olen käynyt.

– Venetsia oli tyrmäävän kaunis. Edinburgh on myös aivan äärettömän hieno. Ja toki Lontoo on monella tasolla kaunis.

Taormina

Sisiliassa sijaitseva Taormina sai kehut lukijalta.

– Taormina Sisiliassa. Voi miten kaunista ja uskomattomia herkkukauppoja!