6 tyypillistä matkakuvaa, joita näkee usein: ”Tietysti lokoisasti vaakatasossa...”

Somessa jaettavissa lomakuvissa kuuluu välittyä täydellinen matkahetki ja onnellinen tunnelma – oli se sitten totta tai lavastettua.

Monet matkavalokuvat otetaan nykyään sosiaalista mediaa silmällä pitäen. Pelkät monumentit ja maisemat eivät oikein riitä, sillä kuvista on hyvä välittyä täydelliset hetket ja loistava fiilis. Lomakuvien kuuluu ruokkia vaikutelmaa siitä, että matkalla on superhauskaa, huippurentoa tai aivan ainutlaatuista.

Kekseliäisyys ja omaperäisyys ovat toki kuvia räpsiessä plussia, mutta ilman niitäkin pärjää hienosti – valitse seuraavaan lomapäivitykseesi vaikkapa jokin näistä:

1. Lomahyppy

Muutaman vuoden takaiset hittikuvat – lomaloikat – on aika ottaa uudelleen käyttöön: nyt jos koskaan on luontevaa korostaa rajatonta riemua siitä, että vihdoinkin pääsee matkalle.

Nyt jos koska kelpaa tehdä pieni lomapompahdus, kun vihdoin ulkomaillekin taas pääsee.

Lomapompahdus suoritetaan mieluiten rannalla tai komeassa maisemassa. Joidenkin hyppy on näyttävä leiskautus, toisten aika lailla vaatimattomampi. Vaikutelman saa onneksi astetta riemukkaammaksi ja railakkaammaksi, kun kädet ovat näyttävästi ylhäällä. Suu on apposen auki, koska sieltähän on juuri kajahtanut ilmoille Tarzan-tyylinen ilonkarjahdus; vapaus on koittanut, käsillä on lomien loma ja elämä on mahtavaa.

Lomahypyllä voi toisaalta ilmentää sitäkin, että vaikkei enää olisikaan ihan nuori, niin tällä lomalla nyt ainakin tuntuu siltä.

2. Illuusio autiosta miljööstä

Tämä kuva on usein helppo toteuttaa: saa istua tai seistä hiekkarannalla tai muuten kauniissa luontomaisemassa ja tuijotella horisonttiin. Kuvassa olennaisinta on se, että näkymät ovat mahdollisimmat avarat ja äärettömän oloiset, eikä muita ihmisiä näy (sopivan rajauksen vuoksi) missään.

Tarpeen tulleen miljöön saa autioksi, kun rajaa muut ihmiset kuvasta pois.

Tarkoituksena on kertoa ilman sanoja, että nyt on päästy paitsi kauniiseen paikkaan, myös pakoon muita ihmisiä, varsinkin muita turisteja, ja olo on täysin zen.

3. Lomaselfie

Itse otettu naamakuva on itsestäänselvyys, vaikka kaikkien rohkeus ei siihen riitäkään. Mutta mikäli riittää, lomaselfie on ehdottomasti paras ja tehokkain tapa todistaa some-maailmalle, että on ollut kyseisessä paikassa hehkeän näköisenä ja onnellisuutta huokuvana.

4. Lomavarpaat

Tämä on myös eräänlainen selfien alalaji, ja sopii meistä useimmille: omat varpaat ikuistettuna veden äärellä. Parhaiten tarkoitukseen sopii uima-allas tai turkoosi meri, mutta mökkijärvikin kelpaa.

Varpaiden omistaja on tietysti lokoisasti vaakatasossa, sehän näkyy kuvasta selvästi, eikä hänellä ole muuta tekemistä kuin räpsiä kuvia omista varpaistaan. Sen enempää ihminen ei voi olla lomalla!

Lomavarvaskuvan hifistelyversiossa on mukana tunnelmaa täydentävä asetelma: naisilla lasillinen kuohuvaa tai kaunis drinkki ja kirja, miehillä kaljapullo.

5. Auringonlasku

Tämä on somepostausten rakastettu klassikko, ja ehdottomasti varmin valinta, jos haluaa välttää ylilyöntejä sekä muissa herääviä kateuden ja raivon tunteita.

Kuva auringonlaskusta on siitä hyvä, että se ei ärsytä ketään.

Kuvat auringonlaskuista keräävät aina paljon tykkäyksiä – lisäplussaa saa palmuista ja merestä – koska ne herättävät vain mukavia mielleyhtymiä eivätkä ärsytä ketään.

6. Onnellinen perhehetki

Jokainen perheellinen tietää miten ”vaivatonta” on saada koko porukka kauniisti puettuna ja kammattuna, ja ah, niin tyytyväisenä, rentoutuneena ja hymyilevänä yhteen ja samaan kuvaan, kun vielä ympäristökin näyttää idylliseltä.

Kuvasta näkyy, että koko perheellä on kaikki kerrassaan erinomaisesti, koska tällaistahan perhelomailu aina on.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.