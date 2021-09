Suomalaiset kertovat, mitkä ovat maailman kauneimmat kaupungit: ”Olen liikuttunut kyyneliin asti”

”Pariisi, totta kai. Ennen kaikkea valo oli ihmeellinen.”

Venetsia on kaunein, ajattelee moni.

Missä sijaitsee maailman kaunein kaupunki?

Vauva.fi-keskustelupalstalla tämä monien illanistujaisten kiistelynaihe on päätynyt kokonaiseksi keskusteluketjuksi.

Vastauksissa korostuvat perinteiset, useaan otteeseen maailman kauneimmiksi valitut paikat, kuten Pariisi. Listalle on päässyt myös muutama kotimaan helmi.

Nämä ovat keskustelijoiden mukaan maailman kauneimpia kaupunkeja.

Pariisi

Yli tuhat matkailualan asiantuntijaa osallistui vuonna 2020 kyselyyn, jossa valittiin maailman kauneimmat kaupungit. Ykköseksi valittiin Pariisi, joka sai kiitosta monipuolisista nähtävyyksistään, maailmankuulusta keittiöstään ja tyylikkyydestään.

Katseltavaa kaupungissa riittää myös Vauva.fi-palstan keskustelijoiden mielestä.

– Pariisi, totta kai. Kuulostaa kornilta, mutta minulla ei ollut sinne nuorena mennessä suuria odotuksia. Luulin, että kaupunkia kehutaan vain mielikuvien ja kansallisylpeyden takia. Kun lentokenttäbussi saapui kaupunkiin, mietin vähän aikaa, että tässä varmaan sijaitsee joku vanha kaupunginosa. Mutta samanlaisia kortteleita oli vain lisää ja lisää. Ja onhan se vanhojen rakennusten koristeellisuus ja yleinen esteettisyys kaunista. Ennen kaikkea valo oli ihmeellinen. Se tulee taivaalta niin, että pilviselläkin säällä on kaunis valaistus.

– Pariisi on ainakin vaikuttavin. Palatseja joka kulmauksessa.

– Pariisi, jos pystyy mielikuvituksellaan siivoamaan roskat ja likaisuuden pois.

Venetsia

Kun valot syttyvät ravintoloihin illalla, Venetsia on upeimmillaan, kertoo yksi.

Venetsian maininta maailman kauneimpien kaupunkien joukossa ei tule kenellekään yllätyksenä.

Kaupunkia kuvataan paikaksi, jossa kauneus ottaa turistin valtaansa.

Yksi keskustelijoista tosin muistuttaa, että kaupunki olisi kauniimpi ilman turisteja. Niistä onkin tullut kaupungissa varsinainen riesa.

Silti Venetsia lumoaa.

– Venetsia illan hämärtyessä, kun risteilylaivojen päiväturistit ovat lähteneet, valot syttyvät ravintoloihin sekä puoteihin ja paikalliset lähtevät ulos ja ostoksille.

Dubrovnik

Klassikkokohteet ovat klassikkokohteita, mutta viime vuosina suomalaisten suosikeiksi on noussut uusia paikkoja. Kroatia on nykyään supersuosittu.

Maassa riittää kauniita kohteita, mutta suosittu on etenkin maan eteläkärjessä sijaitseva Dubrovnik ja sen vanhakaupunki, joka on myös Unescon maailmanperintökohde.

– Dubrovnik on kaunis. Mikään paikkahan ei joka kortteliltaan ole kaunis, mutta Kroatian maisemat yleensäkin ovat kyllä upeita ainakin näin pohjanmaalaisen silmin, yksi keskustelijoista huomauttaa.

” Yllätti positiivisesti. Elokuun lämmin yö, keskustassa upea tunnelma. Todella siistiä. Suosittelen.

Krakova

Myös hieman lähempää löytyy tajunnan räjäyttävää kauneutta. Puolan Krakova on suosittu viikonloppukohde, jonne lentää Helsingistä kahdessa tunnissa.

– Yllätti positiivisesti. Elokuun lämmin yö, keskustassa upea tunnelma. Todella siistiä. Suosittelen.

Lissabon

”Mielestäni Lissabonin rähjäisyys on sellaista todella kaunista rähjäisyyttä”, kertoo yksi.

Listalta löytyy myös nimiä, jotka eivät ole viimeisen päälle siloteltuja. Osa ihmisistä viehättyy kaupungeista, joissa on dekadenttia tunnelmaa.

– Vaikka Lissabonia usein haukutaan, mielestäni Lissabonin rähjäisyys on sellaista todella kaunista rähjäisyyttä.

Istanbul

Jos muinainen historia ja lumoava kauneus on juttusi, matkusta Istanbuliin. Istanbul löytyy syksyn 2021 haetuimpien lentohakujen listalta. Lisäksi se on yksi edullisimmista kaupunkikohteista.

– Istanbul, se vaan on niin ainutlaatuinen kaikin tavoin! Ykkönen Euroopan kaupungeista.

San Francisco

Monet reissaavat paljon Euroopassa, joten ei ihmekään, että useimmat suosikkikohteet sijaitsevat Euroopassa. Euroopan ulkopuolisista kohteista esimerkiksi San Francisco on tehnyt vaikutuksen kauneudellaan.

– Jyrkät, mäkiset kadut, viktoriaaniset puutalot, sumu, Golden Gate -silta, Palace of Fine Arts. Miinuksena toki valtava määrä kodittomia kaduilla.

Pietari

Kaunis lähikohde on myös Pietari, jota kutsutaan Pohjolan Venetsiaksi.

Soiselle suistomaalle perustetussa kaupungissa on 42 saarta ja yli 340 siltaa. Keskustassa on myös upeita isoja puistoja.

– Keskusta-alue on uskottoman kaunis, kun arkkitehtuuri on toisaalta niin yhtenevää ja toisaalta taas löytyy niitä todellisia erottuvia helmiä, kuten Palatsiaukio, ja kirkot. Ja kaikki se pieni rapistuneisuuskin on niin viehättävää, historiallista. Monta kertaa olen liikuttunut ihan kyyneliin asti Pietarin kauneudesta.

” Savonlinnan oikealla puolella on maailman kaunein lähdepohjainen oligotrofinen järvi, Puruvesi. Siellä näkyy pohja yli kymmenestä metristä.

Suomen helmet: Mikkeli, Turku ja Savonlinna

Kommenttiketjusta löytyi myös yllätyksiä. Vai oletko ennen tullut ajatelleeksi, että maailman kaunein kaupunki saattaa sijaita aivan lähitienoilla?

Mikkeli

– Naisvuoren alue on upea, todella vanhoja upeita puutaloja, koristeleikatut ikkunanpielet ja kuistit. Yhtä kaunis on Emola, pientaloalue mansardikattotaloineen 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Keskusta ei ole kaunis.

Turku

– Turku ehdottomasti! Joki, kirkot, luonto, meri sekä värikkäät vanhat talot, ravintolat, kahvilat ja jokilaivat jokivarressa. Kulttuuri näkyy kaduilla asti. Taidetta seinien ulkopuolellakin. Kunhan tori valmistuu, niin on entistä ehompi. Suomen eurooppalaisin kaupunki.

”Kunhan tori valmistuu, niin on entistä ehompi. Suomen eurooppalaisin kaupunki”, yksi kehuu Turkua.

Savonlinna

– Savonlinna ja Punkaharjun seutu. Savonlinnan oikealla puolella on maailman kaunein lähdepohjainen oligotrofinen järvi, Puruvesi. Siellä näkyy pohja yli kymmenestä metristä.

Mitä mieltä itse olet? Missä sijaitsee maailman kaunein kaupunki? Entä kotimaan upein kohde?