Matkatoimittaja listasi 5 matkamokaa, joihin on helppo sortua – vältä nämä ja reissusta tulee varmasti parempi

Moni meistä tekee matkoillaan kerta toisensa jälkeen samoja pikkuvirheitä ja ”mokia”, joista voi olla isoa kiusaa itselle.

Kaikki matkoilla tapahtuva mokailu ei suinkaan tarkoita emämunauksia tai edes noloja hetkiä, jonkin asian unohtamisia tai virheitä, jotka koituisivat kalliiksi. Useimmat mokat ovat sellaisia, ettei niitä välttämättä edes mokiksi tunnista. Kenties juuri siksi niistä on niin vaikea ottaa opikseen.

1. Ravintolan metsästys nälkäisenä

Miten toimit, kun nälkä kurnii jo vatsassa? Ehkä et aina istahdakaan lähettyvillä olevaan ruokapaikkaan, koska on mahdollista löytää parempi, ellei jopa täydellinen.

Mielessä voi kyteä toive jostakin erityisestä herkusta viihtyisässä miljöössä. Paras paikka lymyää kuulemma kaupungin toisella laidalla, nipin napin kävelymatkan päässä. Perillä ilmenee, että ravintola on juuri nyt kiinni, lopettanut, vaihtanut paikkaa tai piiloutunut jonnekin, mistä sitä ei löydy, vaikka miten pitkään etsii.

Ravintola pitäisi ehdottomasti etsiä ennen kuin tulee nälkäkiukku. Usein se on helpommin sanottu kuin tehty.

Toiseksi paras ravintolavaihtoehto sijaitsee TripAdvisorin tai jonkun muun suosituksen mukaan sillä suunnalla, mistä alun perin lähdit liikkeelle. Mutta koska nälkäkiukku on jo niin raastava, on mentävä ensimmäiseen vastaantulevaan ihan-mihin-tahansa-ruokalaan. Se on yleensä todella karu.

2. Ahneus

Tähän voi syyllistyä – ja tulee syyllistyttyä – niin monella tavalla. Usein ahneus iskee jo kotona ennen lähtöä: laukkuun tulee ahnehdittua niin paljon tavaraa kuin vain ikinä mahtuu, vaikka vallan hyvin tietää, että vähempikin riittäisi.

Vuorenvarmasti ahneus herää hotellin buffetpöydässä, ja liian usein myös aurinkoa ottaessa. Joskus matkalla tulee ahnehdituksi niin paljon nähtävää ja koettavaa, että sen jälkeen kaipaisi uutta lomaa.

3. Kateus

Vaikka kaikki on hyvin, joskus on silti vaikea olla täysin tyytyväinen siihen, mitä itsellä on; muilla näyttää olevan paremmin.

Lentokentällä saattaa herätä kohdekateus; toiset menevät Seychelleille, kun itse menee Tukholmaan. Perillä voi iskeä hotellikateus, koska naapuripaikka on selvästi viihtyisämpi, ja ravintolassa annoskateus.

4. Oman budjetin yliarvioiminen

Ehkä sinäkin olet joskus tullut ostaneeksi vastustamattoman edullisen lennon, ja todennut perillä, että kaikki onkin siellä älyttömän kallista – etkä ole lopulta raaskinut tehdä matkalla juuri mitään.

Myös luksushotellin tarjoushinta on saattanut sokaista niin, että ravintoloiden korkea hintataso on päässyt unohtumaan – ja perillä olet surrut jokaisen aterian tai drinkin hintaa.

Huomattavasti mukavampaa ja antoisampaa on lomailla paikoissa, jossa ei ahdistu aivan jokaisella lompakon aukaisulla, mutta tässäkin suhteessa virhearviointeja sattuu.

Onko sinuunkin joskus iskenyt matkalla hotellikateus, kun naapurihotelli näyttääkin omaasi houkuttelevammalta?

5. Täysin epärealistiset odotukset

Kuvitelmat ja todellisuus kohtaavat tuskin koskaan aivan täysin, mutta joskus odotukset ovat yksinkertaisesti aivan liian korkealla, ja perillä odottaa karvas pettymys. Lähes täydelliseksi ajateltu paratiisisaari tai rantakohde ei ole lainkaan täydellinen, koska sää on kehno tai ihmisiä on liikaa. Tai hotelli paljastuu paljon kulahtaneemmaksi kuin niissä valokuvissa, jotka on ilmeisesti otettu vuosia aiemmin.

Ylisuuret odotukset voivat pilata minkä tahansa kohteen tai jopa koko loman, sen upeudesta viis, jos ei missään vaiheessa pysty irrottautumaan kuvitelmistaan. Välillä se on turhan vaikeaa.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.