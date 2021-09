Lonely Planet listasi Norjan kauneimmat kansallispuistot – ”Upeampia kuin osaat kuvitella”

Matkailuraamattu Lonely Planet listasi Norjan helmet.

Yksi Lonely Planetin listaamista kauneimmista kansallispuistoista on Jotunheimenin kansallispuisto.

Korona-aika on muuttanut suhdettamme matkailuun. Lentomatkailu on vähentynyt, ja yhä useampi on löytänyt tilalle jotakin uutta. Luonto- ja liikuntamatkat kiinnostavat entistä enemmän.

Luontomatkailijan tähtikohde on tietenkin naapurimaamme Norja, jonka luonto on kuin pala paratiisia.

Matkailuoppaistaan ja verkkosivustostaan tunnettu Lonely Planet on listannut sivuilleen Norjan 11 parasta kansallispuistoa.

Kerromme niistä osan.

Jotunheimenin kansallispuisto

Etelä-Norjassa sijaitseva Jotunheimenin kansallispuistoa kutsutaan jättiläisten maaksi.

Lonely Planetin mukaan Jotunheimenin nähtävyydet ovat ”upeampia kuin osaat kuvitella”. Niihin kuuluvat muun muassa jumalaisen upeat jäätiköt, kristallinkirkkaat järvet, vesiputoukset ja korkeuksiin kohoavat vuoret.

Lonely Planetin mukaan Jotunheimenin nähtävyydet ovat ”upeampia kuin voit kuvitella”.

Vuorien joukossa on kaksi maan korkeinta huippua: 2 469 metriä merenpinnan yläpuolelle kohoava Galdhøpiggen, joka tunnetaan myös Euroopan korkeimpana vuorena ja 2 465 metriin kohoava Glittertind.

Alueella on 50 merkattua reittiä. Retkipaikka-sivusto vinkkaa, että Besseggenin vaellusreittiä pidetään yhtenä maailman hienoimmista.

Rautusvuoman kansallispuisto

Rautusvuoman kansallispuisto eli Stabbursdalenin kansallispuisto sijaitsee Pohjois-Norjassa, pääosin Porsangin kunnassa. Lonely Planet suosittelee kansallispuistoa off grid -seikkailijoille. Täällä on mahdollisuus olla sähköverkon ulottumattomissa.

Kansallispuisto tunnetaan Euroopan pohjoisimmista mäntymetsästä, lohirikkaasta Stabburselva-joesta, karuista vuorista, tasangoista, rotkoista, koskista ja vesiputouksista.

Poluista vain kourallinen on merkittyjä, joten matkaan kannattaa ottaa mukaan todellista seikkailumieltä.

Rondanen kansallispuisto

Norjan vanhin kansallispuisto sijaitsee Hedmarkin ja Opplandin läänien alueella maan eteläosassa.

Rondanen kansallispuiston eteerinen sininen valo on inspiroinut monia taiteilijoita, kuten norjalaista näytelmäkirjailija Henrik Ibseniä, joka kuvaili alueen maisemia palatseiksi, jotka sijaitsevat palatsien päällä.

Rondanen kansallispuisto sopii eläintenystävälle, sillä siellä voi bongata yhä harvinaisia luonnonvaraisia porolaumoja.

Rondanen kansallispuisto sopii eläintenystävälle, sillä siellä voi bongata harvinaisia luonnonvaraisia porolaumoja. Kansallispuistossa kulkee myös karhuja, hirviä, ilveksiä ja susia.

Rondanen kansallispuistoa laajennettiin vuonna 2003. Sen pinta-ala on nykyisin 963 neliökilometriä.

Saltfjellet–Svartisenin kansallispuisto

Haaveiletko jäätikköretkeilystä? Maan pohjoisosassa sijaitseva Saltfjellet–Svartisenin kansallispuisto on kokeneille retkeilijöille sopiva kohde, jossa voi toteuttaa villitkin matkaunelmat.

Täällä sijaitsee muun muassa Norjan toiseksi suurin jäätikköalue nimeltään Svartisen. Tosiasiassa kyseessä on yhteisnimitys kahdelle jäätikölle: Vestre Svartisenille ja Østre Svartisenille.

Saltfjellet–Svartisenin kansallispuistossa sijaitsee muun muassa Norjan toiseksi suurin jäätikköalue nimeltään Svartisen.

Kansallispuistolla on kokoa 2 102 neliökilometriä, ja se tunnetaan dramaattisista, mutta vaihtelevista maisemistaan. Jäätikköalueiden lisäksi kansallispuistosta löytyy reheviä koivumetsiä ja laajoja nummialueita, jotka sijaitsevat puiston itäisessä päässä.

Ahmat, ketut, hirvet ja ilvekset elävät piilossa, mutta jos olet onnekas, voit nähdä vilauksen pörröpäistä.

Femundsmarkan kansallispuisto

Aivan Ruotsin rajan tuntumassa, kaakossa sijaitseva Femundsmarkan kansallispuisto on vähemmän tunnettu helmi, joka sopii rauhallista kohdetta etsivälle retkeilijälle.

Kansallispuisto on sekoitus karuja vuoria, lumoavia, jäkäläverhoiltuja mäntymetsiä ja rauhallisia järviä. Femundsmarkan kansallispuisto on loistava paikka itseään etsivälle matkailijalle.

Femundsmarkan kansallispuisto on sekoitus karuja vuoria, lumoavia, jäkäläverhoiltuja mäntymetsiä ja rauhallisia järviä.

Silmät kannattaa pitää auki, sillä alueella elää pieni populaatio myskihärkiä. Kyseessä on vuohieläin, joka viihtyy kylmällä tundralla.

Dovrefjell–Sunndalsfjellan kansallispuisto

Etelä-Norjassa sijaitseva Dovrefjell–Sunndalsfjellan kansallispuisto tunnetaan muun muasa 2 286 metriä korkeasta Snøhetta-vuoresta, jonne järjestetään myös opastettuja retkiä. Reittejä on alueella muutenkin runsaasti.

Myös Dovrefjell–Sunndalsfjellan kansallispuistossa voi tavata myskihärkiä. Toukokuusta-syyskuuhun järjestetään opastettuja retkiä eläinten bongaukseen.