Mira listaa yksin ulkomailla matkailemisen plussat ja miinukset: hinnat saattavat yllättää

6 vinkkiä ensimmäiselle soolomatkalle:

1. Jos yksin matkailu epäilyttää, aloita pienin askelin: pitkä viikonloppu tutussa kohteessa on hyvä testi. Tai valitse kaupunki, jossa on paljon nähtävää ja tehtävää sekä helppo liikkua myös kävellen.

2. Syö ravintoloissa lounasaikaan. Tunnelma on epämuodollinen ja paikalla on takuulla muitakin yksin ruokailijoita. Illalla voit aina turvautua noutoruokaan, lähimarketin eväisiin tai hotellin huonepalveluun – et ole ainoa, joka niin tekee.

3. Jos epäilet spontaanisuuttasi, panosta etukäteissuunnitteluun. Hotellihuoneesta on huomattavasti helpompi poistua, kun on lista nähtävyyksistä ja ravintoloista valmiina.

4. Opastetut pienryhmäkierrokset tuovat vaihtelua yksinoloon. Kokeile jotakin ruokateemaista kierrosta, jos ravintoloihin meno yksin tuntuu epämukavalta.

5. Mikäli nautit yksin olosta eikä budjetti ole esteenä, valitse mukava hotelli keskeiseltä paikalta. Jos haluat karsia kuluja ja saada seuraa, majoitu hostelliin – niiden kirjo on laaja ja valinnanvaraa löytyy kaiken ikäisille.

6. Ellet haluakaan lähteä matkaan ihan yksin, kokeile järjestettyä aktiivilomaa, kuten jooga- tai vaellusmatkaa pienryhmässä. Tai lähde risteilylle.