Sisarusparvi oli juuri avannut majoituspalvelun vanhaan mökkiinsä Lapissa, kun tuli erikoinen puhelu: Netflix-sarjan tuottaja soitti ja kertoi uskomattoman uutisen

Visit Finland apuna

Ounasjoen varrella Rovaniemellä sijaitseva Ollero Eco Lodge esitellään Maailman upeimmat loma-asunnot (The World’s Most Amazing Vacation Rentals) -matkailusarjan toisella kaudella. Sarjassa nähdään kahdeksan jaksoa, Business Finland kertoo tiedotteessa.

– Tuotantoryhmän päätyminen Suomeen on Visit Finlandin pitkäjänteisen PR-työn tulosta. Teemme jatkuvasti töitä yhdessä PR-toimistoverkostomme kanssa, jotta saisimme houkuteltua merkittäviä matkailu- ja lifestyle-teemaisia TV-tuotantoja Suomeen, kertoo tiedotteessa PR manager Sari Hey Visit Finlandilta.

Sarjan kuvausjärjestelyissä oli tiiviisti mukana myös Visit Rovaniemi.

Suomesta ohjelmassa on nähty aiemmalla kaudella Pyhällä sijaitseva The Lucky Ranch Igloo. Kyseessä on lumesta rakennettu majoitus.

Maailman upeimmat loma-asunnot -sarjan toinen tuotantokausi julkaistaan Netflixissä tiistaina 14.9.