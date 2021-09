Tiesitkö, että maamme ehkä omaperäisin kansallismaisema löytyy Espoosta? Uutuuskirja esittelee helmet, joita tuskin tiedät

Maamme kansallismaisemien poikkeuksellisin kohde sijaitsee Espoossa.

Espoon Tapiola on yksi maamme 27. kansallismaisemasta.

Matkasitko kesällä järvistään tunnetulle Saimaalle, Lapin tuntureita ihastelemaan tai trendikohde Ahvenanmaalle?

Hyvä, Suomi on täynnä upeita, tunnettuja matkakohteita.

Harva kuitenkaan tietää, että kansallismaisemia löytyy myös läheltä Helsinkiä. Uutuuskirja Retkipaikka, seikkailuja kauneimmissa maisemissa (Karttakeskus 2021) listaa kaikki maamme 27 virallista kansallismaisemaa.

Yllättävin niistä sijaitsee Espoossa, Tapiolan puutarhakaupunginosassa.

Tapiolan tarina sijoittuu Retkipaikka-kirjan mukaan aikaan, jolloin väkeä muutti runsain mitoin pääkaupunkiseudulle, ja uusia asuntoja tarvittiin kipeästi. Tapiolassa luontoa haluttiin kuitenkin säästää mahdollisimman paljon, joten alueesta rakennettiin väljä.

Viime vuosina Tapiolaa on uudistettu kiivaasti, mutta kaupunginosassa on yhä nähtävää myös luontomatkailijoille. Kallioiden, metsien ja meren ääressä sijaitseva Tapiola on nähtävyys!

Retkipaikka, seikkailuja kauneimmissa maisemissa -kirja kertoo, että Tapiolasta voi bongata muun muassa rauhoitetun seitsenhaaraisen kuusen tai tutustua vanhaan linnoitukseen 1900-luvun alusta.

Otsolahden linnoitus sijaitsee asuinalueella Otsolahdentiellä.

Rauhoitettu kuusi sijaitsee Otsolahden liepeillä, linnoitus puolestaan asuinalueella Otsolahdentiellä. Paikalla ei ole opastekylttejä, kertoi HS taannoin.

Uutuuskirja suosittelee tutustumaan myös suihkulähteistään tunnettuun Tapiolan keskusaltaaseen ja kulttuurikeskuksen miljööseen, ulkoilu- ja virkistysalue Otsolahteen sekä puistoalue Leimuniittyyn. Sen suunnittelusta on vastannut yksi puutarhakaupungin merkittävistä tekijöistä, edesmennyt puutarha-arkkitehti Jussi Jännes.

Otsolahti on suosittu ulkoilualue.

Avarien puistoalueiden lisäksi viehkot pikkumetsät ja rantoja pitkin kiemurtelevat kävelytiet tekevät Tapiolasta sekä luontomatkailijan että kansallismaisemia keräilevän matkailijan "pakko käydä -kohteen”.

Muut Espoon helmet

Tapiola on vain yksi Espoon helmistä.

Vuonna 2019 Espoo valittiin vuoden matkailualueeksi, sillä kaupungissa riittää tekemistä oikeastaan kaikille matkailijaryhmille.

Näyttelykeskus WeeGee on yksi Espoon matkailuhelmistä.

Kulttuurinnälkäiset, sporttiset, luonnonystävät ja kulinaristit löytävät tekemistä vaikkapa näistä paikoista:

■EMMA - Espoon modernin taiteen museo

■Näyttelykeskus WeeGee

■Nuuksion kansallispuisto

■Espoon Rantaraitti

■Pentalan saaristomuseo

■Panimoravintolat Fat Lizard ja Olarin Panimo

