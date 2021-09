Saariselän ja Inarin seudulle kannattaa matkustaa ennen lumen tuloa: matkatoimittajan suositukset reissuun

Saariselän alue on tunnettu hiihtäjän paratiisina, mutta seudulta löytyy paljon tekemistä ja koettavaa myös lumettomaan aikaan.

Pohjois-Lapissa, Inarin kunnassa, sijaitseva Saariselkä tunnetaan etenkin hiihtokeskuksena, mutta myös syksy on seudulla otollista matkailuaikaa kauniine ulkoilumaastoineen. Syyskuussa maisemia värittää ruska, ja pilvettöminä öinä voi näkyä revontulia.

Kaunispäältä avautuvat kauniit maisemat. Tunturin laelle voi ajaa autolla.

Saariselän pieni matkailukylä on hotelleineen, ravintoloineen ja muine palveluineen hyvä tukikohta tutustua seutuun. Jos liikkuu omalla tai vuokra-autolla, tunnin ajomatkan säteeltä löytää paljon tekemistä koko perheelle.

1. Erikoinen tunturi

Pyhä-Nattasen laelle päästyään tuntee tulleensa erityiseen paikkaan. Sompion luonnonpuistossa, keskellä erämaata kohoavan tunturin huipulla kyyhöttää vanha palovartijan tupa ja kummallisen näköisiä torneja – suurista laakeista kivistä kasautuneita, jopa kymmenen metrin korkuisia graniittimuodostelmia, joita kutsutaan tooreiksi.

Pyhä-Nattanen on muinainen saamelaisten pyhä paikka. Tunturin huipulla on tooreiksi kutsuttuja rapautumisjäännöksiä.

Toorit ovat rapautumisjäännöksiä, mutta vaikuttavat jättiläisten tekosilta, niin järjestelmällisiltä ja säntillisiltä kivipatsaat näyttävät suorakulmaisine muotoineen.

Puolen kilometrin korkeuteen kurottuvan tunturin laelta aukeaa myös hieno panoraama. Se ulottuu Sompiojärven yli kaukana siintäville muille Nattastuntureille, joiden terävät piirteet on helppo erottaa maisemasta.

Pyhä-Nattasen rengasreitillä on mittaa seitsemän kilometriä. Huipulle voi kivuta myös lyhyempää polkua, joka on pari kilometriä suuntaansa. Menomatka on pelkkää nousua ja polku kivikkoinen. Lopussa loikitaan kiveltä toiselle.

2. Aarteen etsintää

”Kun tähän keskittyy, työmurheet unohtuvat”, toteaa sameanruskean vesialtaan äärellä hajareisin istuva, vaskoolissaan hiekkaa huljutteleva mies. Kullanhuuhdontapaikalla on parisen kymmentä muutakin aikuista ja lasta syventyneenä samaan puuhaan.

Tankavaaran Kultakylässä voi kokeilla kullanhuuhdontaa oppaan johdolla. Se on yllättävän koukuttavaa, rauhoittavaa ja jännittävääkin puuhaa.

Tankavaaran Kultakylässä Sodankylässä saa opetella kullanhuuhdontaa oppaan johdolla. Vierestä katseltuna se vaikuttaa pitkäveteiseltä, mutta kun pääsee itse kokeilemaan, ja löytää oikean tekniikan, puuha tempaakin yllättäen täysin mukaansa.

”Kaiken löytämänsä kullan saa omakseen”, opas kannustaa.

Hiekka huuhtoutuu veden mukana hiljalleen pois, kunnes lopulta jää jäljelle painavampi kulta. Pikkuruiset hiput – tai jos onnistaa, vähän suuremmat hiput – sujautetaan vettä sisältävään putkiloon. Tunnin aherruksen jälkeen ne tuntuvat ihan oikeilta aarteilta.

Syyskuussa kullanhuuhdontaa voi kokeilla ulkona, mutta lokakuusta lähtien ollaan sisätiloissa.

Alueella on myös ravintola ja kultamuseo.

3. Jännittävä kivi

Nelostie Ivalosta Inariin kulkee kauniissa järvimaisemissa. Noin puolimatkassa, Myössäjärven rannalla, kannattaa pitää paussi Karhutuvan kahvilassa ja nousta sitten tuvan takaa pitkiä puuportaita mäntymetsään.

Rappuset vievät ylös rinteeseen, jossa nököttää valtava siirtolohkare – mystinen Karhunpesäkivi, jonka juuressa on ahdas aukko. Kun ryömii sisään, löytyy Suomen suurin tafoni, rapautumalla syntynyt luolamainen onkalo, jossa aikuinenkin mahtuu seisomaan.

Tarina kertoo miehestä, joka vietti onkalossa erään lumimyrskyisen yön, ja huomasi vasta aamulla nukkuneensa karhun kanssa.

4 x muuta puuhaa:

■Kaunispään huipulle pääsee helposti ihailemaan maisemia. Tunturi kohoaa aivan Saariselän matkailukeskuksen vieressä, ja ylös voi patikoida tai hurauttaa autolla. Laella on kahvila-ravintola sekä näköalatorni, josta näkyy kauas joka suuntaan.

■Maastopyöräilyyn on hyvät puitteet. Osa Saariselän merkityistä pyöräilyreiteistä kulkee Urho Kekkosen kansallispuistossa. Paksurenkainen läskipyörä, fatbike, kulkee kevyesti muhkuraisellakin alustalla. Pyöriä vuokraavat Saariselän alueella useat yritykset.

■Urho Kekkosen kansallispuistossa kohoava Kiilopään tunturi on suosittu patikointikohde. Sen 546 metriin venyvälle huipulle voi nousta porrastettua polkua tai pidempää rengasreittiä, jotka lähtevät hotellina ja retkeilykeskuksena toimivan Suomen Latu Kiilopään pihasta.

■Saamelaismuseo ja luontokeskus Siida on Inarin kohokohta. Perusnäyttelystä osa keskittyy saamelaisten historiaan ja kulttuuriin, ja osa Lapin luontoon. Maaliskuun loppuun asti on auki vain ulkomuseo. Laajennettu ja perusparannettu Siida sekä uusi näyttely avataan huhtikuussa.

Näin matkustat Saariselälle ■Saariselälle on kätevintä matkustaa lentämällä Ivaloon, jonne Finnairilla on Helsingistä lento joka päivä. Ivalosta on Saariselälle 30 kilometriä.

