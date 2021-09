Saariston rengastie sulkeutui, mutta nämä helmet ehdit vielä nähdä

Tunnetko jo Jeramiaan luolat Kustavissa tai vanhan puutalokaupunginosan Paraisilta?

Saariston rengastie sulkeutui tämän kesän osalta viime sunnuntaina. MS Östern pienellä rengastiellä Nauvon ja Rymättylän Hangan välissä sekä MS Antonia suurella rengastiellä Houtskärin Mossalan ja Iniön Dalenin välissä tekivät jo viimeiset vuoronsa.

Saaristoon pääsee kuitenkin muulloinkin.

Saariston rengastie kertoo Facebook-sivuillaan, että esimerkiksi Iniöön pääsee talvikaudella Kustavista. Houtskäriin asti pääsee Paraisten ja Nauvon kautta.

Poimimme reitiltä kohteita, joihin ehtii yhä.

Kyseessä ovat reitin vähemmän tunnetut helmet. Saariston rengastien tutut suosikkikohteet voit poimia aiemmasta jutustamme.

1. Vanhat louhokset, Taivassalo

Saariston rengastielle voi lähteä Turusta Paraisille tai vastaavasti Taivassaloon päin. Jos reitin aloittaa Taivassalosta, voi tutustua joihinkin alueen lukuisista louhoksista. Kunta on vanhaa ja perinteistä kivenlouhintaseutua.

Saariston rengastieltä voi myös poiketa sisemmäs, Vehmaan kunnan puolelle. Siellä sijaitsee Tummamäen luontopolku. Vanhan louhoksen alueella sijaitseva 1,6 kilometrin mittainen reitti on hyvin merkitty. Vedet ovat yhä riittävän lämpimät pulahdukseen.

Vanhat louhokset ovat Taivassalolle tyypillisiä. Myös hieman sivussa reitiltä sijaitsee louhoksia. Kuva Tummamäen luontopolulta.

2. Muntin silta, Taivassalo

Seututie 192 varrella ajellessa oikealla vilahtaa jotakin kiinnostavaa. Parkkipaikkakin löytyy, ja kurvaus tien viereen osoittaa, miksi paikalle on pystytetty myös opastaulu.

Täällä sijaitsee Muntin silta, joka on valmistunut vuonna 1850. Kyseessä on yksiaukkoinen holvisilta, joka on ladottu epäsäännöllisistä luonnonkivistä kylmämuurina ilman sideaineita.

Multian silta on Taivassalon nähtävyys.

Alue on kaunis: silta, kartano ja tammimetsät muodostavat upean kokonaisuuden. Ei ihme, että paikka kuuluu myös valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin.

3. Jeremiaan luolat, Kustavi

Kustavista monet tuntevat ihastuttavan Kustavin savipajan tai Peterzénsin levähdyspaikan, mutta luontokohde Jeremiaan luolat ei ole kaikille tuttu.

Jeremiaan luolat sijaitsevat Kustavissa.

Kohde sijaitsee lähellä Kustavin keskustaa. Tieltä johtaa luolille metsäpolku. Näky paikan päällä on vaikuttava. Alueella on liki pystysuoria kalliojyrkänteitä, syviä railoja ja luolamaisia muodostumia.

Jeremiaan luolien lähellä kannattaa kiivetä ylös kukkulalle. Näkymät ovat upeat.

Pienikokoiset pujahtavat helposti sisälle luoliin.

Samalla voi kuvitella, minkälaista paikan päällä on ollut, kun siellä on piileskelty isovihan aikaan.

4. Huussikirppis, Parainen

Houtskarin saaristossa Paraisilla sijaitsee kirpputori, jonne ehtivät mattimyöhäisetkin. Vanhaan huussiin rakennettu kirpputori on auki 24/7 ja se toimii itsepalveluperiaatteella.

Myynnissä on muun muassa kirjoja, sisustusesineitä ja jokunen vaatekin.

Huussikirppis sijaitsee Houtskarissa, Paraisilla.

Kirppis toimii itsepalveluperiaatteella.

Paraisten keskustan puolella sijaitsee perinteisempi sisustusliike. Kauppiaskadulla sijaitseva Tre Små Rum hurmaa herkullisilla yksityiskohdillaan.

Paraisten keskustassa sijaitsee sisustusliike, jossa on tarjolla kaikkea aina lautasliinoista kristallikruunuihin.

Pikkurahalla saa mukaan muun muassa ranskalaisia, taivaalliselta tuoksuvia saippuoita tai persoonallisia, romanttisen tyylisiä lautasliinoja. Valikoimiin kuuluu myös muuta, aina kristallikruunuista verhoihin.

5. Vanha Malmi, Parainen

Harva tuntee Paraisten puutalokaupunginosan, muistutti Yle muutama vuosi. Saariston rengastien kävijöiltäkin se saattaa mennä ohi.

Vanha Malmi on opastettu. Reitiltä löytyy useampia infotauluja.

Paraisten keskustassa sijaitseva Vanha Malmi on kuitenkin ehdottomasti käymisen arvoinen paikka. Alue sai alkunsa keskiajalla Paraisten harmaakivikirkon rakentamisen myötä. Silloin kirkon rakentajat asettuivat asumaan kirkon alapuolelle, rannanpuoleiseen rinteeseen.

Alueen puutalot ovat kauniita. Vanha Malmin vanhimmat hirsirungot ovat 1600-luvulta.

Nykyään Vanha Malmi on elinvoimainen asuinalue, jossa on historian havinaa. Vanhimmat hirsirungot ovat 1600-luvulta.

Reitti kulkee Dussastenmäellä näin kapeasti.

Reitillä on opastetauluja, jotka kertovat alueen historiasta.

Polkuja pitkin kulkiessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Ennen Dussastenmäkeä vaikuttaa siltä, että reitti loppuu kesken, mutta kyse on vain vehreästä puukasvustosta. Kulje siis rohkeasti puuportaat ylös ja jatka kulkua.

Mitä enemmän talokaunottaria retkellänsä näkee, sitä parempi.

