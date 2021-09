Italiassa asuva suomalainen Petra kertoo, miten pandemia seisautti ja vaikuttaa vielä – koronapassia tarvitaan nyt monessa paikassa

Ketään ei puutu, kun Piemontessa asuvan Petra Inton lähipiiri asettuu kuvaan samalle terassille kuin viisi vuotta sitten.

Se ei ole itsestäänselvyys.

Ravintolasuvun matriarkka Franca Chiara, 76, makasi vielä muutama kuukausi sitten covid-taudin kynsissä sairaalan teho-osastolla. Nyt isoäiti, nonna, touhuaa Ristorante Castagneton pannujen ääressä kuten on tehnyt yli puoli vuosisataa.

Eipä uskoisi, että Franca Chiara, 76, taisteli vielä muutama kuukausi sitten elämästään teho-osastolla. Hän sai Ristorante Castagneton vuonna 1969 häälahjaksi nyt jo edesmenneeltä mieheltään.

– Benvenuto, tervetuloa, signora Chiara toivottaa sydämestään vieraille, joita on taas alkanut virrata lähimaista EU:n koronapassin turvin. Italian lisäksi kuulee ranskaa, saksaa ja broken englishia, maailman puhutuinta kieltä.

Juttu pulppuilee perheravintolassa melkein kuin ennen vanhaan, vaikka vain puolet pöydistä saa täyttää ja maskit sekä green pass ovat pakollisia.

Turvatoimia kunnioitetaan. Täällä Montrigiascon vuoristokylässäkin on koettu suuria suruja.

HÄMEENLINNALAINEN Petra Into tuli miniäksi taloon nuorena teekkarina 18 vuotta sitten. Hän kohtasi ruotsinlaivalla erään Franco Spinellan ja sillä tiellä ollaan.

Pariskunnalla on kaksi lasta, Frans, 13, ja Liisa, 10. Franco on keittiön pää, hänen sisarensa Antonella Spinella viiniasiantuntija eli sommelier. He omistavat ravintolan.

Mukana pyörii lankoja, kälyjä ja serkkuja täkäläiseen tapaan. Italialais-suomalaisella elämänvoimalla on jaksettu läpi vaikeiden aikojen.

Franco Spinella (vas), Antonellan poika Giovanni Morello, 12, Antonella Spinella, nonna Franca Chiara, Francon ja Petran tytär Liisa Spinella, 10 ja Petra Into. Sukunimien kirjo johtuu siitä, että Italiassa puolisot pitävät nimensä avioiduttuaan.

– Anoppi on mukana, totta kai. Hän on perheen jokeri, joka pelaa niitä paikkoja missä tarvitaan. Sukuyritys on nonnan elämäntyö. Tämän ansiosta hän on varmaan niin hyvässä kunnossa, Into kiittelee.

Into itse on siirtynyt salivastaavan kiireistä teollisuuden tarvikkeiden käännöstöihin. Muutenkin meno on leppoisampaa kuin viisi vuotta sitten. Pandemia seisautti sananmukaisesti kaiken, mutta sysäsi pintaan suuren oivalluksen.

– Huomasimme levon merkityksen. Ennen painettiin aamusta iltaan ilman taukoja. Nyt suljetaan ovet lounaan jälkeen ja mennään päivänokosille, että jaksetaan illalla taas.

MAAILMAA keväällä 2020 järkyttäneet uutiskuvat ambulanssijonoista ja arkkuriveistä ovat näiltä main. Italian ”potilas yksi” löytyi Lombardiasta reilun sadan kilometrin päästä. Kaupungit muuttuivat aavemaisiksi. Ryanairin kenttänä tunnetusta Bergamon kaupungista tuli kauhun symboli.

– Pelotti. Ensimmäinen aalto ei iskenyt meille yhtä lujaa kuin Bergamoon, mutta sitten tuli toinen. Joka suvussa on menehtyneitä ja sairaalaan joutuneita, Petra Into kertoo.

Italiassa on 60 miljoonaa asukasta, joista on sairastunut yli 4,5 miljoonaa. Kuolleita on 130 000.

Huippukaupunki Venetsia oli elokuun sesonkina varsin hiljainen – eli mukava – lomakaupunki. Turisteja muista maanosista ei vielä näy.

Määräykset ja mielialat ovat velloneet kuten meilläkin.

– Alkuun parvekkeilla laulettiin ja heiluteltiin lippuja. Oli ”tästäkin selvitään” -fiilis, joka hiipui, kun huomattiin, että tämä jatkuu ja jatkuu. Käyrien nousu on lannistanut joka kerta, Into sanoo.

Mutta ei nitistänyt.

ITALIAN valtion tuki riittää yrityksille, joiden perusta on terve. Castagneton väki on myös osannut muokata liiketoimintaansa.

– Avustus lasketaan edellisen vuoden verotuksen mukaan. Ne, jotka ovat tehneet pimeästi, ovat pulassa. Meillä paperit on kunnossa, Antonella Spinella sanoo.

Castagneto on alkanut kesän mittaan täyttyä lähimaiden asiakkaista. Koronapassilla voi jo matkustaa ja se pitää esittää myös ravintolassa.

– Perheyrityksenä olemme selvinneet, koska vierasta työvoimaa on vähän ja talo oma. Sulkujen aikana veljeni Franco oli keittiössä, samoin äitini vointinsa mukaan, minä ajoin noutoruokaa asiakkaille.

Spinella kertoo, että Italiassa yrittäjät kannattavat koronapassia. Sen avulla päästään takaisin töihin ja jaloilleen.

Viime syksy oli synkkä. Toinen aalto vyöryi, ovet pantiin taas kuukausiksi säppiin. Tuttuja menehtyi. Marraskuussa perheestä sai tartunnan poika ja isoäiti. Covid-tauti osoitti oikullisuutensa.

– Frans sai sen todennäköisesti koulusta. Hänellä oli vain kurkku kipeä, mutta nonna sairastui vakavasti. Se oli pojalle henkisesti kova paikka. Olemme olleet tosi tarkkoja ja otimme rokotukset heti kun saatiin, Petra Into kertoo.

Suku kökötti talven pitkät kuukaudet kotona kuten muutkin. Lapset olivat etäkoulussa, joka toimi jotenkuten. Nonnan viikot teholla olivat tuskallisia potilaalle ja läheisille. Ei voinut halata, ei edes puhua puhelimessa.

– Lääkäri soitti kerran päivässä. Jos ei mitään kuulunut, ei ollut myöskään huonoja uutisia. Nonnan toipuminen on ollut pitkä prosessi, rappunen kerrallaan.

Nyt alkusyksystä Italian ilmaantuvuusluku ja rokotustahti ovat jokseenkin samat kuin Suomessa. Kolmospiikeistä ei ole vielä tietoa.

– Parikymppisilläkin on jo tuplarokotukset. Vastustajia toki löytyy, somessa lähinnä, Petra Into kertoo.

Loppukesän huippusesonkina Lago Maggiorella on vielä väljää. Italiaan pääsee EU:n koronatodistuksella. Täysrokotettu tai puolen vuoden sisällä sairastanut saa sen Omakannasta.

Montrigiascossa jännätään syyskuussa alkavaa koulua. Saako maskit riisua luokassa? Jos on yksikin rokottamaton, niin ei saa.

– Olisi kurjaa myös sille yhdelle, joka tuntee olonsa syylliseksi. Kaikkihan tosin ehtii vielä muuttua.

Tietoja odotellessa Castagneto pisti ovet viikoksi kiinni. Koko poppoo lähti huilaamaan meren äärelle Sisiliaan. Kotimaanmatkailua Bella Italiassa, todellakin.

Käytäntö horjuu

EU:n koronatodistus, green pass, tuli voimaan heinäkuussa ja sen QR-koodi toimii myös unionin ulkopuolisissa Schengen-maissa. Todistuksen saa Omakannasta paperisena tai digitaalisesti.

Green pass eli koronatodistus vaaditaan lauttalippuun suurilla järvillä.

Koronapasseja tarkastetaan ulkokonsertin yleisöltä Aronan kaupungissa Milanon lähistöllä.

Rajavalvonta on löperöä. Esimerkiksi Milanon ja Firenzen kentällä ei elokuussa kysytty maahan tullessa mitään, lähtiessä kyllä. Suomen päässä tulija ohjataan linjaa pitkin green passin skannaukseen.

Maskipakko ulkona poistui Italiasta kesällä, mutta tuli taas elokuun lopussa Sisiliaan, jossa on vähiten rokotettuja. Sisällä maski on kaikkialla pakollinen, paitsi ruokaillessa. Pikkuliikkeisiin voi olla muutaman henkilön pääsyrajoitus.

Koronapassi vaaditaan mm. yleisötapahtumiin, museoihin ja kulkuvälinenisiin. Junissa se tarkistetaan satunnaisesti.

Suosituilla linjoilla mitataan myös lämpö.

Milanon ja Venetsian välinen juna elokuun vilkkaimpana sesonkina. Joka toisen paikan saa täyttää, koronapassi tarkistetaan vasta matkan aikana. Junayhtiö jakaa kaikille maskit ja käsidesin.

Huippukohteissa, kuten Venetsiassa, pätee toistaiseksi matkailun ikuinen paradoksi: on mukava reissata, kun ei ole paljon muita turisteja.

Lähteet: UM, WHO, salute.gov.it